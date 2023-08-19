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    Metrekare işareti nasıl yapılır? Klavyede metrekare (m²) yazma

    Klavyede metrekare işareti yapmak isteyenler buraya. İşte Excel ile Word'de metrekare yazmak için yapmanız gerekenler ve (m²) işareti kopyalama:                
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    Klavyede olmayan semboller arasından biri de . Metrekare işaretinin matematik formülleri ve mimarlık gibi birçok alanda kullanılması ise yapılışını merak konusu haline getiriyor. Word ya da Excel fark etmeksizin bilgisayar ve telefon klavyesinde metre kare işareti yazmak için aşağıdaki kısa yolu kullanabilirsiniz.

    Metrekare işareti yapılışı 🔘

    klavyede metrekare yazma
    Metrekare işareti, klavyede Alt + 0178 tuşlarına aynı anda basılarak yapılır. Word ve Excel'de metrekare işareti yapmak için de aynı tuş kombinasyonu kullanılır.

    Metrekare işareti nedir, nerelerde kullanılır ❓

    Metrekare işareti, metrekare biriminin sembolik gösterimidir. Metrekare, genellikle yüzey alanlarını ifade etmek için kullanılan bir ölçü birimidir. Kare şeklindeki bir yüzeyin bir tarafının uzunluğu ve diğer tarafının uzunluğu aynı ise bu yüzeyin alanı metrekare olarak ifade edilir. Bir metrekare, bir metre uzunluğunda bir tarafı ve bir metre uzunluğunda diğer tarafı olan bir karenin alanına eşittir.

    Metre kare işareti özellikle şu alanlarda kullanılır 🔽

    • İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinde: Binaların veya arazilerin büyüklükleri metrekare cinsinden ifade edilir.
    • Evlerde ve ofislerde: Odaların, salonların, mutfakların, banyoların alanları genellikle metrekare cinsinden ifade edilir.
    • Zemin kaplamaları ve döşemelerde: Halı, fayans, ahşap döşemeler gibi zemin kaplamalarının alanları metrekare cinsinden belirtilir.
    • Bahçe düzenlemelerinde: Çim alanları, çiçek yatakları ve diğer peyzaj alanlarının büyüklüğü metrekare olarak ölçülür.
    • Ticaret ve perakende sektörlerinde: Mağaza alanları veya teşhir alanları metrekare cinsinden belirtilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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