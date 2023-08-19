Metrekare işareti nasıl yapılır? Klavyede metrekare (m²) yazma

Klavyede olmayan semboller arasından biri de m². Metrekare işaretinin matematik formülleri ve mimarlık gibi birçok alanda kullanılması ise yapılışını merak konusu haline getiriyor. Word ya da Excel fark etmeksizin bilgisayar ve telefon klavyesinde metre kare işareti yazmak için aşağıdaki kısa yolu kullanabilirsiniz.

Metrekare işareti yapılışı 🔘 Metrekare işareti, klavyede Alt + 0178 tuşlarına aynı anda basılarak yapılır. Word ve Excel'de metrekare işareti yapmak için de aynı tuş kombinasyonu kullanılır.

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Metrekare işareti nedir, nerelerde kullanılır ❓ Metrekare işareti, metrekare biriminin sembolik gösterimidir. Metrekare, genellikle yüzey alanlarını ifade etmek için kullanılan bir ölçü birimidir. Kare şeklindeki bir yüzeyin bir tarafının uzunluğu ve diğer tarafının uzunluğu aynı ise bu yüzeyin alanı metrekare olarak ifade edilir. Bir metrekare, bir metre uzunluğunda bir tarafı ve bir metre uzunluğunda diğer tarafı olan bir karenin alanına eşittir. Metre kare işareti özellikle şu alanlarda kullanılır 🔽 İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinde : Binaların veya arazilerin büyüklükleri metrekare cinsinden ifade edilir.

: Binaların veya arazilerin büyüklükleri metrekare cinsinden ifade edilir. Evlerde ve ofislerde : Odaların, salonların, mutfakların, banyoların alanları genellikle metrekare cinsinden ifade edilir.

: Odaların, salonların, mutfakların, banyoların alanları genellikle metrekare cinsinden ifade edilir. Zemin kaplamaları ve döşemelerde : Halı, fayans, ahşap döşemeler gibi zemin kaplamalarının alanları metrekare cinsinden belirtilir.

: Halı, fayans, ahşap döşemeler gibi zemin kaplamalarının alanları metrekare cinsinden belirtilir. Bahçe düzenlemelerinde : Çim alanları, çiçek yatakları ve diğer peyzaj alanlarının büyüklüğü metrekare olarak ölçülür.

: Çim alanları, çiçek yatakları ve diğer peyzaj alanlarının büyüklüğü metrekare olarak ölçülür. Ticaret ve perakende sektörlerinde: Mağaza alanları veya teşhir alanları metrekare cinsinden belirtilir.

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Metrekare işareti nasıl yapılır? Klavyede metrekare yazma