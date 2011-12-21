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ASRock'dan yüksek performans sınıfı yeni anakart; Fatal1ty X79 Professional

7 yıl
12,3b
1
26
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock'dan yüksek performans sınıfı yeni anakart; Fatal1ty X79 Professional
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ASRock yüksek performans tutkunları için Intel'in X79 çipsetini kullanan 7. anakart modelini hazırlıyor. Sandy Bridge-E kod adını taşıyan Core i7-3000 serisi işlemciler için geliştirilen Fatal1ty X79 Professional isimli yeni model, üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu ile 2400MHz'e kadar dört kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor. Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre kartına sahip olan anakartta yüksek kaliteli altın kapasitörlere yer veriliyor. 
ASRock'dan yüksek performans sınıfı yeni anakart; Fatal1ty X79 Professional
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Siyah renkli baskılı devre kartı üzerinde şekillenen ve agresif görünümlü soğutucu tasarımı ile desteklenen oyuncu odaklı yeni anakart, üzerinde yer alan dört adet PCIe x16 slotu ile AMD Crossfire ve Nvidia SLI tabanlı çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıyor. 6 adet SATA-III ve 4 adet SATA-II portu ile donatılan Fatal1ty X79 Professional'da ses ve tv kartı gibi dahili bileşenler için bir adet PCIe x1 ve iki adet te geleneksel PCI slotuna yer veriliyor.
ASRock'dan yüksek performans sınıfı yeni anakart; Fatal1ty X79 Professional
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Diğer özellikleri arasında 6x USB 3.0 portu, debug LED, 7.1 kanal ses, çift eSATA konnektörü, oyunlarda daha hassas kontrole olanak tanımak adına fare tarama hızını 500Hz olarak ayarlayan Fatal1ty fare portu (USB 2.0), FireWire portu, Gigabit Ethernet ve Clear CMOS butonu gibi detaylara yer verilen anakartta ayrıca grafik tabanlı UEFI BIOS, XFast USB ve XFast LAN gibi ASRcok'a özgü fonksiyonlara da yer veriliyor. Kutu içeriğinde ikiadet USB 3.0 portunu kasa önüne taşıyan 3.5-inç panele de yer verilenFatal1ty X79 Professional'ın fiyatı ise açıklanmadı.

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X-FI 7 yıl
FATAL1TY modellerini çok seviyorum..
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alpa07 7 yıl
Tr ye getirseler keşke
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Recharged 7 yıl
Fiyatını merakla bekliyoruz ama 400/600 TL arası olacağınıda düşünüyorum bu kartın.Tasarım yine çok iyi her zaman ki gibi.
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dreamblue35 7 yıl
ah be abicim neden böyle bir dizayn ve tasarımı z68 soketlerde yapıp türkiyede satışa sunmuyorsun, emin olun asus ve gigadan daha çok tutulurdu ve satılırdı
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OverClocK1ng 7 yıl
Daha doğrusu Asus ASMedia'nın AsRock da ASMedia'nın bir kolu diye biliyorum.
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TrMhMt 7 yıl
Asrock olsun camurdan olsun derim hep...

Bundan sonra ne Asus'a nede Gigaya benden para cikar. Tek alacagim kart Asrack bundan sonra.
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alito 7 yıl
FA1L1TY
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gOkO 7 yıl
Asrock anakartım olmuştu vaktinde.Çokta memnun kalmıştım ama o zamanlar yüksek kaliteli değil 2.-3. kalite kartlar üretmekteydi.Hatta asusun yan ürünü olarak hatırlıyorum ancak şimdi gayet güzel ürünleri var.
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halitozbasli 7 yıl
Bir 8 yıl önce sistemimde fatal1ty anakart kullanmıştım. Zamanına göre çok ileri ve pahalı bir anakarttı. o tarihte tüm anakartların üzerinde AGP slot varken onda pcie slot vardı zor zoraki uygun ekran kartı bulmustum.... üzerinde harici raid slotu vardı.
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escapethelife 7 yıl
Yüksek performans sınıfı sayılan bir karta 4 ram slotu az değil mi. Lga2011 de 8 adet ram slotları görmeye alışmıştık üst sınıf bir kart için az olmuş.
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ultra_storm 7 yıl
Abartıldığı kadar pahalı değil x79 anakartlar 580 tl z68'ler zaten 450 tl filan 130 tl fark var arada.
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