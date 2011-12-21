ASRock'dan yüksek performans sınıfı yeni anakart; Fatal1ty X79 Professional

ASRock yüksek performans tutkunları için Intel'in X79 çipsetini kullanan 7. anakart modelini hazırlıyor. Sandy Bridge-E kod adını taşıyan Core i7-3000 serisi işlemciler için geliştirilen Fatal1ty X79 Professional isimli yeni model, üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu ile 2400MHz'e kadar dört kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor. Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre kartına sahip olan anakartta yüksek kaliteli altın kapasitörlere yer veriliyor.

Siyah renkli baskılı devre kartı üzerinde şekillenen ve agresif görünümlü soğutucu tasarımı ile desteklenen oyuncu odaklı yeni anakart, üzerinde yer alan dört adet PCIe x16 slotu ile AMD Crossfire ve Nvidia SLI tabanlı çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıyor. 6 adet SATA-III ve 4 adet SATA-II portu ile donatılan Fatal1ty X79 Professional'da ses ve tv kartı gibi dahili bileşenler için bir adet PCIe x1 ve iki adet te geleneksel PCI slotuna yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında 6x USB 3.0 portu, debug LED, 7.1 kanal ses, çift eSATA konnektörü, oyunlarda daha hassas kontrole olanak tanımak adına fare tarama hızını 500Hz olarak ayarlayan Fatal1ty fare portu (USB 2.0), FireWire portu, Gigabit Ethernet ve Clear CMOS butonu gibi detaylara yer verilen anakartta ayrıca grafik tabanlı UEFI BIOS, XFast USB ve XFast LAN gibi ASRcok'a özgü fonksiyonlara da yer veriliyor. Kutu içeriğinde ikiadet USB 3.0 portunu kasa önüne taşıyan 3.5-inç panele de yer verilenFatal1ty X79 Professional'ın fiyatı ise açıklanmadı.