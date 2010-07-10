ASRock'ın P55 Extreme4 modeli 4x USB 3.0 ve 4x SATA 6Gbpsp portu ile geliyor

Computex 2010 fuarında P67 çipsetli yeni nesil anakartını tanıtan ve Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcilerle eş zamanlı olarak pazara sunacağını açıklayan ASRock, P55 Extreme4 isimli yeni anakartını duyurdu. ASRock'ın P55 çipsetli dokuzuncu modeli olan P55 Extreme4, LGA1156 formundaki Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle kullanılabiliyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden 2600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

P55 çipsetli diğer pek çok anakarttan farklı olarak üzerinde iki adet SATA 6Gbps ve iki adet USB 3.0 kontrolcüsü bulunan anakart bu sayede yeni nesil depolama sürücüleri için dört adet USB 3.0 ve dört adet SATA 6Gbps slotunu kullandırabiliyor. Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan ve çoklu ekran kartı kurulumları için SLI & Crossfire X teknolojilerine destek sunan anakart, Gigabit Ethernet ile birlikte 8 kanal yüksek tanımlı ses ve profeyoneller için kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına da sahip.

8+2 fazlı güç tasarımıyla donatılan ASRock P55 Extreme4'ün önümüzdeki günlerde satışa sunulması planlanırken, fiyatı ise açıklanmadı.