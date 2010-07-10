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ASRock'ın P55 Extreme4 modeli 4x USB 3.0 ve 4x SATA 6Gbpsp portu ile geliyor

8 yıl
10,8b
1
12
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010 fuarında P67 çipsetli yeni nesil anakartını tanıtan ve Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcilerle eş zamanlı olarak pazara sunacağını açıklayan ASRock, P55 Extreme4 isimli yeni anakartını duyurdu. ASRock'ın P55 çipsetli dokuzuncu modeli olan P55 Extreme4, LGA1156 formundaki Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle kullanılabiliyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden 2600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

P55 çipsetli diğer pek çok anakarttan farklı olarak üzerinde iki adet SATA 6Gbps ve iki adet USB 3.0 kontrolcüsü bulunan anakart bu sayede yeni nesil depolama sürücüleri için dört adet USB 3.0 ve dört adet SATA 6Gbps slotunu kullandırabiliyor. Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan ve çoklu ekran kartı kurulumları için SLI & Crossfire X teknolojilerine destek sunan anakart, Gigabit Ethernet ile birlikte 8 kanal yüksek tanımlı ses ve profeyoneller için kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına da sahip.

8+2 fazlı güç tasarımıyla donatılan ASRock P55 Extreme4'ün önümüzdeki günlerde satışa sunulması planlanırken, fiyatı ise açıklanmadı.


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DH Misafiri 8 yıl
sonuç olarak asrock iyimi , kötümü?
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Reddemon35 8 yıl
Zaman zaman çıkarttığı eski modellerinde kalite sorunları yaşasada (Özellikle VIA Ciplilerde) ürettiği birçok modeli stabil ve sağlamçalışır. ASUS markasının 2. kalitesi de denilebilir. Ama fiyat odklı üretim stratejisi ve ASUS ile rekabet etmemek adına kullanılan malzemelerde ASUS GigaByte ve diğer markalardaki kaliteyi de aramamaklaım.
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dennjS 8 yıl
asus diyince yer yerinden oynarken asusun firmasına laf ediyorlar:D
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ufukman 8 yıl

dennjS

asus diyince yer yerinden oynarken asusun firmasına laf ediyorlar:D

+1

Beğenmedikleri marka Asus un yan sanayisi..
ben de D930 ve Q6600 işlemci ile toplamda 5yıl kullandığım AsRock anakartım vardı. Overclock dahil herbir haltı denedim banamısın demedi. Vakti zamanında aynı özelliklerde Asus Gigabyte ın yarı fiyatına almıştım o anakartı.
Ama Extreme bir amaçla alacaksam ben de tercih etmem.. bunun dışında ofis veya basit bir ev kullanıcısının düşük bütçeli alacağı markalardan biri..
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krstarica 8 yıl
Bu anakartın kendisinin güven vermesi mühim değil firma güven vermediği için çoğu insan önyargıyla karşılıyor, esasında kartında kalitesi muammalı...
Seçkin bir çok özellikten bahsediliyor ancak bu malzemenin kaliteside önemli sonuçta...Ucuz olarak sürülürse alternatif olarak tutulabilir bu kart.
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Elegant Man 8 yıl
muadillerine göre fiyatı ucuz olacaktır.Her nekadar Türkiye piyasasında raabet görmesede, Asrock firması geriye dönuk uyumlu anakartlarıyla piyasada farklı bir yere sahiptir herzaman.
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mehmetgirgin 8 yıl
ucuz tutarsa çok satabilir pek güven vermiyo ama
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AtiMX4 8 yıl
Bi ara cebim yanmıştı bu marka yüzünden bi daha asla bakmam isterse yanında bedava ekran kartı versinler almam.Isınamadım çünkü.
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spankman 8 yıl
Bu marka bana da yaramaz geliyor,resimi bile bulanik,hic havasi yok,anakart deyince exreme 1 si asus,gigabyte,msi gelir.

Katılıyorum.Extreme birşey almışken marka,servis kalitesinide düşüneceksin.Ama resimin bunla alakası
yok.
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kudretx 8 yıl
Bu marka bana da yaramaz geliyor,resimi bile bulanik,hic havasi yok,anakart deyince exreme 1 si asus,gigabyte,msi gelir.
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Batuist 8 yıl
extreme bir anakart alacaksam neden bunu alıyım ki?? marka ad olarak bana güven vermiyor.. arkasında isterse asus olsun...
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El Mukteda 8 yıl

Batuist

extreme bir anakart alacaksam neden bunu alıyım ki?? marka ad olarak bana güven vermiyor.. arkasında isterse asus olsun...

artık arkasında gigabyte var. asus ta ecs nin arkasında. asustaki içsavaş yüzünden bu garibanlar zaruri saf değiştirmek zorunda kaldılar.
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