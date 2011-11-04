ASRock'ın yeni anakartı X79 Exteme9 dört çekirdekli ses işlemcisiyle geliyor

Yıllarca giriş seviyesindeki düşük maliyetli anakart modelleriyle anılan ancak son dönemde yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni modellerle sık sık gündeme gelen ASRock, Intel'in LGA2011 platformu için ciddi bir hazırlık içerisinde 15 Kasım'da lanse edilmesi beklenen platform kapsamında Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemciler için X79 çipsetli çok sayıda anakart modeli sunmayı planlayan ASRock, en üst modellerinden biri olan X79 Extreme9 ile rakip modellere karşı fark yaratmayı amaçlıyor.

Siyah renkli baskılı devre üzerinde yüksek kaliteli komponentlere yer verilen X79 Extreme9 kaslı görünümü ile dikkat çekecek gibi görünüyor. LGA2011 yapısındaki Core i7-3820, 3930K ve 3960X Extreme Edition işlemcilerine destek sunan anakart, aynı zamanda 8 adet DIMM slotu ile geliyor ve dört kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor. Üzerinde beş adet PCIe x16 slotu bulunan ve AMD Crossfire X ile Nvidia SLI teknolojileri ile çoklu GPU kurulumlarını mümkün kılan anakart, görüntü kadar ses konusunda da iddialı. Gelen bilgilere göre anakartın yanında gelecek özel kart ile ASRock, dört çekirdekli ses işlemcisi kullanacak.

Bilindiği üzere G1 serisi anakartlarında Gigabyte, Creative'in ses işlemcisini kullanıyor ancak kullandığı çözüm, firmanın en üst seviye X-Fi ses işlemcisi değil. ASRock ise farklı bir adım atmış ve IFA 2011'de videosunu da yayınladığımız Sound Blaster Recon3D adını taşıyan ve Creative'in şu anda en güçlü oyun ses işlemcisi olan dört çekirdekli çözüme yer vermiş. Ayrıca aynı kart üzerinde daha yüksek ağ performansı için yine oyuncular için hazırlanan Bigfoot Networks Killer ağ işlemcisine yer verildiği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Hız aşırtma açısından da iddialı olan ve bu yönde çok sayıda özellik ile gelişmiş BIOS'a sahip olduğu belirtilen ASRock X79 Extreme9 üst segmentte dikkat çekici bir çözüm olacak gibi görünüyor.