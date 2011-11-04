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ASRock'ın yeni anakartı X79 Exteme9 dört çekirdekli ses işlemcisiyle geliyor

7 yıl
24,7b
1
39
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yıllarca giriş seviyesindeki düşük maliyetli anakart modelleriyle anılan ancak son dönemde yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni modellerle sık sık gündeme gelen ASRock, Intel'in LGA2011 platformu için ciddi bir hazırlık içerisinde 15 Kasım'da lanse edilmesi beklenen platform kapsamında Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemciler için X79 çipsetli çok sayıda anakart modeli sunmayı planlayan ASRock, en üst modellerinden biri olan X79 Extreme9 ile rakip modellere karşı fark yaratmayı amaçlıyor.
Siyah renkli baskılı devre üzerinde yüksek kaliteli komponentlere yer verilen X79 Extreme9 kaslı görünümü ile dikkat çekecek gibi görünüyor. LGA2011 yapısındaki Core i7-3820, 3930K ve 3960X Extreme Edition işlemcilerine destek sunan anakart, aynı zamanda 8 adet DIMM slotu ile geliyor ve dört kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor. Üzerinde beş adet PCIe x16 slotu bulunan ve AMD Crossfire X ile Nvidia SLI teknolojileri ile çoklu GPU kurulumlarını mümkün kılan anakart, görüntü kadar ses konusunda da iddialı. Gelen bilgilere göre anakartın yanında gelecek özel kart ile ASRock, dört çekirdekli ses işlemcisi kullanacak. 
Bilindiği üzere G1 serisi anakartlarında Gigabyte, Creative'in ses işlemcisini kullanıyor ancak kullandığı çözüm, firmanın en üst seviye X-Fi ses işlemcisi değil. ASRock ise farklı bir adım atmış ve IFA 2011'de videosunu da yayınladığımız Sound Blaster Recon3D adını taşıyan ve Creative'in şu anda en güçlü oyun ses işlemcisi olan dört çekirdekli çözüme yer vermiş. Ayrıca aynı kart üzerinde daha yüksek ağ performansı için yine oyuncular için hazırlanan Bigfoot Networks Killer ağ işlemcisine yer verildiği de gelen haberler arasında yer alıyor.
Hız aşırtma açısından da iddialı olan ve bu yönde çok sayıda özellik ile gelişmiş BIOS'a sahip olduğu belirtilen ASRock X79 Extreme9 üst segmentte dikkat çekici bir çözüm olacak gibi görünüyor. 

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MÜŞAVİR 7 yıl en beğenilen
Şu ana kadar gördüğüm en güzel X79 anakart, ASRock güzel iş çıkarmış.
1 Yanıt Yanıtla +14
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orçotüsi5 7 yıl
AOPEN markasının ampüllü ses kartlı anakartları vardı (ses teknolojisinde ampülü; Hİ-Fİ ile ilgilenenler iyi bilir)
keşke hala üretseler hemen satın alırım :(
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lals 7 yıl
tr gelse keske .tek almak istedigim anakart biri getirsede yada ondan alabilsek sunu.hicbir anakartı bu kadar cok istemedim

bence bundan iyisi yok suan her bakımdan kalite bol kepceden vermis resmen.
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DH Misafiri 7 yıl
benim için anakartta en önemli özellik stabil çalışması kararlılık
acaba ASRock'ın anakartları bu konuda Abit ile yarışabilir mi?
aranızda her 2 markanında anakartını kullanan bir arkadaş var mı?
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Abazzers 7 yıl
farkettiniz mi bilmiyorum ama, çipset soğutucusunda aktif soğutmaya yer verilmiş.yani x79 çipsetinin üzerindeki soğutucuda bile fan var
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lazerboy 7 yıl
Bi çekirdek akımı da buradan gelecek galiba ilerleyen senelerde :) Bir de en sonunda telefon haberlerinden başka donanım haberleri görmeye başladık.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Hep uzaktan bakıyoruz zaten getirmiyorlar ki buraya.
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alpa07 7 yıl
12 sata portu :o
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b-master 7 yıl
hastasıyım bu ASRock anakartlarına, adamlar bu işi gercekten biliyor...
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mertekin 7 yıl
Doğrusunu söylemek gerekirse ben böyle bir anakartı Asrock yapacak deseler hayatta inanmazdım.Ama bunu gördüğüme göre Asrock çıtayı baya ilerletmiş.
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DemirAtlı 7 yıl
Asrock sonunda kendisini kanıtlamayı başarıyor.Yıllarca enteresan ve işe yarar çok güzel çözümlere imza attılar.Kesinlikle boş firma değiller.Malesefki ülkemizdeki son kullanıcı Asrock'un uyduruk modelleriyle tanıştırıldı ve markanın değeri bu yönde algılandı.Halbuki hep hibrit tasarımlar ve üretim zamanının çok ötesine varabilen modellere imza attılar.Firmanın Tr de resmi kanaldan satışa sunulmaması üzücü ve kullanıcılar açısından şansızlık.Fiyatları ben markayım diye dolaşan tokatçı vurguncu markalardan ciddi oranda daha uygun ve kalitesi onlarla boy ölçüşür düzeyde.
Geçen senenin dünya çapında en çok satan 3.markasıdır Asrock.
1.Asus
2.Gigabyte(yada MSI)
3.Asrock
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funkerman 7 yıl
asrock tasarım olarak iyi iş çıkarıyor
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WinteR 7 yıl
Asrock yıllarca iyi anakartlar yaptı zaten, ülkemizde kaliteli dağıtıcı ve servisi olmadığı için hep düşük modellerini gördük, özellikle 775 serisi ile iddalı anakartları vardı göremedik,değişen yok gene göremeyeceğiz.
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DH Misafiri 7 yıl
üstündeki ses kartı işlemciye yük bindirmiyo demişti donanimhaber intel zaten hızlı bide ses kartıda kendine yetiyo baya bi performans artışı olur
öte yandan neden 2 tane ethernet girişi var 1 tane yeterdi.
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deneme123deneme 7 yıl
X79 için intel extreme edition modeli yapacak mi ?
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edifers 7 yıl
Wayy anam way bu kart benim pc'de olacak pc ayaklanır gider be...
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