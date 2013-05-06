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ASRock'ın yeni nesil üst seviye anakart modelleri detaylandı: Fatal1ty, OC Formula ve Extreme ailesine Z87 takviyesi

6 yıl
2,6b
1
43
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni nesil Haswell işlemcileri için hazırladığı anakartlar ortaya çıkan bir diğer üreticisi de ASRock oldu. Satış rakamları açısından dünyanın en büyük üç anakart üreticisi arasında yer alan ASRock, Haziran ayı içerisinde kullanıma sunulacak yeni işlemciler için Fatal1ty, OC ve Extreme serileri altında çok sayıda yeni modelini pazara sunmayı planlıyor.
Anakartlarını, Intel'in H87 ve Z87 çipsetleri üzerine inşa eden ASRock, bazı modellerinde yeni ses ve ağ bağlantı teknolojilerine de yer veriyor. Tayvan merkezli şirketin LGA1150 soket yapısına sahip yeni Haswell odaklı yeni anakart ailesinin en iddialı modelleri olarak e Z87 Extreme11, Z87 Fatal1ty Professional ve Z87 OC Formula gösterilebilir. 
ASRock'ın yeni nesil üst seviye anakart modelleri detaylandı: Fatal1ty, OC Formula ve Extreme ailesine Z87 takviyesi
Z87 Extreme11, ASRock'ın en dolu anakartı olarak piyasaya giriş yapacak. Thunderbolt bağlantı teknolojisi ve 802.11ac bağlantısı gibi  yeni nesil teknolojileri bünyesinde barındıran anakart, oldukça uzun bir özellik listesine sahip. Dört adet DIMM slotu ile gelen ve tasarım olarak ASRock Extreme ailesinin geleneksel çizgilerini koruyan Z87 Extreme11, işlemci güç bölgesi ve platform kontrol merkezini kapsayan kaslı bir soğutucu ile geliyor.
Performans ve modern teknolojileri bir arada isteyen kullanıcıların hedeflendiği Extreme serisi altında Z87 Extreme11'e ek olarak Z87 Extreme 9(/ac), Z87 Extreme6(/ac), Z87 Extreme 4 ve  micro-ATX form faktörüne sahip  Z87M Extreme4 modelleri bulunuyor. Z77 OC Formula modeli ile önemli başarılara imza atan ASRock, OC yani Overclock serisi anakart modelerini, Intel'in Haswell işlemci ailesi ile birlikte genişletecek gibi görünüyor.
Yüksek kapasiteli VRM tasarımının merkezde yer aldığı Z87 OC Formula, hız aşırtma tutkunlarının ve rekor kırmak isteyenlerin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri ve geniş BIOS seçeneklerini bir arada sunuyor. Çoklu GPU teknolojileri olan SLI ve Crossfire ile AMD/Nvidia ekran kartlarının üç tanesini birlikte çalıştırabilen anakart, sarı ve siyah renklerin bir arada harmanladığı iddialı görünümü ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
ASRock'ın yeni nesil üst seviye anakart modelleri detaylandı: Fatal1ty, OC Formula ve Extreme ailesine Z87 takviyesi
Gigabyte'ın G1.Sniper 5 modeli gibi aktif soğutmaya sahip olan ASRock Z87 OC Formula aynı zamanda kendi özel devre elemanlarına sahip olan yüksek kaliteli Purity Sound ses teknolojisi ile geliyor. Yüksek saat hızlarında stabilite ve performanstan ödün vermemek adına yüksek kaliteli bileşenlerle donatılan anakart, çok sayıda USB 3.0 ve SATA-III bağlantısını da beraberinde getiriyor. Full ATX form faktöründe olan Z87 OC Formula'nın, LanPart sistemlerine yönelik Z87M OC Formula isimli mATX versiyonu da bulunuyor.
ASRock'ın bir diğer ürün gamı ise Fatal1ty serisi. Dünyaca ünlü oyuncu Jonathan "Fatal1ty" Wendel ile işbirliğine giden firma, hem oyun hem de performans odaklı üst modellerini bu seri altında konumlandırıyor. Siyah ve kırmız renklerin hakimiyetindeki seri altında,  Z87 Fatal1ty Professional ve H87 Fatal1ty Performance isimli iki model ile tanışacağız. En kaslısı  Fatal1ty Professional, kendine has tasarım özelliklerinin yanında Creative SoundCore 3D ses yongası, özel ağ donanımı ve zengin bağlantı seçenekleriyle geliyor olacak.
ASRock'ın yeni nesil üst seviye anakart modelleri detaylandı: Fatal1ty, OC Formula ve Extreme ailesine Z87 takviyesi
H87 Fatal1ty Performance ise genel olarak ASRock H87 Exteme4'ün Fatal1ty versiyonu olarak gösterilebilir. Farklı olarak seriye özgü tasarım, Purity ses teknolojisi ve Intel tabanlı ağ yongası gibi detaylar ile donatılan model, abisi diyebileceğimiz üst versiyona kıyasla daha ekonomik bir çözüm olacak. ASRock'ın yeni modelleri tabi ki bunlarla sınılır olmayacak. Firma,  aralarında Mini-ITX form faktörü de olmak üzere çok sayıda yeni model üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Haswell lansmanına paralel olarak tüm modellerin arka arkaya pazara sunulması beklenirken, fiyatlar ise şimdilik gizemini sürdürüyor.  

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Chandrian 6 yıl
Yeni islemci yeni anakart yeni ekran karti
iyi ki bu yaz yeni pc topliycam ancak msi z77 gd55 yerine anakarta yatirim yapip oc formula mi alsam yurtdisindan bir tanidik getiricek acaba asrock daha mi iyi oc performansi verir ?
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cats.in.the.cradle 6 yıl
asus unkiler :

ASUS Z87 Motherboards Unveiled –
Maximus VI Extreme,
Maximus VI Hero,
Z87 Sabertooth,
Z87 Gryphon
wccftech.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
kırmızı olan çok hoş duruyor
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12 Angry Men 6 yıl
z77 oc formulasını kullanıyorum f/p olarak bu markadan şaşmayın
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fotifoti 6 yıl
bu z87'nin olayı nedir ? ne farkı var z77'den. 3770k bunlara takılmıyor galiba.
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cats.in.the.cradle 6 yıl
atx
Z87 Extreme3...................129 €
Z87 Pro3.......................112 €
H87 Pro4........................87 €
B85 Pro4........................80 €

micro atx
Z87M Extreme4................129 €
Z87M Pro4.......................112 €
H87M Pro4........................87 €
H87M ..............................82 €
B85M ..............................74 €

mini itx
Z87E-ITX.........................153 €
H87M-ITX.........................102 €
B85M-ITX..........................82 €


pcgameshardware.de/...
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GoldPunch 6 yıl fotifoti
fotifoti

bu z87'nin olayı nedir ? ne farkı var z77'den. 3770k bunlara takılmıyor galiba.

LGA1150 standardını yani yeni gelecek olan Haswell işlemcileri destekliyor. Evet Sandy ve Ivy Bridge işlemcileri bu anakartta kullanamazsınız.
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Alfred James Pacino 6 yıl
asusu gömecek bu asrock , f/p olursa tadından yenmez
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mehmet-73 6 yıl
güzel bir şeye benziyor.ama dikkatli olmakta fayda var. asrock=!
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1963bursa 6 yıl
Asrock'un en optimum anakartı bence FM2A75M-ITX, malesef o da piyasada yok.
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rakacar 6 yıl
Kartlar iyi güzel de fiyatları da kendileri gibi uçuk olmaz inşallah. :)
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milyondabir 6 yıl
kral yine sahnede
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DH Misafiri 6 yıl
Z87 OC Formula'nın sarı-siyah tasarımları efsane DFI'ın ana kartlarını hatırlatıyor. O nedenle çok çekici göründüklerini itiraf etmeliyim.
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OverClocK1ng 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Z87 OC Formula'nın sarı-siyah tasarımları efsane DFI'ın ana kartlarını hatırlatıyor. O nedenle çok çekici göründüklerini itiraf etmeliyim.

Ne anakarttı be. Bendeki LanParty NF4 Ultra D yi pencil mod yapıp SLI da destekletmiştim.
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