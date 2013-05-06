ASRock'ın yeni nesil üst seviye anakart modelleri detaylandı: Fatal1ty, OC Formula ve Extreme ailesine Z87 takviyesi

Intel'in yeni nesil Haswell işlemcileri için hazırladığı anakartlar ortaya çıkan bir diğer üreticisi de ASRock oldu. Satış rakamları açısından dünyanın en büyük üç anakart üreticisi arasında yer alan ASRock, Haziran ayı içerisinde kullanıma sunulacak yeni işlemciler için Fatal1ty, OC ve Extreme serileri altında çok sayıda yeni modelini pazara sunmayı planlıyor.

Anakartlarını, Intel'in H87 ve Z87 çipsetleri üzerine inşa eden ASRock, bazı modellerinde yeni ses ve ağ bağlantı teknolojilerine de yer veriyor. Tayvan merkezli şirketin LGA1150 soket yapısına sahip yeni Haswell odaklı yeni anakart ailesinin en iddialı modelleri olarak e Z87 Extreme11, Z87 Fatal1ty Professional ve Z87 OC Formula gösterilebilir.

Z87 Extreme11, ASRock'ın en dolu anakartı olarak piyasaya giriş yapacak. Thunderbolt bağlantı teknolojisi ve 802.11ac bağlantısı gibi yeni nesil teknolojileri bünyesinde barındıran anakart, oldukça uzun bir özellik listesine sahip. Dört adet DIMM slotu ile gelen ve tasarım olarak ASRock Extreme ailesinin geleneksel çizgilerini koruyan Z87 Extreme11, işlemci güç bölgesi ve platform kontrol merkezini kapsayan kaslı bir soğutucu ile geliyor.

Performans ve modern teknolojileri bir arada isteyen kullanıcıların hedeflendiği Extreme serisi altında Z87 Extreme11'e ek olarak Z87 Extreme 9(/ac), Z87 Extreme6(/ac), Z87 Extreme 4 ve micro-ATX form faktörüne sahip Z87M Extreme4 modelleri bulunuyor. Z77 OC Formula modeli ile önemli başarılara imza atan ASRock, OC yani Overclock serisi anakart modelerini, Intel'in Haswell işlemci ailesi ile birlikte genişletecek gibi görünüyor.

Yüksek kapasiteli VRM tasarımının merkezde yer aldığı Z87 OC Formula, hız aşırtma tutkunlarının ve rekor kırmak isteyenlerin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri ve geniş BIOS seçeneklerini bir arada sunuyor. Çoklu GPU teknolojileri olan SLI ve Crossfire ile AMD/Nvidia ekran kartlarının üç tanesini birlikte çalıştırabilen anakart, sarı ve siyah renklerin bir arada harmanladığı iddialı görünümü ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Gigabyte'ın G1.Sniper 5 modeli gibi aktif soğutmaya sahip olan ASRock Z87 OC Formula aynı zamanda kendi özel devre elemanlarına sahip olan yüksek kaliteli Purity Sound ses teknolojisi ile geliyor. Yüksek saat hızlarında stabilite ve performanstan ödün vermemek adına yüksek kaliteli bileşenlerle donatılan anakart, çok sayıda USB 3.0 ve SATA-III bağlantısını da beraberinde getiriyor. Full ATX form faktöründe olan Z87 OC Formula'nın, LanPart sistemlerine yönelik Z87M OC Formula isimli mATX versiyonu da bulunuyor.

ASRock'ın bir diğer ürün gamı ise Fatal1ty serisi. Dünyaca ünlü oyuncu Jonathan "Fatal1ty" Wendel ile işbirliğine giden firma, hem oyun hem de performans odaklı üst modellerini bu seri altında konumlandırıyor. Siyah ve kırmız renklerin hakimiyetindeki seri altında, Z87 Fatal1ty Professional ve H87 Fatal1ty Performance isimli iki model ile tanışacağız. En kaslısı Fatal1ty Professional, kendine has tasarım özelliklerinin yanında Creative SoundCore 3D ses yongası, özel ağ donanımı ve zengin bağlantı seçenekleriyle geliyor olacak.

H87 Fatal1ty Performance ise genel olarak ASRock H87 Exteme4'ün Fatal1ty versiyonu olarak gösterilebilir. Farklı olarak seriye özgü tasarım, Purity ses teknolojisi ve Intel tabanlı ağ yongası gibi detaylar ile donatılan model, abisi diyebileceğimiz üst versiyona kıyasla daha ekonomik bir çözüm olacak. ASRock'ın yeni modelleri tabi ki bunlarla sınılır olmayacak. Firma, aralarında Mini-ITX form faktörü de olmak üzere çok sayıda yeni model üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Haswell lansmanına paralel olarak tüm modellerin arka arkaya pazara sunulması beklenirken, fiyatlar ise şimdilik gizemini sürdürüyor.