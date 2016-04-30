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ASRock’tan mini-STX formatında kasa

NUC formatından biraz daha büyük olan ve yükseltme imkanının da sunulduğu Intel’in mini-STX yapı formatı, yavaş yavaş pazarda kendisine yer bulmaya başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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ASRock’tan mini-STX formatında kasa

Intel'in geçen yıl itibariyle bilgisayar dünyasına sunduğu mini-STX formatı için, ilk anakart ve kasa yapıları ortaya çıkmaya başladı. ASRock, mini-STX anakart üzerine inşa ettiği DeskMini serisi ile, tüketicilere barebone tarzında bir bilgisayar sistemi sunuyor.

Mini-STX, NUC konseptinde işlemci seçeneğinin sınırlı olması ve yükseltme imkanının olmaması nedeniyle ortaya çıkmış bir format. Yeni formda anakartın ölçüleri 5.5 inç x 5.8 inç şeklinde sıralanıyor. 140mm x 147mm ölçülerine denk gelen bu yeni form mini-ITX sistemlerden yüzde 30 daha küçük ancak NUC formatından biraz daha büyük. Ayrıca tercihe göre işlemciler değiştirilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "SilverStone, küçük yapılar için yeni kasasını duyurdu"

ASRock DeskMini kasası, 1.82 litre iç hacime sahip. Intel LGA 1151 tabanlı işlemcilerin kullanılabildiği kasa, stok Intel soğutucularına da yer sağlıyor. İki adet 2.5 inçlik sürücü yuvası ile desteklenen kasa, bir adet M.2 SATA, bir adet de M.2 Key.E slotu barındırıyor.

Intel Core i3-6100 işlemcisi ile testlere giren bir DeskMini sistemi; Cinebench R15, Sandra ve 3DMark testlerinde Core i7-6500U işlemcili mini PC sistemleri ile başabaş gidiyor. Henüz ASRock DeskMini için bir çıkış tarihi verilmedi. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/asrock-deskmini-mini-pc.html Yorum Yaz
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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Tam amd apuları için bir format.
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DH Misafiri 3 yıl
buna apu koyup mario nun doruklarına ulaşamaz mıyız şimdi ?
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umut_baris 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

buna apu koyup mario nun doruklarına ulaşamaz mıyız şimdi ?

Cesareti olmayan liseli misafir üyeliğim arkasına sığınıyor. Vah zavallım vah.

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senjido 3 yıl
Buna yeni çıkacak APU'ları koyacaksın işte ama uyumlu sistemin gelmesi gerek. A10-7870K MOBA F2P oyunlar için çok ideal ancak AAA yapımlarda güç bela idare ediyor. Yeni APU lar güçlü olursa mini sisteme geçmeyi düşünüyorum.
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tahir40 3 yıl
intel'in şu cilalanmış i3 işlemcileri U serisi düşük güç tüketimli i7 işlemci diye kaktırmacası yok mu... Ne olduğunu bilmeyen adam da gidip i7 işlemci alıyorum sanıyor, sonra performans fiyasko!
Bu arada m2 ssd ile Vesa monitöre monte edilip güzel bi ofis bilgisayarı olur.

@ simbolmina
Malesef AMD apular oyuncular için pek vaatkar değil, düşük çözünürlük düşük ayarlarda oynayabiliyorsun, yeni nesil oyunları. Üstelik gerçekten hızlı ramler kullanman gerekiyor. Yani oyun oynayacak adam konsolların durumu malum, grafik güçleri zayıf, ömürleri de şimdiden sona yaklaşıyor olduğundan düzgün PC toplar. Tabi yine de yıl sonu duyurulacak 14nm yeni APU olardan umutluyum, nispeden daha az güç tüketip daha iyi performans sunacaktır. Lakin ne olursa olsun APU sonuçta, kaliteli bi ekran kartı ile kıyaslanamaz...
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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Tam amd apuları için bir format.
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