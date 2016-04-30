ASRock’tan mini-STX formatında kasa

Intel'in geçen yıl itibariyle bilgisayar dünyasına sunduğu mini-STX formatı için, ilk anakart ve kasa yapıları ortaya çıkmaya başladı. ASRock, mini-STX anakart üzerine inşa ettiği DeskMini serisi ile, tüketicilere barebone tarzında bir bilgisayar sistemi sunuyor.

Mini-STX, NUC konseptinde işlemci seçeneğinin sınırlı olması ve yükseltme imkanının olmaması nedeniyle ortaya çıkmış bir format. Yeni formda anakartın ölçüleri 5.5 inç x 5.8 inç şeklinde sıralanıyor. 140mm x 147mm ölçülerine denk gelen bu yeni form mini-ITX sistemlerden yüzde 30 daha küçük ancak NUC formatından biraz daha büyük. Ayrıca tercihe göre işlemciler değiştirilebiliyor.

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ASRock DeskMini kasası, 1.82 litre iç hacime sahip. Intel LGA 1151 tabanlı işlemcilerin kullanılabildiği kasa, stok Intel soğutucularına da yer sağlıyor. İki adet 2.5 inçlik sürücü yuvası ile desteklenen kasa, bir adet M.2 SATA, bir adet de M.2 Key.E slotu barındırıyor.

Intel Core i3-6100 işlemcisi ile testlere giren bir DeskMini sistemi; Cinebench R15, Sandra ve 3DMark testlerinde Core i7-6500U işlemcili mini PC sistemleri ile başabaş gidiyor. Henüz ASRock DeskMini için bir çıkış tarihi verilmedi.