ASUS ROG Strix 2080 ve 2080Ti kutusundan çıkıyor!

Video Editörü
|Ulan nekadar komiksiniz ya bu forumun yaş ortalaması hakikaten yerlerde bir tarafta kroniklerde kendi ülkesine düşman kitle diğer tarafta ne idü belirsiz yok niye onda 2080ti varda diğerinde yok oooo diktatör gibisinden vvalla oturma organımla gülüyorum
Ha bu arada kanalıma hoşgeldiniz
|bundan sonra sadece,uzun bi süre teknolojik aletlerin kutularına bakacak gibi gözüküyoruz canım ülkemde
|Adamlar kimsenin yapamadigi onn\Off teknolojisini ürettiler kimsenin zoruna gitmesin.!!!
|Düşünsene 8 10 bin tl ekran kartı alıyorsun araba fiyatına verdiğin paraya değmiyor adamların yaptığı tek şey gerçekci gölgelendirme teknolojisi oyun piyasaya bakıyorum.Gerçekcilik üzerine yapılmış oyun yok.Gerçeğe yakın oyun yapın da 8 10 bin tl paramız çöpe gitmesin bari ben zaten 1070 ekran kartında 2k da oyunumu rahatlıkla yükek ayarlarda 60 fps üstü oynuyorum.8 10 bin tl yi bu devirde kim verebilir.Tabiki üst tabakada olan zengin insanlar alt ve orta tabakada yaşayan insanlar alamıyacak ne anladım ben bu işten bu ekran kartının tek farkı 300 400 fps verse bile benim için bir mantığı yokki neden çünkü oyunlarda gerçekcilik yok ( sadece gölge yöntemiyle gerçekcilik olmaz ) o zaman bu ekran kartını da almanın mantığı yok.
| Hocam, bu dediklerini kafatasının içinde az biraz beyin taşıyan kordalı-memeli familyasına mensup her canlı biliyor zaten. Ama ısrarla Nvidia süper, Nvidia bu sefer yaptı, bu sefer harika oldu diyen ''Fanboy''lar ve bu işten ekmek yiyen ''Tester''lar görmezden geliyorlar!
|Mesut Cevik poseti eline alana kadar Burak Şolt yedi kartı yedi :)Maşallah
|bu kadar pahalı olmamalı
|rüyalar.swf
|Kutu açılımlarında öncelik ürünün reklamı tanıtımı teknik ve fiziki özelliklerinden bahsedilmektedir. Sonuçta yeni piyasaya çıkmış bir üründen bahsediyoruz. @cebrail.bsrn sonuçta sizin hoşunuza gitmese de bu tür videolar şahsen benim hoşuma gidiyor ve bir çoğu da böyle videoların olmasından memnundur diye düşünüyorum. Bu tür incelemeler sayesinde alacak olan kişi ön bilgi edinmiş oluyor.
| Merhaba,
Geteiks 1080 tiay şeklinde yarı Türkçe yarı İngilizce telaffuzda bulunmamanızı öneririm.
Geteiks 1080 tiay şeklinde yarı Türkçe yarı İngilizce telaffuzda bulunmamanızı öneririm.