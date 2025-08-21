Xiaomi sattığı her otomobilden zarar etmeye devam ediyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının devlerinden Xiaomi, hala sattığı her otomobilden zarar ediyor. Ancak gidişat iyi. Çinli şirket her çeyrekte kayıplarını kademeli olarak azaltmayı başarıyor. 2025'in ikinci çeyreği itibarıyla Xiaomi Auto bölümünün operasyonel zararı 41 milyon dolara (300 milyon yuan) geriledi.

Söz konusu dönemde şirket 81.302 elektrikli otomobil teslimatı gerçekleştirdi. Bu da araç başına yaklaşık 507 dolar ortalama işletme zararı anlamına geliyor. Önceki dönemlerle kıyasla iyiye doğru ivmelenme var. Zira 2025'in ilk çeyreğinde bu rakam 905 dolar iken, 2024'ün son çeyreğinde 1.376 doların üzerindeydi.

Kârlılığa giderek yaklaşılıyor

Xiaomi son üç çeyrektir araç başına zararını 400-500 dolar civarında azaltarak "kâr etme noktasına" giderek yaklaşıyor. Şirketin finansal raporuna göre elektrikli otomobil ve yapay zeka alanındaki brüt kâr marjı da bir yılda %15.4'ten %26.4'e yükseldi. Analistlerin iyimser tahminlerine göre Xiaomi Auto önümüzdeki çeyrekte ya da en geç yıl sonuna kadar kâra geçebilir.

Bu arada şirketin elektrikli otomobillerinin ortalama fiyatı da önemli ölçüde arttı. 2024'ün ikinci çeyreğinde ortalama 31.340 dolar olan satış fiyatı, şu anda 34.770 dolara yükseldi. Bunun temel nedeni premium segmente yönelik Xiaomi SU7 Ultra modelinin piyasaya sürülmesi. Bu araçta 72.650 dolardan başlayan fiyatlar, "Racing" paketinde 86.390 dolara, sınırlı sayıda üretilen Nürburgring Edition’da ise 111.700 dolar seviyesine çıkıyor.

