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ASUS R.O.G anakartlarına Haswell dopingi!
5 yıl
5,2b
1
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Iframe Kodu
enderc
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Computex 2013 fuar turumuzda R.O.G serisinin Haswell jenerasyonu için yenilenen modellerini değerlendiriyoruz.
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firaz
5 yıl
editörün seçimi
formula vı pırrrrr fena duruyor :)
Teşekkürler donanımhaber...
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cumfiçu
5 yıl
editörün seçimi
o sıvı soğutma desteği olan süper :D
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DH Misafiri
5 yıl
editörün seçimi
ezik intel fanboylarına bak yeni kazıklarının boyu için heyecanlanmışlar...
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Cihathalitt
5 yıl
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çok iyi.
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volkans33
5 yıl
editörün seçimi
Yine kazık fiyattan geçirirler ülkeye :D
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H34RTL3SS
5 yıl
editörün seçimi
ipmact ve formula çok iyi olmuş
asus bu aralar hibrite önem vermeye başladı gibi
yakın zamanda ek bloklara para vermeden daha kolay su soğutma kurulabilecek gibi uzun zamandır beklediğim şeyler inş fiyatlarda uygun olurda son kullanıcı bayram eder
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LGR9
5 yıl
editörün seçimi
4770K ve Maximus VI Hero almaya karar verdim. Kartların tasarımı beni benden aldı
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capoeira_GS
5 yıl
editörün seçimi
Video için teşekkürler günlerdir beklediğim standtı Asus'un Rog anakartlarının faklı bir çekiciliği oluyor daha sistemi yeni yeniledim ama şu anakarttları çıkınca almamak için kendinimi zor tutacağım gibi
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Patronage
5 yıl
editörün seçimi
Hem anakartlar hemde kızlar çok hoş :))
1 Yanıt
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Executor Arhentir
5 yıl
editörün seçimi
Patronage
Patronage
Hem anakartlar hemde kızlar çok hoş :))
+1
haber için teşekkürler ender hocam.
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malicalik13
5 yıl
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pc express dedikleri ekran kartı içinmi
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DH Misafiri
5 yıl
editörün seçimi
Bu arada asus yne hiçbişey esirgememiş.
Maxsimus 6 serisi yeni overclock lu sistem yapacaklar için biçilmiş.
Bu arada Ender abi Kızlara numaranı verdin inşallh. :D
CODEX-HEX
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Afacan Dennis
5 yıl
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off harika anakartlar inş birgün bizede nasip olur
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peters
5 yıl
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İzledim gözüm kaldı diyebilirim yani.Sırf bu anakartlar için intele bile geçilebilir.Ufak olan anakart çok şeker duruyor diğerleri özellikle üzerinde su soğutma olan daha çok ilgimi çekti.Ama hepsi göz kamaştırıcı.
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Teşekkürler donanımhaber...
asus bu aralar hibrite önem vermeye başladı gibi
yakın zamanda ek bloklara para vermeden daha kolay su soğutma kurulabilecek gibi uzun zamandır beklediğim şeyler inş fiyatlarda uygun olurda son kullanıcı bayram eder
+1
haber için teşekkürler ender hocam.
Maxsimus 6 serisi yeni overclock lu sistem yapacaklar için biçilmiş.
Bu arada Ender abi Kızlara numaranı verdin inşallh. :D
CODEX-HEX