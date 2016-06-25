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ASUS X99 Deluxe II inceleme videosu

2 yıl
48,6b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS'un 2. jenerasyon X99 anakartı ASUS X99 Deluxe II, bir anakartın sunabileceği bütün ileri düzey fonksiyonları bünyesinde barındırıyor.Bu vidomuzda Core i7 6900K'yı ASUS X99 Deluxe II ile sınıyoruz

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people66 2 yıl en beğenilen
donanım...
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Dovahkiin 2 yıl
Anakart 1500 TL olunca pek ilgi çekmemiş doğal olarak.


İnceleme gayet iyi olmuş, 17 dakikanın nasıl geçtiğini anlamadım. Bu ikiliden daha fazla video bekliyoruz.
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mehmet-73 2 yıl
nostalji
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VR_27 2 yıl
Yakında almayı düşünüyorum inşallah. Şu 6850K ların fiyatı da az uygun olsa da rahat rahat alsam.
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WHITE_Wolf 2 yıl
İnceleme başarılı donanım haber donanım haber haline döndü inşAllah birde haber giren editör arkadaşları daha iyi seçerseniz site problem kalmayacak.
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-The Difference- 2 yıl
Anakart mükemmel, işlemci ondan mükemmel süper ikili.
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TaymekHoldem 2 yıl
6900k hmmm
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WoXeD 2 yıl
eğer amaç oyunsa işlemcinin önemi azalıyor.şuan kullandığım dino 2600k 4.6ghzde günlük olarak çalışıyor 4.5 yıldır :D maximus 4 extreme z kullanıyorum yine aynı süredir. ve o kadar para verdik bari kullanayım diyerek kullanıyorum biçok özelliğini.İntel bana göre artık anlamsız pahalılaştı.amd yeni işlemcilerindede vgalarında olduğu gibi f/p a oynarsa yeni sistemim athlon64 3700 den sonra tekrar amd ye döner :) bu arada 3700 ü de frekansını artırıp (3.2Ghz) erdinin nicki olan fx57 yi yakalar geçerdik. pee ne günlerdi. :)))
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simbolmina 2 yıl WoXeD
WoXeD
eğer amaç oyunsa işlemcinin önemi azalıyor.şuan kullandığım dino 2600k 4.6ghzde günlük olarak çalışıyor 4.5 yıldır :D maximus 4 extreme z kullanıyorum yine aynı süredir. ve o kadar para verdik bari kullanayım diyerek kullanıyorum biçok özelliğini.İntel bana göre artık anlamsız pahalılaştı.amd yeni işlemcilerindede vgalarında olduğu gibi f/p a oynarsa yeni sistemim athlon64 3700 den sonra tekrar amd ye döner :) bu arada 3700 ü de frekansını artırıp (3.2Ghz) erdinin nicki olan fx57 yi yakalar geçerdik. pee ne günlerdi. :)))

Oyundan oyuna değişiyor o iş. Ağıza sakız olmuş yargıların çoğun yanlıştır. İnsanları yanlış yönlendirebilir.
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conqurues 2 yıl
Üzerinde tüm bilgileri taşıyacak gibi
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-Oxy.gen- 2 yıl
Asus un Deluxe modelleri ayrı bi güzel oluyo x58de kullanmıştım
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people66 2 yıl en beğenilen
donanım...
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