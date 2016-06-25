ASUS X99 Deluxe II inceleme videosu

WoXeD eğer amaç oyunsa işlemcinin önemi azalıyor.şuan kullandığım dino 2600k 4.6ghzde günlük olarak çalışıyor 4.5 yıldır :D maximus 4 extreme z kullanıyorum yine aynı süredir. ve o kadar para verdik bari kullanayım diyerek kullanıyorum biçok özelliğini.İntel bana göre artık anlamsız pahalılaştı.amd yeni işlemcilerindede vgalarında olduğu gibi f/p a oynarsa yeni sistemim athlon64 3700 den sonra tekrar amd ye döner :) bu arada 3700 ü de frekansını artırıp (3.2Ghz) erdinin nicki olan fx57 yi yakalar geçerdik. pee ne günlerdi. :)))
İnceleme gayet iyi olmuş, 17 dakikanın nasıl geçtiğini anlamadım. Bu ikiliden daha fazla video bekliyoruz.
Oyundan oyuna değişiyor o iş. Ağıza sakız olmuş yargıların çoğun yanlıştır. İnsanları yanlış yönlendirebilir.