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AVG, Mac sistemlere özel yeni AntiVirüs uygulamasını kullanıma sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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AVG, Mac sistemlere özel yeni AntiVirüs uygulamasını kullanıma sundu
Windows işletim sistemi bilgisayar ve akıllı cep telefonlarını uzun zamandır ücretsiz olarak koruma altına alan başarılı yazılımlardan AVG, koruma alanını Mac sistemlere kaydırarak yeni AntiVirüs uygulamasını kullanıma sundu.
Mac sistemlerin kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle Windows'un yaşadığı düzeyde saldırıya maruz kalmadığını ancak son dönemde bu olayın değiştiğini belirten AVG, ücretsiz olarak hazırladığı "AVG AntiVirus" ile çoklu koruma sağlayarak farklı cihazlar arası virüs aktarımının önüne geçebiliyor. Aynı zamanda kendini otomatik olarak güncelleyebilen uygulama, sürükle at mantığıyla dosya taraması yapabiliyor ve arka planda çalışarak devamlı olarak 7 / 24 koruma sağlayabiliyor.
Modern bir ara yüz ile OS X Mountain Lion ve sonrası Mac sistemler ile kullanılabilen AVG AntiVirus uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.slashgear.com/avg-antivirus-for-mac-launches-with-triple-protection-12308577/ Yorum Yaz
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dr_pc 5 yıl
Son 5 yılın mac virüslerinin yayılma yolları tamamen kullanıcının kendi isteğiyle yüklemesine bağlı. Örneğin flashback virüsü, virüslü sitelerden flash player yüklemesine benzer bir uygulama yükleyerek yayıldı. Bir diğeri kendisini av programı gibi tanıtıp yükletti. Bir başkası korsan iWork sürümlerinden yayıldı vb. Örnekler çoğaltılabilir. Bu yüzden korsan kullanmıyorsanız, ıvır zıvır her sitenin istediği uygulamayı yüklemiyorsanız en önemlisi imzasız uygulamaların çalıştırılmasını aktifleştirmemişseniz ANtivirüs kullanmak mac için gereksiz.
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[__Zahid__] 5 yıl
mac os x in virüsleriyle uğraşılmaz arkadaş. alıcan bi windows pc kafan rahat edecek.
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