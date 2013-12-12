AVG, Mac sistemlere özel yeni AntiVirüs uygulamasını kullanıma sundu

Windows işletim sistemi bilgisayar ve akıllı cep telefonlarını uzun zamandır ücretsiz olarak koruma altına alan başarılı yazılımlardan AVG, koruma alanını Mac sistemlere kaydırarak yeni AntiVirüs uygulamasını kullanıma sundu.

Mac sistemlerin kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle Windows'un yaşadığı düzeyde saldırıya maruz kalmadığını ancak son dönemde bu olayın değiştiğini belirten AVG, ücretsiz olarak hazırladığı "AVG AntiVirus" ile çoklu koruma sağlayarak farklı cihazlar arası virüs aktarımının önüne geçebiliyor. Aynı zamanda kendini otomatik olarak güncelleyebilen uygulama, sürükle at mantığıyla dosya taraması yapabiliyor ve arka planda çalışarak devamlı olarak 7 / 24 koruma sağlayabiliyor.

Modern bir ara yüz ile OS X Mountain Lion ve sonrası Mac sistemler ile kullanılabilen AVG AntiVirus uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.slashgear.com/avg-antivirus-for-mac-launches-with-triple-protection-12308577/