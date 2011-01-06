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Acer, AMD Fusion işlemcili netbook modeli Aspire One 522'yi tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayarlarıyla gündemde olan Acer, AMD Fusion işlemcili yeni netbook modelini tanıttı. Aspire One 522 olarak isimlendirilen mini-bilgisayar, AMD'nin Brazos platformunu kullanıyor ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisinden güç alıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6250'yi (80x paralel işlem birimi, 280MHz GPU hızı) kullanan ekran kartı bu sayede yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabildiği gibi 3D hızlandırma desteği de sunuyor.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde CrystalBrite LED Backlit ekrana sahip olan netbook, 1GB DDR3 bellek geliyor. Farklı disk seçeneklerine sahip olduğu belirtilen sistemin diğer özellikleri arasında WiFi, LAN, isteğe bağlı 3G ve Bluetooth ile Cyrstal Eye kaera, çoklu dokunmatik touchpad ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer veriliyor. Elman Siyahı ve Yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve Windows 7 işletim sistemiyle sunulan sistemin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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baysan240 8 yıl
amazonda 330 dolardan satılıyor.
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OverClocK1ng 8 yıl
Bir de 1Gb ram koymuşlar. Benim bildiğim AMD, Intel gibi kısıtlama koymamıştır. Hatta belki tek slot olsa bile 4Gb rami falan da destekliyordur. Niye öyle bir saçmalık yapmışlar anlamadım. En az 2 Gb koymalılardı.
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Volkanbaba 8 yıl
fusionlu cihazlar çıkmaya başladı hayırlı olsun
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Batuist 8 yıl
amma yerden yere vurmuşsunuz.. bunlar çocuklar için oyuncak yahuu.. o kadar olur ancak :))
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MxFxOx 8 yıl
10 inç kullanışsız alıpta memnun olan var mı ? içine ne koysan boş;
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St Batuhan 8 yıl
Eminim adım gibi bu alet ucuz olup hd video işine yarayabilicek. Zira ekran kücük ve özellikler cok düsük. HDMI cıkısı var, kalk bunu hdtv'ye bagla ardından filmini izle. Kücük işlerini de gider tabi. Ama cok sey bekleme zira ucuzluktan bir sey beklenmez...
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darel-x 8 yıl
Dell'den şaşmam, teknik serviste bir numara.
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GeCCe 8 yıl
acer türkiye'nin müşterilerine yönelik anlayışları değişmediği sürece uçan bilgisayar yapsa alınmaz.acer bilgisayarınıza bişey olsa değişim yada para iadesi gibi bi ihtimal düşünmeyin sakın:))onu o haliyle kullanmaya mahkmusnuz.
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vulcain 8 yıl
Acer geliştir kendini cimrilikten ölüceksin insan biraz şekil şemal verir şu alete içinde caaaanım Fusion işlemci var el insaf yahu!!!!
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