Acer, AMD Fusion işlemcili netbook modeli Aspire One 522'yi tanıttı

Tablet bilgisayarlarıyla gündemde olan Acer, AMD Fusion işlemcili yeni netbook modelini tanıttı. Aspire One 522 olarak isimlendirilen mini-bilgisayar, AMD'nin Brazos platformunu kullanıyor ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisinden güç alıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6250'yi (80x paralel işlem birimi, 280MHz GPU hızı) kullanan ekran kartı bu sayede yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabildiği gibi 3D hızlandırma desteği de sunuyor.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde CrystalBrite LED Backlit ekrana sahip olan netbook, 1GB DDR3 bellek geliyor. Farklı disk seçeneklerine sahip olduğu belirtilen sistemin diğer özellikleri arasında WiFi, LAN, isteğe bağlı 3G ve Bluetooth ile Cyrstal Eye kaera, çoklu dokunmatik touchpad ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer veriliyor. Elman Siyahı ve Yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve Windows 7 işletim sistemiyle sunulan sistemin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.