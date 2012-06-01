Acer, Asus ve Toshiba, Windows 8'li tabletlerini göstermeye hazırlanıyor

Saygın ekonomi yayıncısı Bloomberg'in verdiği bir habere göre Acer, Asus ve Toshiba, Windows 8 işletim sistemini kullanan tablet bilgisayarlarını, Tayvan'da düzenlenecek Computex 2012 Fuarı kapsamında katılımcıların beğenisine sunacak gibi görünüyor. Acer'ın hazırladığı çözümün Intel platformunu kullandığı belirtilirken, Toshiba'nın Texas Instruments işlemcil model sergileyeceği, Asus cephesinde ise her iki platformun olacağı ifade ediliyor. Sistem üreticilerine ek olarak aynı fuar kapsamında Qualcomm'un da yeni nesil mobil işlemcilerini ve kendi platformlarındaki Windows 8 deneyimini göstermesi bekleniyor.

Bu isimler arasında yeni modelleri için şu ana kadar en aktif görünen üreticinin Asus olduğunu söyleyebiliriz. Hazırladığı videolar ile yeni ürünlerine yönelik bazı ipuçları veren Asus'un, Windows 8 işletim sistemini hem ARM hem de Intel tabanlı işlemci kullandıran ya da çift Boot ile hem Windows 8 hem de Android işletim sistemini kullanan bir cihaz tanıtması beklenebilir. Öte taraftan Asus'la ilgili üzerinde hemfikir olunan detay ise yeni tablet stratejisinide ARM tabanlı ilk modelin Nvidia Tegra 3 olacağı yönünde. Öte taraftan henüz ultrabook piyasasında olmayan pek çok oyuncunun bu segmente giriş yapacağı ayrıca bazı üreticilern dokunmatik ekranlı tablet sunacağı da gelen haberler arsaında yer alıyor.