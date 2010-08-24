Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Fusion işlemcili Ferrari netbook hazırlıyor

8 yıl
10,6b
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer, Fusion işlemcili Ferrari netbook hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Ferrari ve Lamborghini arasındaki hız yarışı, teknoloji dünyasına da yansıyor. Acer, netbook pazarında önemli başarılara imza atan Ferrari One modelinin devamı için kolları sıvamış durumda. Elimize ulaşan bilgilere göre Acer, Ferrari One modelinin devamı olacak yeni netbook'ta AMD'nin Ontario kod adlı yeni nesil Fusion işlemcisini kullanmaya hazırlanıyor. AMD'nin iddialarına göre Intel'in Atom işlemcilerinden daha az güç çekecek ve daha yüksek performans sunacak Ontario işlemcisi, AMD'nin yeni nesil Bobcat mimarisini DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisi entegre grafik birimiyle buluşturacak. Tasarım anlamında Ferrari One ile aynı çizgide yer alması ve muhtemelen yine 11.6-inç büyüklüğünde olması beklenen Fusion tabanlı yeni netbook modelinin son çeyrekte satışa sunulması bekleniyor.

Acer'ın Ferrari hamlesine vatandaşı Asus'dan ise Lamborghini yanıtı geliyor. Firma ilk detaylarını Computex 2010 fuarında açıkladığı Lamborghini VX6 isimli yeni netbook modelini satışa sunmak için artık gün sayıyor. Intel'in çift çekirdekli Atom D525 (Atom N550 ile değiştirilebilir) işlemcisini kullanan ve ekran kartı olarak Nvidia'nın ION2 çözümünü temel alan 12.1-inç büyüklüğündeki yeni modelin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatının ION2'li herhangi bir netbook'a kıyasla bir miktar daha yüksek olması bekleniyor.

Acer, Fusion işlemcili Ferrari netbook hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 8 yıl
tabiki ferrari o bir efsane:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -5- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim