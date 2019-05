Acer, Fusion işlemcili Ferrari netbook hazırlıyor

Ferrari ve Lamborghini arasındaki hız yarışı, teknoloji dünyasına da yansıyor. Acer, netbook pazarında önemli başarılara imza atan Ferrari One modelinin devamı için kolları sıvamış durumda. Elimize ulaşan bilgilere göre Acer, Ferrari One modelinin devamı olacak yeni netbook'ta AMD'nin Ontario kod adlı yeni nesil Fusion işlemcisini kullanmaya hazırlanıyor. AMD'nin iddialarına göre Intel'in Atom işlemcilerinden daha az güç çekecek ve daha yüksek performans sunacak Ontario işlemcisi, AMD'nin yeni nesil Bobcat mimarisini DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisi entegre grafik birimiyle buluşturacak. Tasarım anlamında Ferrari One ile aynı çizgide yer alması ve muhtemelen yine 11.6-inç büyüklüğünde olması beklenen Fusion tabanlı yeni netbook modelinin son çeyrekte satışa sunulması bekleniyor.

Acer'ın Ferrari hamlesine vatandaşı Asus'dan ise Lamborghini yanıtı geliyor. Firma ilk detaylarını Computex 2010 fuarında açıkladığı Lamborghini VX6 isimli yeni netbook modelini satışa sunmak için artık gün sayıyor. Intel'in çift çekirdekli Atom D525 (Atom N550 ile değiştirilebilir) işlemcisini kullanan ve ekran kartı olarak Nvidia'nın ION2 çözümünü temel alan 12.1-inç büyüklüğündeki yeni modelin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatının ION2'li herhangi bir netbook'a kıyasla bir miktar daha yüksek olması bekleniyor.