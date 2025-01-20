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    Dünyanın en iyi araba markaları ve logolarının anlamı (2025)

    Elektrikli otomobil üreticileri Tesla ve Xiaomi'den lüks araç modelleriyle hayalleri süsleyen Porsche ve Ferrari'ye kadar dünyanın en iyi araba markaları burada!

    Araba markaları söz konusu olduğunda zirvede olma yarışı her zaman biraz daha rekabetçi olmuştur. Bir araba markasının satışları arttığında diğer marka bir öncekinin rakamlarını alt üst etmek için bir strateji geliştirir. Son yıllarda teknoloji, belli bir otomobil markasını seçmenin önemli bir yönü haline geldi. Elektrikli otomobil teknolojisine odaklanan markaların büyümeyi sürdürdükleri görülüyor. Peki, en iyi araba markası hangisi? Dünyanın en iyi otomobil üreticilerine ve en büyük araba markalarının piyasa değerlerine göz atıyoruz.

    En iyi araba markaları sıralaması 🚘

    araba markası isimleri Tam Boyutta Gör
    Tesla ve Toyota’dan Porsche ve Ferrari’ye… Dünyanın en büyük araba üreten firmalarını keşfetmeye hazır mısınız? Elektrikli araç öncülerinden lüks spor araba üreticilerine kadar bu şirketler, otomotiv dünyasında yenilik, performans ve mükemmelliğin en üst noktasını temsil ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 araba markası:

    1️⃣ Tesla

    en iyi araba markası Tesla Tam Boyutta Gör
    Elon Musk tarafından kurulan Tesla, bir dizi elektrikli araç ve sürdürülebilir enerji çözümleriyle otomotiv sektöründe devrim yarattı. Çığır açan teknolojisiyle bilinen Tesla, pil teknolojisi ve otonom sürüşteki ilerlemelerin yanı sıra Model S, Model 3, Model X ve Model Y gibi popüler modeller üretiyor.

    2️⃣ Toyota

    dünyanın en büyük araba markası toyota Tam Boyutta Gör
    Toyota, otomotiv dünyasında güvenilirlik ve verimliliğin sembolü olarak öne çıkıyor. Küresel olarak en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, Prius gibi yakıt tasarruflu hibritlerden Tacoma gibi dayanıklı kamyonlara kadar geniş bir yelpazede araç üretiyor. Kalite ve inovasyona olan bağlılığıyla Toyota, mobilitenin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

    3️⃣ Xiaomi

    xiaomi çinli otomobil üreticisi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlar dünya çapında tüketicilerin dikkatini çekerken, Xiaomi Auto, hızla Çin’in en büyük otomobil şirketlerinden biri haline geldi. Pazardaki en yeni markalardan biri olan Xiaomi Auto, 10 milyar Çin yuanı tutarında yatırımla kuruldu. Tüketici elektroniği şirketi olan ana şirket Xiaomi'nin uzmanlığını kullanan Xiaomi Auto, tam boyutlu elektrikli sedan olan Xiaomi SU7'yi satıyor. Bu yıl tanıtılması beklenen elektrikli SUV Xiaomi MX11 modeli nasıl olacak merakla bekliyoruz.

    4️⃣ BYD

    dünyanın en iyi otomobil markası BYD Tam Boyutta Gör
    BYD (Build Your Dreams), elektrikli araçlar, piller ve yenilenebilir enerji çözümlerinde uzmanlaşmış önde gelen Çinli otomobil üreticisi. Sürdürülebilirliğe dikkat çeken BYD, kendini elektrikli ulaşımı herkes için erişilebilir kılmaya adamış bir marka. Elektrikli arabalardan ve otobüslerden enerji depolama çözümlerine kadar BYD, daha yeşil geleceğe önem veriyor.

    5️⃣ Ferrari

    en iyi spor araba markası Ferrari Tam Boyutta Gör
    Ferrari, otomotiv dünyasında tutku, performans ve ayrıcalığı ifade ediyor. Ferrari, ikonik süper otomobillerin ve yarış efsanelerinin üreticisi ve İtalyan otomotiv işçiliğinin zirvesini temsil ediyor. Yarış mirası ve tavizsiz kaliteye olan bağlılığıyla Ferrari, dünya çapındaki meraklıları büyülemeye devam ediyor.

    6️⃣ Porsche

    en iyi lüks araba markası Porche Tam Boyutta Gör
    Porsche, otomotiv mühendisliği ve tasarımının en üst noktasını temsil eden lüks ve yüksek performanslı spor otomobilleriyle ünlü marka. Efsanevi 911'den Cayenne SUV'a kadar Porsche araçları, güç ve hassasiyeti bir araya getirerek heyecan verici sürüş deneyimi sunuyor. Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan Porsche, otomotiv mükemmelliğinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

    7️⃣ General Motors (GMC)

    büyük otomobil şirketi General Motors Tam Boyutta Gör
    William C Durant, General Motors'u 16 Eylül 1908'de kurdu. O zamanlar atlı araçların en büyük satıcısı Durant’tı ve GM de holding şirketi olarak kuruldu. Otomobil şirketi, Chevrolet, GMC, Cadillac ve Buick gibi markalarıyla biliniyor. Şirket, Amerika hükümeti ve ordusu için de araçlar üretiyor ve elektrikli araçlar geliştirmek için NASA ile iş birliği yapıyor.

    8️⃣ Mercedes-Benz

    lüks otomobil markası Mercedes-Benz Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz denilince akla gelen üç şey; lüks, işçilik ve teknoloji. Zarif sedanlardan güçlü SUV'lara ve yüksek performanslı AMG modellerine kadar, Mercedes-Benz araçları mühendislik harikası. Mercedes-Benz, otomotiv lüksünde yeni standartlar belirlemeye devam ediyor.

    9️⃣ BMW

    popüler otomobil markası BMW Tam Boyutta Gör
    BMW, lüks, performans ve yeniliği bir araya getiren premium araçlarıyla ünlü bir araba markası. 3 Serisi gibi sportif sedanlardan X5 gibi zarif SUV'lara kadar BMW, çok çeşitli tercihlere hitap eden çeşitli ürün yelpazesi sunuyor. Sürüş keyfine ve son teknolojiye odaklanan BMW, sürüş mükemmelliği için standartları belirliyor.

    🔟 Volkswagen

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri. Kalite, güvenlik ve inovasyona olan bağlılığıyla biliniyor. Volkswagen, Audi ve Porsche gibi markalar altında çeşitli araç yelpazesiyle Volkswagen, her tür sürücüye uygun otomobil üretiyor. Elektrikli mobilite ve sürdürülebilir ulaşımda lider olan Volkswagen, mobilitenin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

    Elektrikli otomobil markaları ve modelleri ⚡️

    en iyi elektrikli arabalar Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobiller, bugün toplam otomotiv pazarının küçük bir yüzdesini oluşturuyor ancak otomobil üreticileri menzillerini, performanslarını ve stillerini geliştirdikçe ve şarj işlemini daha hızlı ve kolay hale getirdikçe çekicilikleri artmaya devam ediyor. Sıfır emisyonlu sürüş arayanlar artık çok çeşitli gövde stilleri ve birçok farklı fiyat etiketiyle aralarından seçim yapabilecekleri geniş bir elektrikli otomobil listesine sahip. Peki, hangi markaların elektrikli otomobili var? İşte en iyi 10 elektrikli araba marka ve modeli:
    • Hyundai (Hyundai Ioniq 6)
    • BYD (BYD Seal)
    • Tesla (Tesla Model 3)
    • Porsche (Porsche Taycan)
    • BMW (BMW i7)
    • Audi (Audi E-tron GT)
    • Lucid Motors (Lucid Air)
    • Xiaomi (Xiaomi SU7)
    • Renault (Renault Scenic E-Tech)
    • Kia (Kia EV6)
    • MINI (MINI Countryman)

    En iyi lüks araba markaları 🤑

    en pahalı & zengin araba markaları Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda lüks otomobil segmenti yepyeni zirvelere ulaştı. Dünyanın her köşesinden üreticilerin lüks sahnesine girmesi ve buradaki yerlerini sağlamlaştırmasıyla, seçim yapılabilecek bu denli büyük bir pazar hiç olmamıştı. Sıralamalarda yükselen yeni markalara ek olarak, Mercedes ve Cadillac gibi mevcut markalar lüksün sınırlarını zorlamaya devam ederek seçimi daha da zorlaştırdı.

    İster sedan ister SUV olsun, lüks otomobiller çoğu yeni otomobilden daha pahalıdır. Bu da satın alırken güvenilirliği dikkate alınması gereken önemli bir konu haline getirir. Neyse ki, birçok lüks otomobil markasının güvenilir araçlar üretme konusunda sağlam itibarı vardır ancak bazıları özellikle başlangıç fiyatları düşünüldüğünde diğerlerinden geride kalıyor. İşte önde gelen 10 lüks araba markası:

    • Range Rover
    • Rolls-Royce
    • Mercedes-Benz
    • Bentley
    • Porsche
    • Jaguar
    • Land Rover
    • Cadillac
    • Lamborghini
    • Ferrari

    Dünyanın en büyük otomobil üreticileri 📈
    Sıra Marka Piyasa değeri
    1 Tesla 1.34 trilyon dolar
    2 Toyota 236.81 milyar dolar
    3 Xiaomi 115.80 milyar dolar
    4 BYD 104.29 milyar dolar
    5 Ferrari 78.01 milyar dolar
    6 Porsche 57.30 milyar dolar
    7 General Motors 56.04 milyar dolar
    8 Mercedes-Benz 54.55 milyar dolar
    9 BMW 49.16 milyar dolar
    10 Volkswagen 48.82 milyar dolar
    11 Maruti Suzuki India 44.09 milyar dolar
    12 Honda 43.67 milyar dolar
    13 Ford 40.45 milyar dolar
    14 Mahindra 40.41 milyar dolar
    15 Hyundai 38.70 milyar dolar
    16 Stellantis 37.39 milyar dolar
    17 Tata Motors 33.17 milyar dolar
    18 Seres Group 27.84 milyar dolar
    19 Kia 27.58 milyar dolar
    20 SAIC Motor 26.54 milyar dolar

    Dünyanın en çok satan otomobil markaları 💲

    dünyada en çok satılan araba markaları Tam Boyutta Gör
    Toyota, 2024 yılında dünyanın en çok satan otomobil markası oldu. Toyota, bağlı kuruluşları Lexus, Daihatsu ve Hino, küresel çapta 10 milyona yakın araç satışı gerçekleştirdi. Toyota, üst üste beş yıldır dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmayı başarıyor. Markanın kompakt kei otomobillerinden tam boyutlu SUV’lara kadar geniş araç yelpazesi, önde kalmasına yardımcı oldu. Marka, elektrikli araç tarafında büyümesini sürdürürken, hibrit ve içten yanmalı motorlu araçları rekabetçi olmaya devam ediyor. Toyota Corolla ve RAV4 gibi popüler modeller küresel pazarlarda güçlü performans göstermeye devam ediyor; Corolla, uygun fiyatı ve güvenilirliği nedeniyle en çok satan araba modeli olmaya devam ederken, RAV4'ün popülaritesi çok yönlülüğü ve güçlü hibrit seçenekleriyle sağlanıyor. İşte en çok tutulan araba modelleri:

    En çok satılan araba markası sıralaması
    Marka Satış adedi
    Toyota 9,52 milyon
    Volkswagen Group 7,65 milyon
    Hyundai-Kia 6,26 milyon
    Renault 5,66 milyon
    Stellantis 5,36 milyon
    General Motors 5,32 milyon
    Ford Group 3,51 milyon
    Honda Motor 3,51 milyon
    BYD 3,39 milyon
    Suzuki 2,89 milyon

    Araba logolarının anlamı 🚗

    araba amblemleri isimleri & anlamları Tam Boyutta Gör
    Araba amblemleri genellikle araba üreticileri için gizli anlamlara veya özel öneme sahiptir. Örneğin; Audi logosundaki dört iç içe geçmiş halka, 1932'de birleşerek Audi'yi oluşturan dört farklı araba şirketini (Audi, DKW, Horch ve Wanderer) temsil ediyor. İşte en ünlü araba logoları isimleri ve anlamları:

    1️⃣ Acura

    Acura araba logosu anlamı Tam Boyutta Gör
    Acura'nın logosu, iki nesne arasındaki kesin mesafeyi ölçmek için kullanılan bir tasarım aracı olan kaliperden geliyor. Her Acura'nın yapımında kullanılan titizlik ve hassasiyeti temsil etmesi amaçlanmıştır.

    2️⃣ Alfa Romeo

    Alfa Romeo araba logosu anlamı Tam Boyutta Gör
    Karmaşık araba amblemlerinden biri olan Alfa Romeo, İtalyan geleneğini yansıtıyor. Orijinali, İtalyan bir çizer olan Romano Catteneo tarafından oluşturulmuş. Amblem, 14. yüzyılda Milano hükümdarları olan Visconti hanedanını simgeleyen Biscione (amblemin sağında) dahil olmak üzere Milano öğelerini kullanır. Sol tarafta beyaz arka plan üzerinde Milano'ya özgü kırmızı bir haç bulunur.

    Amblem, 1918’de İtalya krallığı için iki Savoy hanedanı düğümüyle birlikte "Alfa-Romeo Milano" sözcüklerinin bulunduğu koyu mavi bir çevre halkası içerecek şekilde değiştirilmiş. 1925'te, Alfa P2'nin Otomobil Dünya Şampiyonası'ndaki zaferini simgeleyen defneler eklenerek daha fazla değişikliğe uğramış, 1945’te de İtalya'nın monarşisi sona erdiğinde Savoy düğümleri kaldırılmıştır.

    İlk bakışta taçlı yılanın ağzından alevler fışkırıyor gibi görünmesine rağmen, aslında yutulan bir adamı simgelemektedir. Sembolün bu kısmı çok tartışmalı olmuştur; Hristiyanların Mağribileri yendiği Haçlı Seferleri'ni sembolize etmektedir.

    3️⃣ Aston Martin

    Aston Martin araba logosu anlamı Tam Boyutta Gör
    Aston Martin logosu hızı ifade ediyor; bu nedenle kanatlarla süslenmiş. Yıllar içinde, bir daire içinde üst üste bindirilmiş basit A ​​ve M harflerinden, 1927'de V şeklinde kanatlı bir logoya, 1987'de modern versiyona dönülmüştür. Günümüzdeki amblemde düz kanatlar, önde ve ortada Aston Martin yazısı dikkat çekiyor. En zarif araba logolarından biri.

    4️⃣ Audi

    Audi araba logosu anlamı Tam Boyutta Gör
    Audi logosundaki dört gümüş halka, Almanya'nın en eski dört otomobil üreticisinin 1932'de birleşmesini sembolize ediyor: Audi, DKW, Horch ve Wanderer. Bu dört şirket, Auto Union olarak bilinen markayı oluşturdu ve başlangıçta, yalnızca Auto Union'a özgü otomobiller dört halkalı amblemi taşıyordu, bireysel otomobil üreticileri ise kendi logolarını kullanıyordu. 1985'te, Auto Union adı sonsuza dek ortadan kalktı ve Audi adı aynı Alman otomobil üretim ruhunu taşıdı. Beraberinde bugün büyük ölçüde değişmeyen ikonik amblemi de taşıdı.

    5️⃣ Bentley

    Bentley araba amblemi anlamı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv sektöründe İngiliz üretici Bentley Motors kadar gösteriş ve ciddiyet taşıyan çok az marka vardır. Amblem, açık kanatla çevrili kalın "B" harfini gösteriyor. Kaput süsü de benzer; büyük B harfi ile birlikte geriye doğru kuş kafesi kanatları bulunuyor. Amblemin önemi, 1919'da şirketi kuran Walter Owen Bentley'den sonra Bentley adını yansıtan "B" harfidir. Kanatlı tasarım, orijinal şirket adı olan Bentley Aero ile bağlantılıdır; şirket başlangıçta I. Dünya Savaşı sırasında uçaklar için döner motorlar üretmiştir.

    6️⃣ BMW

    BMW logo anlamı Tam Boyutta Gör
    Yaygın bir yanlış anlaşılmanın aksine, BMW logosunun mavi ve beyaz dörtlü dairesi dönen bir pervane değildir. Şirketin Bavyera kökenlerine ince bir göndermedir. Tasarım, BMW'nin kökeni olan bölgeyi temsil eden Bavyera Özgür Devleti bayrağının renklerinden ilham almaktadır.

    7️⃣ Cadillac

    Cadillac araba logosu anlamı Tam Boyutta Gör
    Bugün gördüğünüz Cadillac amblemi modern bir yorumdur ancak ilk hali de kolayca tanınabilir. Orijinal amblem, Le Sieur Antoine De La Mothe Cadillac'a ait bir aile adını temsil eder. Monsieur Cadillac, 1701'de Michigan, Detroit şehrini kurar ve Cadillac markası sadece onun adını değil; amblem Cadillac armasını da andırmaktadır.

    Diğer birçok araba logosu gibi, yıllar içinde evrim geçirdi ve orijinal biçimi bugün gördüğünüzden çok daha karmaşıktı. Cadillac arması, otomobil amblemi gibi bir kalkanı göstermiyor; tamamen yuvarlak ve Haçlı Seferleri'nde şövalye katılımının sembolü olan merlettes (kuş) üçlüsünü, Haçlı Seferleri'ndeki hizmeti simgeleyen siyah çubuğu ve cesaret için kırmızı bir bandı gösteriyordu. 1905'te Cadillac, arabaları için bu sembolü benimsedi. 2014’te, amblem biraz değişti; armayı çevreleyen defne yaprakları çıkarıldı. Amblem daha basit ve daha akılda kalıcı bir hale dönüştürüldü.

    8️⃣ Ferrari

    Ferrari logosu anlamı Tam Boyutta Gör
    Ferrari'nin ikonik şahlanan at logosunda zarafet ve hız iç içedir. Bu sembol başta I. Dünya Savaşı savaş pilotu Kont Francesco Baracca'nın amblemiydi. Baracca'nın kahramanlığından derinden etkilenen Enzo Ferrari, atı yarış takımı Scuderia Ferrari için uğurlu bir tılsım olarak benimsedi ve bu takım daha sonra bugün bildiğimiz Ferrari'ye dönüştü.

    9️⃣ Honda

    Honda logo H harfi anlamı Tam Boyutta Gör
    Temel ama çekici gümüş Honda "H" ambleminde orijinal veya gizemli bir detay olmasa da, sembolün temsil ettiği şey Honda'yı anlamak açısından önemli. Honda, adını şirketin kurucusu olan ve Honda'yı Japonya'nın en büyük motosiklet üreticisi, ikinci büyük Japon otomobil üreticisi haline getiren bir tamirci ve yarışçı olan Soichiro Honda’dan almıştır.

    🔟 Hyundai

    Hyundai otomobil logo anlamı Tam Boyutta Gör
    Hyundai amblemindeki "H" harfinin elbette bir anlamı var; Hyundai'nin uluslararası alanda sürdürdüğü sürekliliği yansıtmak için çerçeve içine alınan H harfi, iki kişinin el sıkışmasını sembolize ediyor.

    11. Jaguar

    Jaguar araba logosu anlamı Tam Boyutta Gör
    Jaguar amblemi, 1935'te SS Jaguar'ı üreten Swallow Sidecar Company'ye bir selamla başladı. Amblemde, kartalın kanatları ve kuyruğunun üstündeki altıgenin içinde "SS" karakterleri yer alıyordu. Zıplayan kedi 1945'te ortaya çıktı ve o zamandan beri pek değişmedi.

    Anlamında bir gizem aramaya gerek yok; Jaguar’ın kullanımı güç ve çevikliği ifade ediyor. Jaguar, F-Type ve I-Pace gibi otomobillerle bu anlayışı otomotiv dünyasına iletme konusunda mükemmel bir iş çıkardı.

    12. Lamborghini

    Lamborghini logo anlamı Tam Boyutta Gör
    Lamborghini'nin logosu, kurucusu Ferruccio Lamborghini'nin 1962'de dövüş boğalarının yetiştirildiği Don Eduardo Miura'nın çiftliğine yaptığı ziyarete dayanıyor. Lamborghini, bu hayvanların gücünden ve varlığından o kadar çok etkilenmişti ki, boğayı arabalarının amblemi olarak benimsedi. Kısa bir süre sonra, arabaları için dövüş boğalarının adlarını ve boğa güreşi terimlerini kullanmaya başladı.

    13. Maserati

    Maserati araba logo anlamı Tam Boyutta Gör
    Maserati Trident logosu, ilk kez 1926 Tipo 26'da göründüğünden beri büyük ölçüde değişmedi. Deniz tanrısının ikonik heykeli, Maserati'nin ilk merkezinin bulunduğu İtalya, Bologna'daki Piazza Maggiore'de duruyor. Neptün, ünlü trident asasını güçlü bir şekilde kullanarak çeşmenin tepesinde duruyor, heykel de Bologna'nın kırmızı ve mavi renkleriyle birlikte amblem için ilham kaynağı oldu.

    14. Mazda

    Mazda logo anlamı Tam Boyutta Gör
    Mazda logosu, 1936 yılına dayanıyor. Logonun, çeviklik, hız ve yeni zirvelere uçma yeteneğini simgeleyen Van Halen'e benzer kanatlarla çevrelendiği iddia ediliyor. 1959'da Mazda, binek araç üretmeye başladığında bir dairenin ortasında "M" bulunan basitleştirilmiş bir logo tanıttı. 1975'te Mazda yeni bir marka imajına geçti ve araç amblemi olarak yalnızca Mazda adını kullandı. 1992’de Japon otomobil üreticisi, kavisli elmas şeklinin ortasında bir daireden oluşan ve kanatları, güneşi ve ışık çemberini temsil ettiği varsayılan daha büyük oval şekille çevrelenmiş marka sembolü tanıttı. Son olarak, 1997'de Mazda bugün hala kullanılan logoyu yarattı. Logodaki V şekli, şirketin geleceğe doğru uçma arzusunu sembolize ediyor.

    15. Mercedes-Benz

    Mercedes logosu anlamı Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, yüz yıldan uzun süredir anlam dolu logosuyla otomotiv dünyasında önemli bir isim olmuştur. Üç köşeli yıldız, şirketin her türlü ulaşım modunda (karada, denizde ve havada) mükemmelliğe ulaşma konusundaki ilk hedefini ifade ediyor.

    16. MINI

    MINI Cooper logo anlamı Tam Boyutta Gör
    BMW, 2001'de Mini'yi bağımsız bir marka olarak yeniden hayata döndürdü. Kanatlar, diğer İngiliz otomobil üreticilerinde olduğu gibi özgürlüğü ve gücü temsil ediyor. Diğer birkaç otomobil üreticisi gibi Mini de 2018'de daha düz, daha basit bir logoya geçti.

    17. Porsche

    Porsche logo anlamı Tam Boyutta Gör
    Ünlü altın, siyah ve kırmızı Porsche armasından daha çekici bir amblem bulmak zor. 1952'de Ferdinand Porsche'nin ikonik bir amblem yaratmaya koyulduğu zamandan beri neredeyse hiç değişmeyen, otomotiv tarihinin en kalıcı amblemlerinden biridir.

    En belirgin bağlantısı, Porsche'nin genel merkezinin bulunduğu Stuttgart şehridir. Şehir, bir haradan doğmuştur, dolayısıyla atın merkezi buradadır. Kalkanın çevresindeki kadranlardaki boynuzlar ve kırmızı-siyah çizgiler, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin eski bir eyaleti olan Württemberg Krallığı'nı temsil eder.

    18. Subaru

    Subaru araba logosu yıldızların anlamı Tam Boyutta Gör
    Subaru aslında Japoncada Ülker takımyıldızı anlamına gelir ve Boğa Takımyıldızı'ndaki yıldız kümesine atıfta bulunur. Subaru amblemi yalnızca altı yıldız gösterir (Electra, Maia, Taygete, Asterope, Celaene ve Alcyone) çünkü bunlar çıplak gözle en belirgin şekilde görülebilen yıldızlardır. 1953’te Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), uçak üretim, pazarlama ve bakım şirketi olarak kurulmuş, kısa bir süre sonra çeşitlendirilmiş bir şirket grubu oluşturmak için beş Japon şirketiyle birleşip Subaru Corporation adını almıştır. Beş küçük yıldız birleşen şirketleri temsil ederken, diğer altıncı yıldız en büyük firmayı temsil etmektedir.

    19. Tesla

    Tesla araba logo T anlamı Tam Boyutta Gör
    Tesla amblemi bir elektrik motorundan kesittir. Tesla logosundaki her biri farklı anlamlara sahip iki çizgi bulunur. Yatay çizgi stator parçasını simgeler, dikey çizgi ise motorun rotorundan çıkan kutuplardan birini temsil eder. Amblem, Tesla’nın elektrikli araçlarının arkasındaki yenilikçi mühendisliği temsil etmektedir.

    20. Toyota

    Toyota logo anlamı Tam Boyutta Gör
    Toyota ambleminde birbirinin üstüne binen oval şekiller otomobil üreticisinin sadık müşterileriyle arasındaki güveni sembolize ediyor. Amblemi kaplayan beyaz alan Toyota’nın gelecekteki potansiyelini ifade ediyor. Üç oval birlikte müşterinin sevgisi, arabalar ve ileri teknolojik fırsatları temsil ediyor.

    Küresel otomotiv sektöründe onlarca yıldır birçok güçlü marka isim yaptı. Hayalleri süsleyen ikonik lüks spor arabalardan çevre dostu elektrikli  otomobillere birçok model var. Piyasa değeri ile şaşırtan dünyanın en büyük araba markalarına ve en çok tutulan modellerine burada yer verdik.

    En İyi Araba Markaları Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 6841

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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