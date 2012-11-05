Acer : Microsoft, donanım işini profesyonel üreticilere bırakmalı





Microsoft'un Windows 8 ekosistemine yönelik olarak Surface with Windows RT ve Surface Pro adlı iki tablet modeli ile pazara girmesi, üretici ortaklarını oldukça şaşırtmıştı. Donanım ortaklarıyla bir anda rakip konumuna düşen Microsoft'a o günden bu yana Acer firması sürekli karşı çıkıyor.





Surface modellerinin ekosistemi baltalayacağını ifade eden Acer, itirazlarına bugün de devam etti.





Bir etkinlikte konuşan Acer Çin başkanı Lin Xianlang, Microsoft'un donanım pazarının oldukça zor olduğunu ve bu alanı işin ehli firmalara bırakması gerektiğini anlayacağını ümit ettiklerini açıkladı. Surface tabletler ile Microsoft'un kendisini zor bir pozisyona soktuğunu ifade eden Xianlang, donanım ortakları ile hem rakip hem de ortak konumuna geldiğini vurguladı.





Xianlang ayrıca Windows 8 işletim sistemi ile Windows PC üreticilerinin Apple ve Google'dan pazar payını geri alabilme konusunda mücadele edecek rekabetçi dinamikler sağladığını aktardı. Acer, gelecek yıl Windows 8 ile gelirlerini artırmayı planlıyor. Firma son çeyrekte sadece 2.3 milyon dolar faaliyet karı elde edebildi.





Acer ayrıca Sony ve Nokia ile eşdeğerde akıllı telefon geliştirmelerine yatırım yapıyor ve gelecek yıl çift haneli milyon satış rakamlarına ulaşmayı planlıyor.





Windows RT alanında Microsoft'un yeni hamlelerini görmek isteyen Acer, gelecek yıl ortalarına kadar Windows RT tablet üretmeyeceğini açıklamıştı.

http://thenextweb.com/microsoft/2012/11/05/acer-hopes-microsoft-learns-that-the-hardware-meal-is-tough-to-eat/?fromcat=all