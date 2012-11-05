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Acer : Microsoft, donanım işini profesyonel üreticilere bırakmalı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows 8 ekosistemine yönelik olarak Surface with Windows RT ve Surface Pro adlı iki tablet modeli ile pazara girmesi, üretici ortaklarını oldukça şaşırtmıştı. Donanım ortaklarıyla bir anda rakip konumuna düşen Microsoft'a o günden bu yana Acer firması sürekli karşı çıkıyor.

Surface modellerinin ekosistemi baltalayacağını ifade eden Acer, itirazlarına bugün de devam etti.

Bir etkinlikte konuşan Acer Çin başkanı Lin Xianlang, Microsoft'un donanım pazarının oldukça zor olduğunu ve bu alanı işin ehli firmalara bırakması gerektiğini anlayacağını ümit ettiklerini açıkladı. Surface tabletler ile Microsoft'un kendisini zor bir pozisyona soktuğunu ifade eden Xianlang, donanım ortakları ile hem rakip hem de ortak konumuna geldiğini vurguladı. 

Xianlang ayrıca Windows 8 işletim sistemi ile Windows PC üreticilerinin Apple ve Google'dan pazar payını geri alabilme konusunda mücadele edecek rekabetçi dinamikler sağladığını aktardı. Acer, gelecek yıl Windows 8 ile gelirlerini artırmayı planlıyor. Firma son çeyrekte sadece 2.3 milyon dolar faaliyet karı elde edebildi. 

Acer ayrıca Sony ve Nokia ile eşdeğerde akıllı telefon geliştirmelerine yatırım yapıyor ve gelecek yıl çift haneli milyon satış rakamlarına ulaşmayı planlıyor.

Windows RT alanında Microsoft'un yeni hamlelerini görmek isteyen Acer, gelecek yıl ortalarına kadar Windows RT tablet üretmeyeceğini açıklamıştı. 

http://thenextweb.com/microsoft/2012/11/05/acer-hopes-microsoft-learns-that-the-hardware-meal-is-tough-to-eat/?fromcat=all Yorum Yaz
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bugracaz 7 yıl
reklamları çok başarılı!!!!
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nurettinaz 7 yıl
Acer microsoft un başarısından çekinmeye başladı çünkü acer tam ara noktada ne lenovo hp dell gbi ne olursa olsun tercih edecek bir kemik kitleleri yok ne de rekabet edecek kadar parasal kayanapa sahipler. Hal böyle oluncada kendilerini kurtarabilecek en mantıklı işi yapıyorlar ve gizliden gizliye öicrosoft a bak biz batarız bu kadar senedir kahrınızı çektik birlikte çalışltık ama siz bizim bitmemize göz yumuyorsunuz gelin yapmayın etmeyin diyorlar.
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Rust in Peace 7 yıl
Amma mızmızlandın be..
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yenerbalcı 7 yıl
Acer : Microsoft, donanım işini profesyonel üreticilere bırakmalı


Söyleyene bak tüketiciye kalitesiz ve ucuz donanımı nasıl pahalı satarım hesabını yapıyor
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Legendery 7 yıl
Çıkardığın pc lere adam gibi destek ver donanım koy ondan sonra Microsoft'a taş at.
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unxyn 7 yıl
Yanlız o adamın ceketindeki o gül nedir oyle
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darkaura 7 yıl
Acer isini kaybettigi icin cigiriyor ama bu soylediklerinin dogru oldugunu degistirmez. Microsoft kendi ekosistemini baltaliyor. Ms niye apple olmasin? 90larda cok daha kaliteli yazilimina ragmen apple windows karsisinda neden ezilip yok olmanin esigine geldiyse o nedenden. Windowsun kazanmasi kalitesinden degil acik donaniminin getirtigi ekosisteminin gucundendi. Keza bugun aynisini android ios a karsi yapiyor. Apple in bu kadar buyumesinin nedeni tek basina yeni bir cihaz olusturup bunu tuketiciye kabul ettirebilmesinden. Ama kendi yarattigi nichelerde kapali yazilim ve kapali donanimlarda zirveyi sonsuza kadar tutamiyor cunku tuketici ne kadar iyi olursa olsun tek tip cihaz tek tip modelle asla tatmin olmuyor. Nitekim akilli telefon piyasasinin %75i acik sistem android oldubile. Tablettede ayni dinamikler islemeye basladi. Microsoftun kapali sisteme gecmesi bu yuzden hata olur. MeYdani geriye kalan tek acik sistem androide birakmis olur.
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smart1978 7 yıl
Bilindiği üzere Microsoft kendi Surface tableti için aylarca çalışmıştır.. Acer üretime karar verdiğinde hemen bir ürün çıkarırsa kalite ve dizaynda vasat olacağı kesindir ..
İşte Microsoft un Surface te dizayn ve kalite sürecini anlatan tanıtım videosu özellikle 8. dakika 10 . saniye sonrasına bakarsanız daha iyi anlayacaksınız...
youtube.com/...
Microsoft incecik ve hasas kaliteli kılıf tablet ile harbiden öncü tasarıma sahip...
Fanlardan ısı tahliyesi dizaynı da çok akıllıca ... Bugüne kadar ki tüm slate tablet de düz ızgara dizaynı varken Surface te çok akıllıca ve gelişmiş ...
Kamera ve dış kasasının dikeyde ilen hafif eğimli olması kameradan daha iyi faydalanma sağlamakta...
Hafiflik için ve incelik için kullanılan çaba da cabası ...
Ysni Acer dizayn ve kaliteye kafa yormadan ürün çıkarmak istiyor ...
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ZZ RAT 7 yıl
Acer batacagindan korkuyor herhalde,
kimse laf etmezken bunlar bagiriyor.
Sana ne kardesim, kim ne yaparsa yapsin,
sen Surface gibi bir cihaz yaptin da , vitrinde mi kaldi.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Acer'ı sevmem ama sevmiyorum diye hakkını da yiyemem, adam doğru söylüyor ama bundan Acer'a ne?
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eric13 7 yıl
Casperin yurtdisi subesinden iddiali sozler ...
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Volkanbaba 7 yıl
"Sizin yüzünüzden satış yapamayacağız kardeşim siz yazılımınızla uğraşşanıza tövbe tövbe" demiyorda bik bik ötüyor.
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the_hornet 7 yıl
Biri mi konuşuyor?
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