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Acer, TravelMate serisi beş yeni dizüstü bilgisayarını pazara sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan'ın en hızlı süper bilgisayarına imza atarak yüksek performanslı bilgi-işlem arenasındaki iddiasını gözler önüne seren Acer, TravelMate serisi dizüstü bilgisayarlarına yeni modeller ekliyor. Intel'in Huron River kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesinin mbil versiyonunun kullanan 5 yeni model ile Acer, seriye yeni bir soluk getiriyor.
Acer'ın yeni modellerinden  TravelMate 6495, 8481 ve TravelMate Timeline 8473 14-inç, TravelMate 6595 ile TravelMate Timeline 8573 modelleri ise 15.6-inç boyutunda ekrana sahip. Farklı işlemci seçenekleriyle konfigüre edilebilen sistemlerden 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunulurken ekran kartı olaraksa Intel'in işlemciye entegre HD 3000 çözümü ile isteğe bağlı olarak Nvidia'nın Optimus teknolojili GeForce Mobile serisi GPU'larına yer veriliyor.
Depolama sürücüsü olarak 750GB'a kadar farklı kapasite seçeneklerinde sabit disklerin kullanıldığı mobil sistemlerden 8573 ve 8473 modellerinde ayrıca 128GB SSD tercihinde de bulunulabiliyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcıya yer verilen sistemlere PowerSmart teknolojisi eşlik ediyor ve bu sayede pil 1000 kereden fazla şarj edilse bilen güç kapasitesinin %80 korunabiliyor. Acer'ın açıklamalarına göre modeline göre 8-9 saat pil ömrü sunabilen dizüstü bilgisayarların diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, WiFi, isteğe bağlı seçenek olarak Bluetooth, kablosuz görüntü aktarımı teknolojisi, çok formatlı kart okuyucusu, USB 3.0 bağlantısı, Crystal Eye kamera ve büyütülmüş touchpad gibi detaylara yer veriliyor. 
Acer'ın yeni dizüstü bilgisayarları yurt dışında 623 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyorlar.

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DH Misafiri 8 yıl
bilgiayar isterim evet 50 kş
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DH Misafiri 8 yıl
aman acermi uzak durun. adamlar bir pil bir şarj cihazı koyuyolar kutuyo. bu ne biçim destek. driver ara sonra işin yoksa
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