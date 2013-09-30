Acer, Windows 8 işletim sistemli yeni Ultrabook modelini tanıttı

TravelMate adı altında birçok farklı ihtiyaca uygun olarak bilgisayar çözümleri üreten Acer, bu aile içerisine TravelMate X313 isimli Windows 8 işletim sistemine sahip yeni Ultrabook modelini eklediğini duyurdu.

Kızaklı bir yapıda hazırlanan Acer TravelMate X313, bu sayede hem tabet hem de dizüstü bilgisayar formunda rahatlıkla kullanılabiliyor. Üzerinde 11.6-inç 1366 x 768 piksel dokunmatik bir ekran barındıran ve gücünü Intel Core i5-3339Y ya da Core i3-3229Y işlemci seçeneklerinden, 60GB ya da 120GB depolama birimlerinden, Intel HD 4000 Grafik biriminden ve 4GB'a kadar arttırılabilir RAM miktarından alan bilgisayar, 40 Wh dahili bataryası ile 8 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyuyor. Sağlam alüminyum malzeme ile üretilmiş bir gövde yapısıyla gelen X313, işletim sistemi tarafında ise Microsoft Windows 8 Pro kullanıyor.

Beraberinde firmanın özel koruma ve kontrol yazılımlarıyla gelen Acer TravelMate X313 klavyeli tablet bilgisayar modeli, 1,352$'dan başlayan fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.





http://www.techradar.com/news/mobile-computing/tablets/acer-s-travelmate-x313-convertible-looks-to-do-business-1185048