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Acer, Windows 8 işletim sistemli yeni Ultrabook modelini tanıttı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer, Windows 8 işletim sistemli yeni Ultrabook modelini tanıttı
TravelMate adı altında birçok farklı ihtiyaca uygun olarak bilgisayar çözümleri üreten Acer, bu aile içerisine TravelMate X313 isimli Windows 8 işletim sistemine sahip yeni Ultrabook modelini eklediğini duyurdu.
Kızaklı bir yapıda hazırlanan Acer TravelMate X313, bu sayede hem tabet hem de dizüstü bilgisayar formunda rahatlıkla kullanılabiliyor. Üzerinde 11.6-inç 1366 x 768 piksel dokunmatik bir ekran barındıran ve gücünü Intel Core i5-3339Y ya da Core i3-3229Y işlemci seçeneklerinden, 60GB ya da 120GB depolama birimlerinden, Intel HD 4000 Grafik biriminden ve 4GB'a kadar arttırılabilir RAM miktarından alan bilgisayar, 40 Wh dahili bataryası ile 8 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyuyor. Sağlam alüminyum malzeme ile üretilmiş bir gövde yapısıyla gelen X313, işletim sistemi tarafında ise Microsoft Windows 8 Pro kullanıyor. 
Beraberinde firmanın özel koruma ve kontrol yazılımlarıyla gelen Acer TravelMate X313 klavyeli tablet bilgisayar modeli, 1,352$'dan başlayan fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.


http://www.techradar.com/news/mobile-computing/tablets/acer-s-travelmate-x313-convertible-looks-to-do-business-1185048 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
El_domingo 5 yıl
bu tur cihazlarda eger paran varsa "sony tap 11" alacaksın..
chip.com.tr/...
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DraGonS 5 yıl
Bu fiyata kusura bakmasın Türkiye'de tutmaz. Yapabileceklerinin ve rakiplerinin yanında çok para.
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[C_a_N_e_R] 5 yıl
O çözünürlük ne la? Bu sefer olmadı acer. Seni severim ama bu cihaz çöp. İmzamdaki cihaz gibi olmalıydı en az ekran çözünürlüğü.
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oktayakgoz 5 yıl
windows 8 pro bildigimiz 8 den farkli mi
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