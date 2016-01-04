Acer, çocuklara özel tablet Iconica One 8'yi duyurdu

Günümüzde hemen hemen bütün çocuklar oyun oynamak ya da video izlemek için tablet bilgisayar sahibi olmak istiyor. Yeni yılda bu beklentiyi karşılamak için CES 2016 kapsamında Acer'dan Iconica One 8 geliyor.

Acer'ın Android işletim sistemiyle hazırladığı çocuklara özel tableti Iconica One 8, 8-inç'lik HD IPS ekranıyla rahatlıkla taşınabilir bir seçenek oluşturuyor. Gücünü MediaTek'in dört çekirdekli işlemcisinden alan cihaz, 1GB RAM ve microSD üzerinden arttırılabilir 16GB depolama alanı gibi detaylar taşırken, en önemli farkını firmanın "Kids Center" isimli uygulaması ile koyuyor.

Kids Center uygulaması çocuklara özel kullanımı kolay bir arayüz ile geliyor ve çocuklar için seçilen faydalı oyunlar, videolar, kitaplar ve internet sitelerini bir araya getiriyor. Gelişmiş ebeveyn denetimiyle zararlı içerikleri en alt seviyeye indirgeyen tablet, günlük genel kullanım limitini belirleyebilme gibi göz sağlığı için önemli konularda da ailelere yardımcı olabiliyor.

Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Acer Iconica One 8, 99,00$ fiyat etiketiye Şubat ayında raflardaki yerini alıyor.

http://www.slashgear.com/acer-launches-kid-friendly-iconica-one-8-tablet-04420802/