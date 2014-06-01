Acer giyilebilir cihazını lanse etti





Uzun süredir giyilebilir cihaz pazarına adım atma niyetini teknoloji dünyası ile paylaşan Acer, nihayet ilk ürününe önceki gün itibariyle resmiyet kazandırdı.





Firmanın Liquid Leap adındaki ürünü akıllı saat ve fitness takip özelliklerini biraraya getiren melez bir cihaz. Bileklik tarzında tasarlanan Liquid Leap modelinde 1 inçlik siyah beyaz bir OLED ekran bulunuyor.





Bluetooth 4.0 üzerinden akıllı telefonlara bağlanan cihaz ekranında çağrı ve gelen mesajları gösteriyor, atılan adım, yakılan kalori gibi fitness aktivitelerinizi takip ediyor ve telefondaki müzik oynatıcınızı uzaktan kontrol etmenizi sağlıyor.





Liquid Leap IPX7 sertifikasına da sahip. Böylece su altında 1 metreye kadar 30 dakika boyunca çalışma imkanı sunabiliyor. Cihazın bataryası ise 7 güne kadar idare edebiliyor. Acer şimdilik yeni cihazının satış ve fiyat bilgisini açıklamadı. Ancak haftaya yapılacak Computex 2014 fuarında detayları netleştirmesi bekleniyor.

http://us.acer.com/ac/en/US/press/2014/78451