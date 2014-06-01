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Acer giyilebilir cihazını lanse etti

4 yıl
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12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer giyilebilir cihazını lanse etti

Uzun süredir giyilebilir cihaz pazarına adım atma niyetini teknoloji dünyası ile paylaşan Acer, nihayet ilk ürününe önceki gün itibariyle resmiyet kazandırdı.

Firmanın Liquid Leap adındaki ürünü akıllı saat ve fitness takip özelliklerini biraraya getiren melez bir cihaz. Bileklik tarzında tasarlanan Liquid Leap modelinde 1 inçlik siyah beyaz bir OLED ekran bulunuyor. 

Bluetooth 4.0 üzerinden akıllı telefonlara bağlanan cihaz ekranında çağrı ve gelen mesajları gösteriyor, atılan adım, yakılan kalori gibi fitness aktivitelerinizi takip ediyor ve telefondaki müzik oynatıcınızı uzaktan kontrol etmenizi sağlıyor.

Liquid Leap IPX7 sertifikasına da sahip. Böylece su altında 1 metreye kadar 30 dakika boyunca çalışma imkanı sunabiliyor. Cihazın bataryası ise 7 güne kadar idare edebiliyor. Acer şimdilik yeni cihazının satış ve fiyat bilgisini açıklamadı. Ancak haftaya yapılacak Computex 2014 fuarında detayları netleştirmesi bekleniyor.  

http://us.acer.com/ac/en/US/press/2014/78451 Yorum Yaz
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mehmedaltair 4 yıl en beğenilen Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Consciousness

Lanse etti nedir? Yeter artık bir şey tanılıyor ise tanıldı yazın LANSE ETTİ yazmayın. Marjinal olma çabaları...

Peki lansman yerine ne kullansınlar?

Tanıtım?
Düşünen BiriConsciousnessLanse etti nedir? Yeter artık bir şey tanılıyor ise tanıldı yazın LANSE ETTİ yazmayın. M...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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gkn_ymz 4 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

Consciousness

Lanse etti nedir? Yeter artık bir şey tanılıyor ise tanıldı yazın LANSE ETTİ yazmayın. Marjinal olma çabaları...

Peki lansman yerine ne kullansınlar?

nick mesaj zıtlığı
Düşünen BiriConsciousnessLanse etti nedir? Yeter artık bir şey tanılıyor ise tanıldı yazın LANSE ETTİ yazmay...
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serdarcenk 4 yıl
Öyle görünüyor ki firmalar yeni bir giydirme yarışının arefesinde :)
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Public_Enemy 4 yıl
Ben akıllı don çıkmasını bekliyorum.
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örümcekk 4 yıl Public_Enemy
Public_Enemy
Ben akıllı don çıkmasını bekliyorum.

Özellikler nasıl olmalı
yazın serin kışın sıcak
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mehmedaltair 4 yıl
Budur ya özellik doldurmak yerine şarjı bir hafta giden bir alet yapın
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Lion 4 yıl
Lanse etti nedir? Yeter artık bir şey tanılıyor ise tanıldı yazın LANSE ETTİ yazmayın. Marjinal olma çabaları...
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Be All My Sins Remembered 4 yıl Lion
Consciousness

Lanse etti nedir? Yeter artık bir şey tanılıyor ise tanıldı yazın LANSE ETTİ yazmayın. Marjinal olma çabaları...

Peki lansman yerine ne kullansınlar?
2 Yanıt Yanıtla
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caglet 4 yıl Lion
Consciousness

Lanse etti nedir? Yeter artık bir şey tanılıyor ise tanıldı yazın LANSE ETTİ yazmayın. Marjinal olma çabaları...

Böyle konularda bu kadar BİLİNÇ'li bir insanın , nickine BİLİNÇ yerine Consciousness yazması pek manidar.

EDİT : Pardon nick demişim. Rumuz/Takma Ad diyecektim
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