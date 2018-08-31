Acer IFA 2018’de dünyanın en hafif 15 inç ekrana sahip dizüstü bilgisayarı Swift 5’i tanıttı

Dünyanın en büyük bilgisayar ve donanım üreticilerinden Acer, IFA 2018’de 1 kilogramdan az olan ağırlığıyla dünyanın en hafif 15 inçlik dizüstü bilgisayarı olan Swift 5’i IFA 2018'de görücüye çıkarttı.

Cihaz, hafifliğini magnezyum ve lityum alaşımlı kasasına borçlu. Ayrıca hafifliği kadar ultra ince çerçeveleriyle de dikkat çeken cihaz, yalnızca 5.87 mm kalınlığa sahip. Swift 5, gold(altın rengi) ve mavi olmak üzere 2 farklı renk seçeneğiyle alıcıyla buluşacak.

Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, gücünü 8. Nesil Intel™ Core® i7-8565U ve Core i5-8265U işlemcilerden alan Swift 5, 1 TB kapasiteye kadar arttırılabilen SSD depolama ve 16 GB DDR4’e kadar arttırılabilen RAM seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Cihaz ayrıca %87,6’lık ekran-gövde oranına sahip Full HD 1920×1080 IPS dokunmatik bir ekrana sahip.

Windows 10 işletim sistemine sahip olan Swift 5; hem parmak izi sensörüne, hem de Windows Hello güvenlik sistemine sahip. Ayrıca cihaz, 10 saatlik oldukça uzun bir pil ömrü vaat ediyor.

https://www.myeverydaytech.com/ifa-2018-acer-swift-refresh/

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15 inç ekranlıyılınınayında Kuzey Amerika’daayında ise Avrupa, Asya ve Afrika’dabaşlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Cihazın 14 inç ekranlı seçeneği iseayında tüm dünyadabaşlayan fiyatlarla satışa sunulacak.