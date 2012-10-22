Acer Iconia W700 modelinin Avrupa fiyatlandırması belli oldu





Iconia W510 tabletini uygun fiyatıyla Windows 8 ekosistemine sunacak olan Acer, Full HD çözünürlük sunan Iconia W700 tabletini de Avrupa için fiyatlandırdı.





W510 modelinde Intel Atom işlemci ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğe yer veren Acer, bu modelinde ise Intel Ivy Bridge tabanlı Core i3 ve Core i5 işlemcilere yer veriyor.





Modelde 11.6 inçlik 10 noktadan dokunmatik IPS ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1080p video kaydı, Intel HD 4000 grafik birimi, 4GB DDR3 RAM, WiFi, Bluetooth 4.0, tek USB 3.0 portu, ağırlık sensörü, elektronik pusula, jiroskop, 64GB/128GB SSD seçenekleri, 6 saniyede sistem açılışı sunan Acer Green Instant On teknolojisi, Dolby Home Theater v4 ses sistemi şeklinde özellikler sunuluyor. Modelde Thunderbolt bağlantı imkanı da bulunuyor.





Kutu içerisinde bir de kaide mevcut. Bu kaide 3 adet USB 3.0 portu, HDMI çıkışı ve yatay/dikey kullanım imkanı sunuyor.





Acer, modelin en iyi performans sergileyen Windows 8 tableti olduğunu belirtiyor. Anadtech ise ilk lansman etkinliğinde tableti inceleme şansı bulmuş ve performansını övmüştü.





Ekosistemin en iddialı tabletlerinden birisi olacak Iconia W700 modelinin Avrupa başlangıç fiyatı 599 Avro olacak. Ancak kaide ve Bluetooth klavyenin kutuya dahil olmadığını belirtelim. ABD'de ise cihazın başlangıç fiyatı 800$ seviyesinde. Ancak bu fiyata kaide ve Bluetooth klavye dahil ediliyor. Acer'ın Avrupa'da fiyatları biraz indirmek adına kutu içeriğinden taviz verdiği görülüyor.





Iconia W700'ün fiyatını yüksek bulanlar ise 499 Avro fiyat etiketine sahip Iconia W510 tablet modelini tercih edebilirler. Modeller Windows 8'in çıkışını bekliyor.

http://microsoft-news.com/acer-iconia-w700-1080p-fastest-windows-8-tablet-only-599-euro/