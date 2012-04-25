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Acer, ilk Ivy Bridge'li masaüstü modellerini tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,8b
1
22
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Ivy Bridge tanıtılmasından sonra firmalar da ilk modellerini görücüye çıkarmaya başlıyor. Bunlardan birisi de Acer.

Acer masaüstü segmentinde Ivy Bridge işlemcili üç yeni model duyurdu. İlk model Predator AG3620 adlı oyuncu kasası. Model içerisinde 3.4GHz hızında çalışan Intel Core i7 3770 işlemcisine yer verilirken grafik tarafında NVIDIA GT630 kullanılmış. 16GB RAM ve 2TB depolama kapasitesi sunan modelin fiyatı 1200$ iken farklı konfigürasyonlarda seçim yapmak mümkün.

Diğer model ise bütçeyi zorlamayan Gateway D4860-UR14P. Model 3.1GHz hızında Intel Core i5 3450 işlemci barındırırken Intel'in entegre HD grafik birimi yeterli görülmüş. 6GB RAM ve 1TB depolama kapasitesi barındıran model 799$ şeklinde fiyatlandırılmış.

Gateway FX6860-UR10P modeli ise Intel Core i7-3770 işlemci, 12GB DDR3 RAM ve 2TB depolama çözümü ile yine 1200$ fiyat etiketine sahip olacak.

Modellerin an itibariyle satışa sunulduğu belirtiliyor.

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Rocky Balboa® 7 yıl en beğenilen
Gt630 ekran kartı ve i7 3770 işlemci 1200$ Casper bile bunlardan daha insaflı.
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Mr.Alp 7 yıl
Görünüşü süper ve Ivy Bridge destekleyen anakartı var tek sorun Gt630 gibi dandik bir ekran kartına sahip olması
1 Yanıt Yanıtla +4
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krebjing 7 yıl
hadi onlar ofis pc si ya 1200 dolarlık pc de en azından 150 dolarlık bi grafik kartı olmalı.size gtx 680 yada 7970 koyun demiyoruz dimi ama
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E_Aydin35 7 yıl
Acer ne zamandır aktif olduğu tüm sektörlerde durgundu bu yönde atılım yapması güzel, ayrıca kasa tasarımları göze hitap eden şık kasalar, 3 farklı maddi değişkenli seçenekler sunulması güzel.. Gateway FX6860-UR10P modelinin ekran kartı nedir belirtilmemiş?
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turbo-powwer 7 yıl
Güzel güzel gelsin modeller de yalnız konfigürasyonlar pek iç açıcı değil :)
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OverClocK1ng 7 yıl
Core i7 3770 e GT630...


Al Casper'ı vur ötekine...
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rabitelli 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Core i7 3770 e GT630...


Al Casper'ı vur ötekine...


Nokta.


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Oxeman 7 yıl
Ekran kartı koymasaydın.Zahmet etmişsin.
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dreamblue35 7 yıl
acer firmasını oldum olası tutmam ama adamlar hep türkiyede "ilk" leri yapıyorlar tebrik ediyorum
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p8p67b3 7 yıl
ekran kartı beş para etmez
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Şaşılacak bir şey yok bazı firmalar en dandik ekran kartının belleğini 4gb,2gb tutup satışlar yapıyor... Kısaca zaten pahalı olmayan rami doldurmuşlar insanlar görsün bir şey sansın diye öyle satmayı planlıyorlar. Demek ki satılıyor ki hala bunu uygulayan bir sürü firma var. Burdakilerden en mantıklısı ucuz modeli alıp geriye kalan 400 dolarla ekran kartı alıp takmak.
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shyboy 7 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich

Şaşılacak bir şey yok bazı firmalar en dandik ekran kartının belleğini 4gb,2gb tutup satışlar yapıyor... Kısaca zaten pahalı olmayan rami doldurmuşlar insanlar görsün bir şey sansın diye öyle satmayı planlıyorlar. Demek ki satılıyor ki hala bunu uygulayan bir sürü firma var. Burdakilerden en mantıklısı ucuz modeli alıp geriye kalan 400 dolarla ekran kartı alıp takmak.


tamamen katılıyorum.. bende pahalı olan iyidir mantığıyla satın alanların çok fazla olduğunu düşünüyorum, zaten bunuda mağazalarda görürsünüz. satıcı anlatır; yok efendim 16gb yok efendim 4ghz bakın herşeyiyle büyük bu en iyisi diye yolla gitsin yapılıyor
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zouzouni 7 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich

Şaşılacak bir şey yok bazı firmalar en dandik ekran kartının belleğini 4gb,2gb tutup satışlar yapıyor... Kısaca zaten pahalı olmayan rami doldurmuşlar insanlar görsün bir şey sansın diye öyle satmayı planlıyorlar. Demek ki satılıyor ki hala bunu uygulayan bir sürü firma var. Burdakilerden en mantıklısı ucuz modeli alıp geriye kalan 400 dolarla ekran kartı alıp takmak.

Yıllardır uygulanan ve halen daha başarılı olan bir taktik
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CoreXXX 7 yıl
kasalar fena durmuyorda 16 gb ram yerine 8 yeterdi biraz daha iyi bir grafik kartı ile. bu hazır pc lerin oyuncu pc leri haric hep grafik kartları düşük oluyor nedense.çoğuda tümleşik. hadi onlar ofis pc si ya 1200 dolarlık pc de en azından 150 dolarlık bi grafik kartı olmalı.size gtx 680 yada 7970 koyun demiyoruz dimi ama
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Rocky Balboa® 7 yıl
Gt630 ekran kartı ve i7 3770 işlemci 1200$ Casper bile bunlardan daha insaflı.
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tersol2 7 yıl
Söylermisiniz 16gb ram'in bir ev kullanıcısına katkısı olurmu ? 4 gb youn, film, ofice, müzik ve internet için gayet yeterli değilmidir ? Peki bu hazır sistem hazırlayanlar sistem toplamaktan anlamıyormu ? 16gb ram koyulan i7 3770 olan bir sisteme o ekran kartını koymak akıl karımıdır ? Bu hazır sistemde o ekran kartı ile ancak film,müzik, net ,,, vs. işleri görülür bu da mevcut işlemciyi ve ram'i gereksiz kılar. Kısacası YA TUTARSA ,,,
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