Acer, ilk Ivy Bridge'li masaüstü modellerini tanıttı

Ivy Bridge tanıtılmasından sonra firmalar da ilk modellerini görücüye çıkarmaya başlıyor. Bunlardan birisi de Acer.





Acer masaüstü segmentinde Ivy Bridge işlemcili üç yeni model duyurdu. İlk model Predator AG3620 adlı oyuncu kasası. Model içerisinde 3.4GHz hızında çalışan Intel Core i7 3770 işlemcisine yer verilirken grafik tarafında NVIDIA GT630 kullanılmış. 16GB RAM ve 2TB depolama kapasitesi sunan modelin fiyatı 1200$ iken farklı konfigürasyonlarda seçim yapmak mümkün.





Diğer model ise bütçeyi zorlamayan Gateway D4860-UR14P. Model 3.1GHz hızında Intel Core i5 3450 işlemci barındırırken Intel'in entegre HD grafik birimi yeterli görülmüş. 6GB RAM ve 1TB depolama kapasitesi barındıran model 799$ şeklinde fiyatlandırılmış.





Gateway FX6860-UR10P modeli ise Intel Core i7-3770 işlemci, 12GB DDR3 RAM ve 2TB depolama çözümü ile yine 1200$ fiyat etiketine sahip olacak.





Modellerin an itibariyle satışa sunulduğu belirtiliyor.