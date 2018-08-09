Acer tüketicilere “değer” sunmaya odaklanıyor

Oyun dünyası için ürün gamını zenginleştiriyor
Grigory Nizovsky, Acer'ın oyuncu serisinin yalnızca dizüstü bilgisayarlardan oluşmadığını hatırlatarak, “Oyuncu serimiz profesyonel e-sporculardan ara sıra oyun oynayan kullanıcılara kadar tüm oyunculara hitap eden masaüstü bilgisayar, monitör, projektör ve aksesuarlardan meydana geliyor. Oyunlar ve filmlerin yakınlaşması da bahsedilmesi gereken bir trend. StarVR projemizle bu konuda çok güçlü bir gelecek vizyonumuz var. Bu strateji Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve dünya genelinde birçok ülkede olumlu sonuçlar verdi.” dedi.
Acer ultra ince ürün ailesiyle beğeni topluyor
Acer'ın ultra ince ürün ailesi çok organize bir yapıya sahip. Switch, Spin ve Swift modelleri 1 ila 7 serilerine ayrılıyor. Öne çıkan önemli ürünler arasında; Tablet alternatifi olarak Spin 1, modern yaşam tarzı için standart bir dizüstü bilgisayar olarak Swift 3, ekstra hafif olan Swift 5, ekstra işlevlere sahip Spin 5 ve dünyanın en incesi Swift 7 bulunuyor.
Bireysel kullanıcılar dışında kamu sektörü ve KOBİ'lere de yöneliyor
Acer’ın stabil fiyatla satış yapabilecek, ürünlerin özelliklerini ve avantajlarını müşterilere anlatabilecek kanal ortaklarıyla çalışacağına da vurgu yapan Nizovsky konuşmasını şöyle sürdürdü: “Acer bölgedeki uzmanlığından yararlanarak kamu sektörüne ve devlet projelerine odaklanmaya devam edecek. Şirketimiz anlaşmaları yapmak ve uygulamak için en düşük arıza oranına sahip, özelleştirme konusunda benzersiz esneklik sunan ve satış sonrası desteği mükemmel ürünlere sahip. KOBİ pazarına girmek için, şirketimiz benzersiz taşınabilirlik özelliklerine ve işlevlere sahip Acer Swift 5, Acer Swift 7 ve Acer Spin 5 gibi üst ve orta düzey ultra ince ürünleri sunarak Kendi Cihazını Kendin Satın Al trendinden yararlanacak”.
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