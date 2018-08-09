Acer tüketicilere “değer” sunmaya odaklanıyor

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Dünyadaki en büyük beş bilgisayar üreticisinden biri olan Acer’ın EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, Türkiye’nin Acer için en önemli pazarlardan biri olduğunu ve kullanıcılara en iyi teknolojiyi ve en iyi deneyimi, en iyi fiyatla sunduklarını aktardı. Teknoloji severler için fiyatın en önemli kalite göstergelerinden biri olduğunu çok iyi bildiklerini ifade eden Grigory Nizovsky yaptığı açıklamada , “Acer olarak, son kullanıcılar için fiyatın en önemli kalite göstergesi olduğunu biliyoruz. Portföy planımızı yaparken rakiplerin fiyatlarına göre hareket etmektense müşteriye parasının karşılığında çok daha fazla değer sunmak önceliğimiz. Daha fazla değer katan segmentlere odaklanmak için ürün ve pazara açılma stratejilerimizi değiştiriyoruz. Şirketimiz oyuncu masaüstü bilgisayarları ve oyun aksesuarlarıyla oyunculara yönelik ürün gamını genişletiyor. Piyasaya çıkardığımız ultra ince ürünlerimizi ise; işte üretkenlik için birinci aracın yanı sıra dizüstü bilgisayarlarını yenilemek isteyen tüketiciler için ilk tercih olarak konumlandırıyoruz” dedi.

Oyun dünyası için ürün gamını zenginleştiriyor

Grigory Nizovsky, Acer'ın oyuncu serisinin yalnızca dizüstü bilgisayarlardan oluşmadığını hatırlatarak, “Oyuncu serimiz profesyonel e-sporculardan ara sıra oyun oynayan kullanıcılara kadar tüm oyunculara hitap eden masaüstü bilgisayar, monitör, projektör ve aksesuarlardan meydana geliyor. Oyunlar ve filmlerin yakınlaşması da bahsedilmesi gereken bir trend. StarVR projemizle bu konuda çok güçlü bir gelecek vizyonumuz var. Bu strateji Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve dünya genelinde birçok ülkede olumlu sonuçlar verdi.” dedi.

Acer ultra ince ürün ailesiyle beğeni topluyor

Acer'ın ultra ince ürün ailesi çok organize bir yapıya sahip. Switch, Spin ve Swift modelleri 1 ila 7 serilerine ayrılıyor. Öne çıkan önemli ürünler arasında; Tablet alternatifi olarak Spin 1, modern yaşam tarzı için standart bir dizüstü bilgisayar olarak Swift 3, ekstra hafif olan Swift 5, ekstra işlevlere sahip Spin 5 ve dünyanın en incesi Swift 7 bulunuyor.

Bireysel kullanıcılar dışında kamu sektörü ve KOBİ'lere de yöneliyor

Acer’ın stabil fiyatla satış yapabilecek, ürünlerin özelliklerini ve avantajlarını müşterilere anlatabilecek kanal ortaklarıyla çalışacağına da vurgu yapan Nizovsky konuşmasını şöyle sürdürdü: “Acer bölgedeki uzmanlığından yararlanarak kamu sektörüne ve devlet projelerine odaklanmaya devam edecek. Şirketimiz anlaşmaları yapmak ve uygulamak için en düşük arıza oranına sahip, özelleştirme konusunda benzersiz esneklik sunan ve satış sonrası desteği mükemmel ürünlere sahip. KOBİ pazarına girmek için, şirketimiz benzersiz taşınabilirlik özelliklerine ve işlevlere sahip Acer Swift 5, Acer Swift 7 ve Acer Spin 5 gibi üst ve orta düzey ultra ince ürünleri sunarak Kendi Cihazını Kendin Satın Al trendinden yararlanacak”.

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