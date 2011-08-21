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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer ultra-ince tasarımlı Ultrabook dizüstü bilgisayarını Eylül ayında lanse edecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Ultrabook konsepti çerçevesinde hazırlanan MacBook Air tarzı ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların önümüzdeki aylarda hızla yaygınlaşması bekleniyor. İşlemci devi "ChipZilla" Intel'in ciddi yatırımlarla hayata geçirdiği konsept için sistem üreticilerini de yeni bir heyecan sarmış durumda zira önde gelen üreticiler pazar ilk giren taraf olmak için yoğun bir çaba içerisindeler. Resmi tanıtımını Computex 2011 Fuarı'nda yaptığı UX21 isimli dizüstü bilgisayarıyla Asus'un pazara giren ilk üretici olacağı düşünülüyordu ancak gelen son bilgilere göre Acer da Asus ile benzer zamanlarda Ultrabook modelini sunmaya hazırlanıyor.
Uzakdoğu kaynaklı bilgilere göre Acer, ultra-ince dizüstü bilgisayarının Eylül ayı içerisinde lanse ederek pazara sunabilir. Aspire 3951 olarak isimlendirilen yeni modelin, konfigürasyon seçeneğine bağlı olarak 770$ ile 960$ arasında değişen fiyatlarla sunulması bekleniyor. 13.3-inç boyutunda olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Ultrabook sistemler için önderdiği düşük güç tüketimli mobil Sandy Bridge işlemci seçenekleriyle gelecek. Depolama sürücüsü olarak 250GB ve  500GB kapasiteli sabit disk opsiyonlarına ek olarak dileyen veya bütçesi elveren kullanıcılar 160GB kapasiteli SSD seçeneğini de tercih edebilecek. 
Diğer özellikleri arasında Bluetooth 4.0, HDMI, USB, WiFi ve kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayar, Asus'un UX21 modeline ek olarak Apple MacBook Air, Samsung 9 serisi ve Lenovo ThinkPad X1 gibi hali hazırda pazarda olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarla da rekabet edecek ancak bu noktada merak edenler için Ultrabook serisi dizüstü bilgisayarların en büyük farkı maliyet tarafında öne çıkıyor ve Intel'in de desteği ile bu sistemlerin 1000 doların altında fiyatlarla sunulması bekleniyor.  Acer Aspire 3951'in Türkiye pazarına ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden geleceği ise henüz bilinmiyor.

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mistifa 8 yıl
Muhtemelen ram dahil tüm parcalar anakarta entegre gelir. Belki bu urunlerde daha güçlü bir veya iki modelle çeşitlenir. Zaten PC olayında işin sonuna geldik, bu tarz bilgisayarlara ihtiyacı olanlar performans odaklı insanlar da degil.
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escapethelife 8 yıl
1000 dolar altı ürünleri 5000 den satarlarsa burda cidden hayvanlık olur. ben 2-2.5 gibi bi fiyat olucağını düşünüyorum. belki 1.8 e de görürüz.
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umutarslan.com 8 yıl
pntgrmyk
Fıyatlandırma bu sevıyelerde olursa albenısı cok olur. Anlamadıgım bırsey var bu ultra ınce bılgısayarlarda tum kompanentler anakarta entegremı bır ara aır ıncelemıstım ramler anakarta entegreydı ve onunla yetınmek zorundaydın dogal olarak buda oylemı. Ayrıca merak ettıgım ayrı bır nokta ıslemcıler de entegremı? Uretıcıler daha kalas gıbı bılgısayarları sogutamıyor bunları nasıl sogutacaklar cok merak edıyorum. Son sozum bızım ulkemız malum bu bılgısayar bıze ultra kalın bır deste para harcatır. En ıyımser rakam 4500-5000 tl arası olur

bunların üzerindeki işlemciler ulv yani düşük güç tüketen işlemciler oluyor.haliyle normal laptop işlemcisinden pahalılar.az ısınıyorlar çok cep yakıyorlar :)
1 Yanıt Yanıtla
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pntgrmyk 8 yıl umutarslan.com
umutarslan.com
pntgrmyk
Fıyatlandırma bu sevıyelerde olursa albenısı cok olur. Anlamadıgım bırsey var bu ultra ınce bılgısayarlarda tum kompanentler anakarta entegremı bır ara aır ıncelemıstım ramler anakarta entegreydı ve onunla yetınmek zorundaydın dogal olarak buda oylemı. Ayrıca merak ettıgım ayrı bır nokta ıslemcıler de entegremı? Uretıcıler daha kalas gıbı bılgısayarları sogutamıyor bunları nasıl sogutacaklar cok merak edıyorum. Son sozum bızım ulkemız malum bu bılgısayar bıze ultra kalın bır deste para harcatır. En ıyımser rakam 4500-5000 tl arası olur

bunların üzerindeki işlemciler ulv yani düşük güç tüketen işlemciler oluyor.haliyle normal laptop işlemcisinden pahalılar.az ısınıyorlar çok cep yakıyorlar :)


En azından piyasada rekabet olacak belki fiyatlar uygun düzeye çekilir.Cep yakmaması imkansız ne olursa son kullanıcıya oluyo zaten.

1000 dolar altı ürünleri 5000 den satarlarsa burda cidden hayvanlık olur. ben 2-2.5 gibi bi fiyat olucağını düşünüyorum. belki 1.8 e de görürüz.

Nakliyesi gümrüğü tedarikçi firmaların kaz yolma mantığı birde üstüne eklenen kdv oranını düşünün diyorum
En az bu ülkeye giriş fiyatı 1500$ olacaktır oda kdv tedarikçi firmaların koyduğu ek masraf kar vs. Teknoloji mağazalarının yada sitelerin koyduğu değerler hariç.
Mac air (core 2) ilk giriş fiyatı trde 6000tl yi bulmuştu Goldda incelemiştim.Şu sıralarda o sistem 4000tl civarlarında geziniyordu.

Muhtemelen ram dahil tüm parcalar anakarta entegre gelir. Belki bu urunlerde daha güçlü bir veya iki modelle çeşitlenir. Zaten PC olayında işin sonuna geldik, bu tarz bilgisayarlara ihtiyacı olanlar performans odaklı insanlar da degil.


Yaramaz o zaman bu bilgisayarı alan herşeyi göze alabilir. İşlemci yada ram arıza yaptığı zaman garanti dışı kalan cihazdan kaç tl isterler acaba. Bilgisayar sektörü bence sona gelmedi aksine daha yeni yeni neşeleniyo.Daha çok uçuk fikirler ortaya atılıp ve gerçekleştirilecektir. Bu sektörün sonunun gelmesi için ışık hızı ile üretimin başlanması gerek. (bence)
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Stanislas Xavier 8 yıl
Yanlışlıkla USB 4.0 diye okudum ardından karmaşık bir ruh hali :)
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pntgrmyk 8 yıl
Fıyatlandırma bu sevıyelerde olursa albenısı cok olur. Anlamadıgım bırsey var bu ultra ınce bılgısayarlarda tum kompanentler anakarta entegremı bır ara aır ıncelemıstım ramler anakarta entegreydı ve onunla yetınmek zorundaydın dogal olarak buda oylemı. Ayrıca merak ettıgım ayrı bır nokta ıslemcıler de entegremı?
Uretıcıler daha kalas gıbı bılgısayarları sogutamıyor bunları nasıl sogutacaklar cok merak edıyorum.


Son sozum bızım ulkemız malum bu bılgısayar bıze ultra kalın bır deste para harcatır. En ıyımser rakam 4500-5000 tl arası olur
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