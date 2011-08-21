Acer ultra-ince tasarımlı Ultrabook dizüstü bilgisayarını Eylül ayında lanse edecek

Intel'in Ultrabook konsepti çerçevesinde hazırlanan MacBook Air tarzı ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların önümüzdeki aylarda hızla yaygınlaşması bekleniyor. İşlemci devi "ChipZilla" Intel'in ciddi yatırımlarla hayata geçirdiği konsept için sistem üreticilerini de yeni bir heyecan sarmış durumda zira önde gelen üreticiler pazar ilk giren taraf olmak için yoğun bir çaba içerisindeler. Resmi tanıtımını Computex 2011 Fuarı'nda yaptığı UX21 isimli dizüstü bilgisayarıyla Asus'un pazara giren ilk üretici olacağı düşünülüyordu ancak gelen son bilgilere göre Acer da Asus ile benzer zamanlarda Ultrabook modelini sunmaya hazırlanıyor.

Uzakdoğu kaynaklı bilgilere göre Acer, ultra-ince dizüstü bilgisayarının Eylül ayı içerisinde lanse ederek pazara sunabilir. Aspire 3951 olarak isimlendirilen yeni modelin, konfigürasyon seçeneğine bağlı olarak 770$ ile 960$ arasında değişen fiyatlarla sunulması bekleniyor. 13.3-inç boyutunda olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Ultrabook sistemler için önderdiği düşük güç tüketimli mobil Sandy Bridge işlemci seçenekleriyle gelecek. Depolama sürücüsü olarak 250GB ve 500GB kapasiteli sabit disk opsiyonlarına ek olarak dileyen veya bütçesi elveren kullanıcılar 160GB kapasiteli SSD seçeneğini de tercih edebilecek.

Diğer özellikleri arasında Bluetooth 4.0, HDMI, USB, WiFi ve kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayar, Asus'un UX21 modeline ek olarak Apple MacBook Air, Samsung 9 serisi ve Lenovo ThinkPad X1 gibi hali hazırda pazarda olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarla da rekabet edecek ancak bu noktada merak edenler için Ultrabook serisi dizüstü bilgisayarların en büyük farkı maliyet tarafında öne çıkıyor ve Intel'in de desteği ile bu sistemlerin 1000 doların altında fiyatlarla sunulması bekleniyor. Acer Aspire 3951'in Türkiye pazarına ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden geleceği ise henüz bilinmiyor.