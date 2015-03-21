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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer yeni düşük maliyetli Iconia Tab 10 tabletlerini duyurdu

4 yıl
2,5b
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3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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Tablet piyasası bir süredir sessizken bu sessizliği duyurduğu iki yeni model ile Acer bozdu. Iconia Tab 10 serisinin A3-A20 adına sahip iki alt modeli düşük fiyatlar ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi amaçlıyor.
Acer yeni düşük maliyetli Iconia Tab 10 tabletlerini duyurdu
 
249 ve 199 dolar fiyat etkine sahip modeller bulunurken 249 dolarlık modeli incelediğimizde 10.1 inç ekran boyutunda 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunabildiğini görüyoruz. İşlem gücünü 8 çekirdekli 1.5Ghz hızında çalışan MediaTek MT8127 çipsetinden alan tablete 2GB sistem belleği, 32 GB depolama alanı ve 2MP ön kamera eşlik ediyor. Bu tablette kendi içinde 5910 mAh ve 5700mAh bataryaya sahip iki modele ayrılırken bunun dışında bir ayrım bulunmuyor. Tablet üzerinde ise Android 4.4 Kitkat sürümü çalışıyor ve özel Dolby ses teknolojisi kullanılıyor.

Acer yeni düşük maliyetli Iconia Tab 10 tabletlerini duyurdu
 
199 dolarlık modele bakacak olursak diğer model ile aynı ekran boyutunda 1280 x 800 piksel görüntü sunulduğunu görüyoruz. Çipset tercihi yine MediaTek MT8127'dan yana kullanılırken saat hızlarının 1.3GHz'e düşürülmesi dikkat çekiyor. Bunun yanında sistem belleği 1GB'a düşürülürken depolama alanı da 16GB olarak belirlenmiş. 2 MP ön kamera yine yerini korurken bu modelin de 5910 mAh ve 5700mAh bataryaya sahip iki varyasyonu bulunuyor. Bu modeller de özel Dolby ses teknolojisi ve android 4.4 Kitkat sürümünü kullanıyor. Tüm modellerin beyaz ve siyah renk seçenekleri kullanıcıların tercihine sunulacak.

http://us.acer.com/ac/en/US/content/series/iconiatab10 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Yurtdışındayım. İndirimde 170 avroya aldım.gayet memnunum. Tavsiye ederim
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YediyuzYetmisYedi 4 yıl
Acer iconia var vatandan almistim zamaninda. Gayet kullanisli. Guncellemeleride iyi
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0MG90 4 yıl
Buraya gelir umarım
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