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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer yeni netbook modeli Aspire One 722'yi Avrupa'da satışa sundu

7 yıl
11,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer yeni netbook modeli Aspire One 722'yi Avrupa'da satışa sundu
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Netbook pazarının en büyük oyuncuları arasında yer alan Acer, AMD'nin Fusion platformunu kullanan Aspire One 722 modelini Avrupa'da satışa sundu. 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan mini-bilgisayar, AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformunu kullanıyor ve bu sınıf için yüksek çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. 1GHz'de çalışan ve DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 entegre grafik birimi ile gelen çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisinin güç verdiği Aspire One 722'de, 2GB DDR3 bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk bulunuyor.

İşlemciye entegre olarak gelen Radeon HD 6250 GPU'su ile DirectX 11 desteği sunan ve Intel tabanlı netbook'lara kıyasla daha yüksek 3D grafik performansı sunan netbook aynı zamanda Full HD videolar, Adobe Flash ve Internet Explorer 9 gibi uygulamaların sahip olduğu donanımsal hızlandırma özelliklerine de tam destek sunuyor. Diğer özellikleri arasında 8021.11n WiFi, Bluetooth 3.0, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, çok formatlı kart okuyucusu ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilen sistem tam şarjda 7 saate kadar aralıksız kullanılabiliyor.

Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen Acer Aspire One 722, Avrupa'da 349 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla satın alınabiliyor.

Acer yeni netbook modeli Aspire One 722'yi Avrupa'da satışa sundu
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Acer yeni netbook modeli Aspire One 722'yi Avrupa'da satışa sundu
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DH Misafiri 7 yıl
sırf şu reklamlarınıza uyuz olduğum için acer almayacağım diğer habere giremiyoruz bu saçma reklamlarınız yüzünden
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DH Misafiri 7 yıl
Acer yetkilileri açıklasın lütfen, ne zaman gelecek Fusion netbooklar?
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tahir40 7 yıl
Acersa uzak dursun... Elimde arızalı Aspire One var almak isteyen olursa :) Servise yolladım, anakart arızası, değişim için 700 Lira talep ettiler, Netbook o kadar etmez gönderin geri gelsin.
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