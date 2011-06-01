Acer yeni netbook modeli Aspire One 722'yi Avrupa'da satışa sundu

Netbook pazarının en büyük oyuncuları arasında yer alan Acer, AMD'nin Fusion platformunu kullanan Aspire One 722 modelini Avrupa'da satışa sundu. 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan mini-bilgisayar, AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformunu kullanıyor ve bu sınıf için yüksek çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. 1GHz'de çalışan ve DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 entegre grafik birimi ile gelen çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisinin güç verdiği Aspire One 722'de, 2GB DDR3 bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk bulunuyor.

İşlemciye entegre olarak gelen Radeon HD 6250 GPU'su ile DirectX 11 desteği sunan ve Intel tabanlı netbook'lara kıyasla daha yüksek 3D grafik performansı sunan netbook aynı zamanda Full HD videolar, Adobe Flash ve Internet Explorer 9 gibi uygulamaların sahip olduğu donanımsal hızlandırma özelliklerine de tam destek sunuyor. Diğer özellikleri arasında 8021.11n WiFi, Bluetooth 3.0, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, çok formatlı kart okuyucusu ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilen sistem tam şarjda 7 saate kadar aralıksız kullanılabiliyor.

Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen Acer Aspire One 722, Avrupa'da 349 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla satın alınabiliyor.