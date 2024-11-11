Avrupa’da elektrik krizi: Almanya’da fiyatlar sekiz kat yükseldi

Rüzgar ve güneş durdu, fiyatlar uçtu
Pan-Avrupa enerji borsası Nord Pool’a göre 6 Kasım Çarşamba günü, Almanya’da toptan elektrik fiyatları akşam saatlerinde anlık olarak MWh başına 805-820 euro seviyelerine ulaştı. NordPool borsasına göre, 18.00 ile 20.00 arasındaki bu fiyat, son yılların rekorunu kırarak enerji krizinin zirve yaptığı 2022 dönemini hatırlattı. Bu fiyat artışının ana sebebi, Avrupa genelinde etkili olan rüzgarsız hava koşullarıydı. Mevcut yıllık ortalama fiyatlar ise 2020 yılının iki katından daha yüksek durumda.
Gaz ve kömür santrallerine olan talep ise arttı. İngiltere’de gazla elektrik üretimi yüzde 60’a, Almanya’da ise yüzde 30’a yükseldi; bu oran Almanya için üç kat artış anlamına geliyor. Avrupa’da gaz fiyatlarının hâlâ kriz öncesi seviyelerin iki katından fazla olması, elektrik üretim maliyetlerinin de artmasına neden oluyor. TTF borsasındaki güncel gaz fiyatları 460 doları aşmış durumda.
“Hayalperestler için çalan çan”
Ulusal Enerji Güvenliği Fonu (NWF) Başkan Yardımcısı Alexey Grivach ise Avrupa’daki mevcut durgun havayı, "Avrupalı hayalperestler için hayatın acı gerçeklerini hatırlatan bir çan" olarak nitelendirdi. Grivach, “Şubat ayında soğuk hava ile birleşen rüzgarsızlık, rüzgar ve güneş enerjisinin mevcut payı ile enerji sistemi için çok daha ciddi sonuçlar doğuracaktır. Ve hatta diğer olumsuz faktörlerle birleştiğinde çok daha ciddi sonuçlar doğuracaktır.” dedi.
Yenilenebilir enerji kaynakları, iklim krizini aşmak ve hedefleri tutturmak için ülkelerin elindeki en büyük silah gücü olsa da stabil bir enerji arzı sağlamak da oldukça zor. Güneş ve rüzgar enerjisi, doğaları gereği kesintili kaynaklar. Rüzgar veya güneş yoksa enerji de yok. Bunun için üretimin çok yoğun olduğu saatlerde üretilen enerjinin depolanması gerekmekte. Aynı zamanda temiz enerjiye geçişte nükleer enerjiye düşen pay da unutulmamalı. Bunun farkında olan ülkeler halihazırda yeniden nükleer enerji santralleri geliştirmeye başlamış durumda. Güncel verilere göre dünya genelinde yaklaşık 60 nükleer reaktörün inşaatı sürerken, 110 reaktörün daha inşası planlanıyor. Bu, mevcuttaki santrallerin 3’te 1’inden fazlası kadar yeni santrallerin inşa edileceği anlamına geliyor.Kaynakça https://eadaily.com/en/news/2024/11/06/it-doesnt-blow-in-europe-electricity-in-germany-has-risen-eight-times-in-price https://data.nordpoolgroup.com/auction/day-ahead/prices Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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