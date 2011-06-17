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Acer yeni oyuncu bilgisayarı Predator G5910'u Avrupa'da satışa sundu

7 yıl
12,6b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer yeni oyuncu bilgisayarı Predator G5910'u Avrupa'da satışa sundu
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Yeni nesil dizüstü bilgisayarları ve tabletleriyle gündemde olan Acer, Computex 2011'de de yer alan yeni oyuncu bilgisayarı Predator G5910'u Avrupa'da satışa sundu. Agresif kasa tasarımıyla meraklı bakışları üzerine çekme konusunda sıkıntı yaşamayan sistem, donanım özellikleriyle de ilgi uyandırmayı başarıyor. Yüksek teknoloji çizhileri taşıyan futuristik kasa tasarımı içerisinde Core i7-2600'e kadar olan ikinci nesil Core işlemci modelleri ve 16GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek ile konfigüre edilebilen sistem, 2TB'a kadar dört adet disk veya SSD ile toplamda 80GB'a kadar depolama alanı sunabiliyor.

Oyuncular için hazırlanan sistem, ekran kartı tarafında ise tercihe bağlı olarak AMD'nin Radeon HD 6800 veya Nvidia'nın GeForce GTX 400 serisi ekran kartlarıyla donatılabiliyor. Optik sürücü olarak DVD veya Blu-ray ile alınabildiği belirtilen sistemin diğer özellikleri arasında 18 formatlı kart okuyucusu, iki adet USB 3.0 portu ve HDMI çıkışı gibi detaylara da yer veriliyor. Klavye ve fare ile gelen sistemde ayrıca opsiyonel olarak iki adet hot-swap sürücü yuvasıyla da seçilebiliyor. Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen özel tasarımlı masaüstü bilgisayarın Avrupa'daki satış fiyatı 799 Avro'dan başlıyor. 
Acer yeni oyuncu bilgisayarı Predator G5910'u Avrupa'da satışa sundu
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DH Misafiri 2 yıl
arabayı satıp, bunu alırız artık.
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zeytunk 7 yıl
80 yazıyo galiba orda u sistemlerle hangi oyunu oynayacaklar merak ediyorum
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DH Misafiri 7 yıl
SSD ile toplamda 8GB'a kadar depolama alanı sunabiliyor.
vayy 8 GB
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DH Misafiri 7 yıl
Neymiş ''AMD'nin Radeon HD 6800 veya Nvidia'nın GeForce GTX 400 serisi ekran kartlarıyla donatılabiliyor.'' Canavar olmuş :))
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