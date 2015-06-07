Acer'dan 35-inç boyutunda dikkat çekici "Predator" oyun monitörü video ön inceleme

Acer yeni nesil 35-inç oyuncu monitörüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kavisli yapıda olan ve Nvidia'nın G-Sync teknolojisine destek veren monitör, tasarım özellikleriyle de ilgi odağı olmayı başarıyor. Detaylar yine Donanım Haber farkı ile videomuzda. İyi seyirler.

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