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Acer'dan 35-inç boyutunda dikkat çekici "Predator" oyun monitörü video ön inceleme

4 yıl
41,7b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer yeni nesil 35-inç oyuncu monitörüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kavisli yapıda olan ve Nvidia'nın G-Sync teknolojisine destek veren monitör, tasarım özellikleriyle de ilgi odağı olmayı başarıyor. Detaylar yine Donanım Haber farkı ile videomuzda. İyi seyirler.
 

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freshmind 4 yıl
gurkanse

e şimdi bende LG 32 tv var 400hz ve 5ms tepkime süresi ve bu monitörden bayada ucuz.şimdi bu monitör yerine tv kullanmanın eksileri nelerdir? yada monitör kullanmanın yararları nedir full hd tv ye göre ?


PC tarafındaki klasik yolma politikaları. Bir mouse 500 lira, bir klavye 650 lira olur mu ? Olur...

24" - 27" bir monitör 40" - 50" TV fiyatına satılır mı ? Satılır. Sağına kırmızı ışık soluna kırmızı ışık, biraz tasarım, daya gitsin.

Gel gör ki dünya sıralamalarına giren, turnuvalarda ter döken oyuncuların donanımları orta bile denmeyecek seviyede.

BSC'nin yayınındaki Mortal Kombat dünya 4.sü arkadaş aklıma geldi. 15 liralık klavye ile o ranklara çıkmış.

Mouse pad'e 100-150 lira isteyen adam var la
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Furkovic 4 yıl
Acer kaç yıldır ortalıkta yoktu
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huseyincarnege 4 yıl
21.9 monütörler her oyunda destek yok sonra oyunlar geniş gözüküyo :)
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Elsa 4 yıl
Niye hep pahalı ürünler çıkarırlar ki? Piyasanın %80'ini F/P parçalar alan oyuncular oluşturuyor.
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ozzkan_57 4 yıl
Erdi rekora gidiyor kaç video oldu sayamadım uyumuyon mu napıyon arkadaş ya helal sana alkışlar Erdi ye gelsin :D
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İOT 4 yıl
Tam istediğim monitör ama çok pahalıdır sorunsuz 5-6 yıl götürür, şimdiden para biriktirmeye başlasak iyi olur.
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gurkanse 4 yıl
e şimdi bende LG 32" tv var 400hz ve 5ms tepkime süresi ve bu monitörden bayada ucuz.şimdi bu monitör yerine tv kullanmanın eksileri nelerdir? yada monitör kullanmanın yararları nedir full hd tv ye göre ?
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lido 4 yıl
02.49 da adamın tepkisi
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IDeoxysI 4 yıl gurkanse
gurkanse

e şimdi bende LG 32" tv var 400hz ve 5ms tepkime süresi ve bu monitörden bayada ucuz.şimdi bu monitör yerine tv kullanmanın eksileri nelerdir? yada monitör kullanmanın yararları nedir full hd tv ye göre ?

LG'nin hangi modeli o ?
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ahrimar 4 yıl
35" olup da 2K çözünürlük zayıf kalmış. En az 4k olmalı. Ölü yatırım yapmışlar ilk biz olalim diye.
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Ömürcan 4 yıl
Çok iyi be. Çokta pahalı olacak ama. :(
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konsoldede 4 yıl
2000 dolar dan asagi gelmez
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KANUNI61 4 yıl
inanmıyorum yaa uzun zamandır 4/5 tane pc haberi
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