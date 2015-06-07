Acer'dan 35-inç boyutunda dikkat çekici "Predator" oyun monitörü video ön inceleme

Acer yeni nesil 35-inç oyuncu monitörüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kavisli yapıda olan ve Nvidia'nın G-Sync teknolojisine destek veren monitör, tasarım özellikleriyle de ilgi odağı olmayı başarıyor. Detaylar yine Donanım Haber farkı ile videomuzda. İyi seyirler.
PC tarafındaki klasik yolma politikaları. Bir mouse 500 lira, bir klavye 650 lira olur mu ? Olur...
24" - 27" bir monitör 40" - 50" TV fiyatına satılır mı ? Satılır. Sağına kırmızı ışık soluna kırmızı ışık, biraz tasarım, daya gitsin.
Gel gör ki dünya sıralamalarına giren, turnuvalarda ter döken oyuncuların donanımları orta bile denmeyecek seviyede.
BSC'nin yayınındaki Mortal Kombat dünya 4.sü arkadaş aklıma geldi. 15 liralık klavye ile o ranklara çıkmış.
Mouse pad'e 100-150 lira isteyen adam var la
LG'nin hangi modeli o ?