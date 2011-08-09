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Acer'dan Apple MacBook Air'a rakip ultra-ince dizüstü bilgisayar geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan Apple MacBook Air'a rakip ultra-ince dizüstü bilgisayar geliyor
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Intel'in Ultrabook konsepti çerçevesinde ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar üzerinde çalışan üreticileriden Acer, 13.3-inç büyüklüğündeki Aspire 3951 modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Apple MacBook Air'a rakip olması beklenen 13mm kalınlığında ve yaklaşık 1.4 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayara, Intel'in Sandy Bridge mimarisini temel alan ikinci nesil Core işlemci ailesi güç veriyor.

Vietnam merkezli Sohoa sitesindeki bilgilere göre 160GB kapasiteli SSD opsiyonu ile sunuacak olan sistem 6 saatin üzerinde pil ömrü sunabilecek ve uyku modundan çıkması sadece 1.7 saniyede gerçekleşecek. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Ekim ayı içerisinde sunulması beklenen Aspire 3951 modelinin yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatının ise 770$ ile 960$ arasında olması bekleniyor.
Acer'dan Apple MacBook Air'a rakip ultra-ince dizüstü bilgisayar geliyor
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Acer'dan Apple MacBook Air'a rakip ultra-ince dizüstü bilgisayar geliyor
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pntgrmyk 8 yıl
İnce bilgisayarlara büyük çerçeve yakışmıyor daha alımlı ince bi çerçeve olabilirdi ayrıca buda tek gövdeyemi sahip ? bahsi geçmemiş.Bence burada apple'ın tek gövde ve bu yüzden daha sağlam olması öne çıkıyor eğer tek gövde değilse bu. Çünkü ne kadar az birleştirilebilir parça olursa o kadar sağlam oluyo bu bir gerçek.Sanırım ki ekran kaliteside macbook'u yakalıyamaz. Ama görünüşü hoş sayılabilir.Uyku modu için boş bi haber yapmışlar benimki HDD ama 2 sn sürüyo oda SSD 1,7 arada ne fark var :D pil süresini vaad ettiği gibi verebilirse alınası var toucpad ve klavyeside hoş ayrıca.
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x_tol 8 yıl
ekran kartı ne olacak acaba? 5650 olur en azından umarım yurtdışı fiyatı 800$ olacaksa bize 1700'den aşağı gelmez.
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DH Misafiri 8 yıl
Bende sahip olmak isterdim bu pc ye
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