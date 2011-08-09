Acer'dan Apple MacBook Air'a rakip ultra-ince dizüstü bilgisayar geliyor

Intel'in Ultrabook konsepti çerçevesinde ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar üzerinde çalışan üreticileriden Acer, 13.3-inç büyüklüğündeki Aspire 3951 modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Apple MacBook Air'a rakip olması beklenen 13mm kalınlığında ve yaklaşık 1.4 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayara, Intel'in Sandy Bridge mimarisini temel alan ikinci nesil Core işlemci ailesi güç veriyor.





Vietnam merkezli Sohoa sitesindeki bilgilere göre 160GB kapasiteli SSD opsiyonu ile sunuacak olan sistem 6 saatin üzerinde pil ömrü sunabilecek ve uyku modundan çıkması sadece 1.7 saniyede gerçekleşecek. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Ekim ayı içerisinde sunulması beklenen Aspire 3951 modelinin yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatının ise 770$ ile 960$ arasında olması bekleniyor.