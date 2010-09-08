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Acer'dan Nvidia ION2 tabanlı yeni nettop: Aspire Revo 3700

8 yıl
7,5b
1
3
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, Aspire Revo modeliyle dünyanın ilk Nvidia ION tabanlı nettop sistemini hazırlamıştı. Uzun bir aradan sonra Aspire Revo ailesini güncellemeye karar veren firma, bir kez daha Nvidia ile iş birliğine gitti ve Nvidia ION2 tabanlı yeni bir nettop hazırladı. Tasarım olarak bir önceki model ile büyük benzerlikler taşıyan Aspire Revo 3700 isimli sistem, 1.8GHz'de çalışan Atom D525 işlemcisinden güç alıyor. GT218 kodlu Nvidia ION2 GPU'su ile DirectX 10.1 desteği sunan ve 1080p videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan sistem, 4GB bellek ve 500GB kapasiteli disk ile alınabilecek.

Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi desteğine sahip olan ve HDTV'lerle bağlantı için üzerinde bir adet HDMI çıkışı bulunan sistemde monitör bağlantısı için D-Sub konnektörüne de yer veriliyor. Acer tarafından bu yılın sonuna doğru pazara sürülmesi beklenen Nvidia ION2 tabanlı Aspire Revo 3700'ün, tercih edilecek konfigürasyona göre 580$'a kadar farklı fiyat etiketlerine sahip olacağı bildiriliyor.


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maglev45 8 yıl
Bundan güzel download bilgisayarı olur, elektrik tasarrufu yaptırır, görünüşü de güzel :D
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hapocod 8 yıl
film için çok iyi gider
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