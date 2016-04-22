Acer’dan VR uyumlu dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar

Acer güçlü ve ödüllü Predator oyun serisinin yeni dizüstü bilgisayarlarını, masaüstü bilgisayarlarını ve monitörlerini tanıttı. Yeni Predator 17 X dizüstü ve kompakt Predator G1 masaüstü bilgisayarlar birinci sınıf bilgi işlem teknolojilerini barındırırlar ve Oculus, HTC Vive, OSVR ve StarVR sanal gerçeklik (VR) cihazları ile uyumlu.

Predator 17 X Dizüstü Bilgisayar

Acer’ın Predator dizüstü oyun bilgisayarlarının başarısının üzerine inşa edilen ama performansı daha da yukarı taşıyan yeni Predator 17 X mobil oyun deneyimine hız aşırtma ve masaüstü bilgisayarlar seviyesinde performans getiriyor. NVIDIA® GeForce® GTX 980 grafikler ve özel bir üç fanlı soğutma sisteminden yararlanan bu cihaz, güç ve taşınabilirliğin taviz vermeyen bir birleşimini sunuyor. Hız aşırtma ile oyuncular CPU için 4.0GHz'e kadar, GPU için 1310MHz'e kadar ve VRAM için 3.7GHz'e kadar sınıfının lideri turbo hızların keyfini çıkarabilecek. Sanal dünyalar ile mücadele etmeye tümüyle hazır olan üstün GPU ve yüksek performanslı CPU ideal bir “VR” uyumlu platform oluşturuyor.

Üst düzey oynanabilirlik için, yağ gibi akan görseller kendini dizüstü bilgisayarın 17.3 inç G-SYNC panelinde gösteriyor. FHD IPS (1920 x 1080) veya UHD IPS (4K 3840 x 2160) ekran ile temin edilebilen NVIDIA G-SYNC teknolojisi, ekran yırtılmasını ortadan kaldırmak ve teklemeyi minimuma indirmek için güçlü GPU ile ekranın yenileme oranını eşleştirir.

Tüm bu güç, eşsiz bir veri aktarım hızı için üç SATA-SSD RAID 0 dizisinde DDR4-2133 bellek ve kurumsal seviyede NVMe PCIe katı hal sürücüleri tarafından iyileştirilmiş. Killer DoubleShot Pro Ethernet ve Wi-Fi bağlantılarının birlikte çalışabilmesini sağlayarak oyuncuların oyun oynamak için Ethernet kullanırken, tv izlemek, müzik dinlemek ve arkadaşlarıyla Skype görüşmeleri yapmak için WiFi kullanabilmelerine izin veriyor. Bir Thunderbolt™ 3 bağlantı noktası genişletilebilirlik sağlarken, aynı zamanda en hızlı, en kapsamlı bağlantıyı her bağlantı birimi, ekran veya veri cihazına sağlar ve 60FPS iki 4K ekrana kadar destekler. 40Gbps'te, USB 3.0'dan 8 kat ve USB 3.1'den 4 kat daha hızlı çalışıyor.

Predator 17 X ayrıca ısı dağıtımını maksimuma çıkaran ve olağanüstü bir hız aşırtma performansını garanti eden yeni bir üç fanlı soğutma sistemi barındırmakta. GPU'nun yakınına yerleştirilen bir Aeroblade fan, uçak kanadı davranışını simule ederek fan hızını arttırmak, hava direncini ve gürültüyü azaltmak amacıyla dünyanın en ince metal kanatlarından (0.1mm) faydalanıyor. Üç fan birlikte hava akışını optimize ederken, etkin ön hava girişi sistemi soğuk havayı bilgisayara getirir. Ayrıca, yüksek performans ve soğutma verimliliği için genel olarak sunucu ortamlarında kullanılan bir buhar odası ısının dağıtılmasına yardım eder ve daha iyi bir hız aşırtma performansı sağlıyor. Predator 17 X aynı zamanda toz birikimini önlemek ve ısı dağıtımını geliştirmek için ters dönüşlü iki yüksek hızlı fandan yararlanan DustDefender ve CoolBoost sistemlerine sahip.

Acer’ın PredatorSense yazılımı hız aşırtma modları, klavye makro profilleri ve favori oyunlar ve ayarlanabilir aydınlatma yapılandırmaları için programlanabilir tuşlar gibi gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Ek olarak, Predator 17 X’in arkadan aydınlatmalı klavyesi özelleştirilebilir bir RGB aydınlatmasına sahiptir; böylece oyuncular aydınlatma renklerini belirli bir oyun veya profil ayarları için değiştirebilir ve kişiselleştirebilir.

Predator G1 Masaüstü Bilgisayar

Predator G1 (G1-710) masaüstü oyun bilgisayarı 16 litrelik kompakt bir gövdeye etkileyici bir gücü sıkıştırmış ve evde veya hareket halindeyken oyun deneyimleri için tasarlanmış. Bu son derece taşınabilir oyun canavarı koltuğunuzun altına veya opsiyonel bir taşıma çantasına kolayca sığarak, ciddi oyuncular ve LAN partileri için üst düzey bir savaş makinesine dönüşüyor.

Kompakt boyut ve büyük güç arasında mükemmel bir denge kuran Predator G1’in 16 litrelik kasası üstün seviyede oynanabilirlik için tam boy NVIDIA GeForce GTX grafikleri (Titan X'e kadar), 6. nesil Intel Core işlemcileri ve 64GB'a kadar DDR4 belleği destekliyor. Sanal gerçeklikle ilgilenen oyuncuların yalnızca VR başlıklarını takmaları ve Predator G1'in öncülüğünde yeni dünyaları keşfetmeye hazırlanmaları yeterli.

Yeni Predator masaüstü bilgisayar ayrıca başka birçok gerekli oyun özelliğini en hızlı ağ bağlantısını (Ethernet veya Kablosuz) seçen ve yüksek öncelikli tüm trafiği o arabirim üzerinden gönderirken, standart trafiği diğeri üzerinden gönderen Killer DoubleShot™ Pro -- barındırmakta. Bu da en yüksek öncelikli trafiğin her zaman en hızlı ve en güvenilir bağlantı üzerinden aktarılmasını garanti ediyor.

G-SYNC ve 4K2K Ultra Yüksek Tanımlı görsel desteği ile Predator G1 oyun ve filmleri benzersiz bir hassaslık ve netlikle veren çarpıcı ölçüde kusursuz yüksek kaliteli görüntüler sağlarken, Creative Soundblaster X-Fi MB5 ve 7.1 kanallı ses desteği sarmal bir ses deneyimi sunuyor.

Predator G1 aynı zamanda 4TB'a kadar (7200 RPM) sabit disk sürücüsü veya 512GB SSD ile alternatifli depolama seçenekleri USB 3.1 Type-C Gen. 2 bağlantı noktası fazlasıyla genişletilebilirlik ve hızlı veri transferi sağlıyor.

Acer’ın PredatorSense yazılımı sistemin en önemli alanlarını denetlemek ve takip etmek, kısayol tuşları ayarlamak ve bilgisayarın ön kasası boyunca özelleştirilebilir “ışıklar” üzerindeki çok renkli aydınlatmak için görev yapıyor. Daha fazla kolaylık için, bilgisayarın her iki yanındaki ikili çıkarılabilir başlık yuvaları oyuncuların G1'i bir duvara karşı yerleştirebilmelerine ve yine de yuvanın kullanılabilir olmasına izin verir.

Acer ayrıca Predator G1 masaüstü oyun bilgisayarı için mekanik bir klavye, başlık ve tekerlekli taşıma çantası gibi opsiyonel aksesuarlar sunmaktadır.

Predator Z1 Ekran

Acer’ın yeni Predator Z1 monitör serisi, Acer'ın oyun modellerine NVIDIA G-SYNC teknolojisini barındıran yüksek performanslı kavisli monitörler sunuyor. 31.5, 30 ve 27 inç olarak temin edilebilen ve sıkı bir 1800R kavise sahip olan bu cihazlar, aksiyon tarafından tamamen sarılmayı ve aksiyonun içine dalmayı her zamankinden kolay bir hale getiriyor. Kavisli ekran derinlik hissini iyileştirerek sarmal deneyimi geliştirirken, geniş bir görüntüleme alanı ve açısı sağar. G-SYNC ekran yırtılmasını ortadan kaldırmak ve teklemeyi minimuma indirmek için monitörün yenileme oranını bilgisayarın güçlü GPU'su ile eşleştiriyor.

30 inç model 21:9 çözünürlük ve 100% sRGB renk gamına sahip 1800R ultra-geniş bir FHD (2560 x 1080) ekrana sahiptir ve düşmanları fark etmek ve yeni dünyaları keşfetmek için etkileyici detaylar sunuyor. Hızlı bir 4ms GTG (griden griye) yanıtlama süresi ve 200Hz'e kadar yenileme oranıyla, inanılmaz gerçekçi görseller için mümkün olan en kusursuz grafikleri sağlıyor. Hızlı aksiyon ve dramatik geçişlerin hepsi rahatsız edici bulanıklık veya gölgelenme etkileri olmadan düzgün biçimde canlandırılıyor. Son olarak, 6 eksenli renk ayarı desteği ile son derece ince renklerin canlı ve gerçek gibi orta seviye tayfları tutularak mükemmel biçimde derecelendiriliyor.

Predator Z1 serisinin 178 derece görüntüleme açısı ve kavisli tasarımı kör noktalar olmadan kesintisiz bir görüntüleme sağladığı için, çoklu monitör kurulumları için ideal görünüm sunuyor. Ergonomik olarak tasarlanan standının sağladığı eğim ve yükseklik ayarları ideal görüntüleme pozisyonunun bulunmasını kolaylaştırırken, kullanışlı bir döndürme özelliği görüntülerin dikeyden yataya otomatik olarak ayarlanabilmesini mümkün kılıyor. Kolayca açılabilen tasarımı ise monitörü duvara monte edilebilmesi için standından ayırıyor. Ayrıca, kablolar oyun alanının düzenli ve karışıklıktan uzak olması için standın içine saklanabilir. Belirli modeller birden çok ve kişiselleştirilebilir renkler (kırmızı, yeşil, mavi, beyaz, turuncu) ve stiller (sabit, vuruşlu, yanıp sönen veya dalgalı) sunan bir ortam aydınlatma özelliğine sahip.

Z1 monitör aynı zamanda göz yorgunluğunu azaltmak için AcerVisionCare? ve BlueLight Shield?, görüntüleri karanlık sahnelerde daha fazla detay için ince biçimde ayarlayan karanlık desteği ve rakiplerden önce davranmak ve mükemmel atışlar için nişan noktası yardımı gibi özel ayarlar içeren GameView özelliklerini barındırmakta.

Fiyatlandırma ve Temin Edilebilirlik

Predator 17 X dizüstü bilgisayarlar Haziran ayından itibaren Avrupa'da 2,499 Euro’dan başlayan fiyatlarla temin edilebilecekt.

Predator G1 masaüstü bilgisayarlar Haziran ayından itibaren Avrupa'da 1,199 Euro’dan başlayan fiyatlarla temin edilebilecek.

Predator Z1 monitörler Haziran ayında Avrupa'da 599 Euro’dan başlayan fiyatlarla temin edilebilecek.