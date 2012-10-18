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Acer'dan iki yeni hepsi-bir-arada bilgisayar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,2b
1
4
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha önce IFA ve Computex fuarlarında Windows 8 ürünlerini sergileyen Acer, ürün gamını iki yeni ürün ile genişletti.

Ay sonunda piyasaya çıkacak olan ürünler hepsi-bir-arada sınıfına ait.

23 inçlik Acer Aspire 5600U modelinde Full HD çözünürlük ve kenardan kenara ekran bulunuyor. Intel Core i5 3110M işlemci, tek HDMI girişi, tam dokunmatik ve dokunmatik destekli panel seçeneği, Intel HD 4000 grafik birimi, 8GB RAM, 1TB HDD depolama kapasitesi, 80 dereceye kadar eğilebilen gövde şeklinde özelliklere sahip.

27 inçlik Acer Aspire 7600U modelinde ise farklı olarak ekran boyutu, NVIDIA GT460M grafik birimi, Intel Core i5 3210M işlemci, sadece tam dokunmatik panel seçeneği bulunuyor.

Acer Aspire 5600U modeli dokunmatik destekli varyantı 1000$, tam dokunmatik varyantı 1150$ başlangıç fiyatına sahipken, Acer Aspire 7600U modeli de 1900$ dolardan başlıyor. 

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nurettinaz 7 yıl
Tasarım olarak en iyi all-in-one ları apple dan sonra acer yapıyor kesinlikle
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savinelli 7 yıl
hala çok pahalı ve düşük donanımlılar..
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Belki iş için.
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Worms_ 7 yıl
GT 460M yerine keşke GT 650M kullansalardı. İşlemci de i7 3610QM olsaydı alınırdı.
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