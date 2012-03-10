Acer'dan inceliği ile ön plana çıkan Aspire V3 ve V5 dizüstü modelleri





Serilerden Acer Aspire V3 20mm kalınlığa sahipken, V5 modeli ise 15mm kalınlığa sahip. Serinin Aspire One serisinin yerini alacağı belirtiliyor.





Acer Aspire V3 serisi 14 inç, 15.6 inç ve 17.3 inç olarak 3 farklı konfigürasyona ayrılmış. Seride Intel Corei3/i5/i7 işlemciler ve NVIDIA GeForce GT serisi ekran kartları kullanılıyor. Seride WiFi, Bluetooth 4.0, gigabit Ethernet portu, HDMI, SSD/HDD kombo kullanabilme, USB 2.0 ve 3.0 portları, çoklu kart okuyucusu ve HD web kamerası bulunuyor.





17.3 inçlik modelde 1600 x 900 çözünürlüklü ekran, Dolby Home Theater v4 ses sistemi ve Blu-ray sürücüsü mevcut. 14 inçlik ve 15.6 inçlik modeller hakkında detay verilmemiş. V3 serisinin fiyatlandırması 520$ seviyesinden başlayarak 1180$'a kadar çıkıyor.





Aspire V5 serisi ise inceliğiyle Ultrabook modellerini anımsatıyor. Serinin 11.6 inçlik modeli 15mm kalınlığa sahip. 14 inçlik model 21mm, 15.6 inçlik model ise 23mm kalınlığında. 14 ve 15 inçlik modellerde Sandy Bridge platformuna ait Core i3/i5 işlemciler, optik sürücü ve NVIDIA GeForce GT ekran kartı kullanılacağı açıklandı. 11.6 inçlik modelde ise aynı işlemciler ve dahili ekran kartı kullanılacağı açıklandı. Yıl sonuna doğru modellerde Ivy Bridge güncellemesi de olacak. USB 2.0 ve 3.0 portları, HDMI, Ethernet / VGA kombo bağlantısı diğer özellikleri arasında.





V5 serisi ilerleyen aylarda 650$-920$ arasında değişen fiyatlarla piyasada olacak.