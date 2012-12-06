Acer'dan öğrenci odaklı TravelMate B113 dizüstü serisi





Acer'ın genelde kurumsal müşterilere yönelik olarak hazırladığı TravelMate dizüstü serisini yeni ürünlerle öğrenci odaklı olarak genişletiyor.





Acer TravelMate B113, 11.6 inçlik boyutu, 1.4kg ağırlığı ve 2.5cm kalınlığıyla öğrenciler için taşınabilirlik anlamında iyi bir çözüm sunuyor.





Ivy Bridge tabanlı Core i3 işlemcilere yer veren TravelMate B113, 4GB standart olmak üzere 8GB' a kadar RAM seçeneği sunuyor. Parlamayı önleyici ComfyView LED ekranda çözünürlük 1366 x 768 piksel iken dokunmatik özelliği bulunmuyor. Depolama kapasitesi ie 500GB'a kadar çıkıyor. İşletim sistemi olarak Windows 8 Pro ve Windows 7 Pro seçenekleri sunuluyor.





Bluetooth, WiFi, Gigabit Ethernet, HD web kamera ve video konferans yazılımı şeklinde diğer özellikler mevcut.





Yazılım tarafında ise BIOS seviyesine şifreleme ve kişisel dosyaları şifreli saklayabilme imkanı sunan ProShield Manager güvenlik yazılımı, Acer Backup yedekleme yazılımı, Acer eRecovery Manager geri yükleme yazılımı, bilgi işlem yöneticilerine güvenlik politikaları oluşturmalarını sağlayacak Acer Office Manager yönetim yazılımı gibi paketler bulunuyor.





Acer TravelMate B113 modeli 399$ başlangıç fiyatıyla ABD ve Kanada'da satışa sunuldu. Diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı açıklanmadı.