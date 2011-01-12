Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'ın AMD Fusion işlemcili netbook modeli Aspire One 522 ön-siparişe sunuldu

8 yıl
13,6b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Acer resmi tanıtımını geçtiğimiz hafta yaptığı AMD Fusion tabanlı yeni netbook modelini ön-siparişe sundu. Aspire One 522 isimli netbook, 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip. AMD Brazos platformu üzerine inşa edilen sistem, 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisinden güç alıyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6250 iGPU'sunu kullanan netbook, bu sayede hem DirectX 11 desteği sunuyor hem de 1080p video oynatabiliyor. 1GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile donatılan sistem, 802.11n WiFi, Gigabit Ethernet, 1.3MP Webcam, HDMI çıkışı ve 6 hücreli pil gibi detayları bünyesinde barındırıyor.

Tek şarjda 6 saat pil ömrü sunduğu belirtilen Acer Aspire One 522, yurt dışında 330 dolar seviyesinden ön-siparişe sunulmuş durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
peters 8 yıl
keşke işlemcisi ve ram i daha yüksek olsaydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 8 yıl
Tr de 650 civarında satılır. 1.6 işlemcili daha yüksek ram ve 11" lik modeller de 800-900 gibi fiyatlardan gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
TaHminen 600 tl falan olur tr de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 8 yıl
Sanırım artık Popcorn Hour gibi ateş pahası medya oynatıcıların dönemi sonra eriyor.

Şu fiyatları buralarda da görsek, buralarda da bir şeylerin dönemi sona erse...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 8 yıl
TR'de acer ferrari haricinde hiç amd tabanlı netbook yok artık fusion tabanlı versiyonları getirsinlerde intel almak zorunda kalmayalım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daysleeperxp 8 yıl

jay jay justified

Sanırım artık Popcorn Hour gibi ateş pahası medya oynatıcıların dönemi sonra eriyor.

Şu fiyatları buralarda da görsek, buralarda da bir şeylerin dönemi sona erse...



+1

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Microsoft Arc Touch Mouse: Dokunmaya duyarlı fare 8 yıl MSI H67MA-E45 Anakart Fiyat / Performans odaklı etkili çözüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim