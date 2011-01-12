Acer'ın AMD Fusion işlemcili netbook modeli Aspire One 522 ön-siparişe sunuldu

Acer resmi tanıtımını geçtiğimiz hafta yaptığı AMD Fusion tabanlı yeni netbook modelini ön-siparişe sundu. Aspire One 522 isimli netbook, 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip. AMD Brazos platformu üzerine inşa edilen sistem, 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisinden güç alıyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6250 iGPU'sunu kullanan netbook, bu sayede hem DirectX 11 desteği sunuyor hem de 1080p video oynatabiliyor. 1GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile donatılan sistem, 802.11n WiFi, Gigabit Ethernet, 1.3MP Webcam, HDMI çıkışı ve 6 hücreli pil gibi detayları bünyesinde barındırıyor.

Tek şarjda 6 saat pil ömrü sunduğu belirtilen Acer Aspire One 522, yurt dışında 330 dolar seviyesinden ön-siparişe sunulmuş durumda.