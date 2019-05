Acer'ın AMD Fusion işlemcili yeni netbook modeli göründü

Bilgisayar üretiminde AMD'nin en büyük iş ortaklarından birisi olan ve hali hazırda AMD tabanlı çok sayıda netbook modeline sahip olan Acer'ın Fusion işlemcili yeni netbook modeli de göründü. Aspire One 522 olarak adlandırılan 10-inç boyutundaki mini-bilgisayar, Brazos platformunu temel alıyor ve 1GHz'de çalışan Ontario kod adlı Fusion C-50 işlemcisini kullanıyor. Bobcat mimarisini temel alan çift çekirdekli işlemci aynı zamanda DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 entegre grafik birimiyle geliyor ve kendi sınıfı için yüksek grafik ve video performansı vaad ediyor.

Tasarım olarak Aspire One serisinin güncel üyeleriyle büyük benzerlikler gösteren yeni model, daha büyük ekranda çalışmak isteeynler için HDMI çıkışına da sahip. Entegre internet kamerası ve 802.11n WiFi gibi detaylara da sahip olan Aspire One 522'nin 6 saat civarında pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Acer tarafından CES 2011'de tanıtılması ve akabinde satışa sunulması beklenen Aspire One 522 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.