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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'ın AMD Fusion işlemcili yeni netbook modeli göründü

8 yıl
15,6b
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgisayar üretiminde AMD'nin en büyük iş ortaklarından birisi olan ve hali hazırda AMD tabanlı çok sayıda netbook modeline sahip olan Acer'ın Fusion işlemcili yeni netbook modeli de göründü. Aspire One 522 olarak adlandırılan 10-inç boyutundaki mini-bilgisayar, Brazos platformunu temel alıyor ve 1GHz'de çalışan Ontario kod adlı Fusion C-50 işlemcisini kullanıyor. Bobcat mimarisini temel alan çift çekirdekli işlemci aynı zamanda DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 entegre grafik birimiyle geliyor ve kendi sınıfı için yüksek grafik ve video performansı vaad ediyor.

Tasarım olarak Aspire One serisinin güncel üyeleriyle büyük benzerlikler gösteren yeni model, daha büyük ekranda çalışmak isteeynler için HDMI çıkışına da sahip. Entegre internet kamerası ve 802.11n WiFi gibi detaylara da sahip olan Aspire One 522'nin 6 saat civarında pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Acer tarafından CES 2011'de tanıtılması ve akabinde satışa sunulması beklenen Aspire One 522 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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theyapici 8 yıl
AMD GEÇ BİLE KALMIŞTI
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karmaşık 8 yıl
inşallah mobil platformlarda olan amd ısınma sorunları olmaz netbook piyasası hareketlenir, bıkmıştık birbirinin hemen hemen aynı atom işlemcili netbooklardan
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Tanarri 8 yıl
acer italatcı firması türkiyede baya aktif çıkar çıkmaz piyasaya sürerler bunu bizdede hakikaten beklenileni sunarsa yani 6 saat pil ömrü iyi bi performans ve gırafik yongasıda iyi iş yapıp hd video hızlandırırsa tadından yenmez bi netbook olur
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HSeldon 8 yıl
11.6 ' ekran modelleride çıkar umarım.
Pil ömrü sanki biraz beklenenden az gibi
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El_domingo 8 yıl
saat hızı bazen gerekli oluyor...su fusion lar 2.0 ghz olsaydı iyi olurdu...bide nerdeyse herboy laptop ve nettop kullandım...10" iş gorsede biraz kucuk kalıyor..en ideali bence 11.6" ekranlar..
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jay jay justified 8 yıl
Gerçek netbook budur. 2 seneye kalmaz Türkiye piyasasına giriş yapar.
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ebehram 8 yıl
İşte beklediğim netbook konsepti hdmi cıkıslı full hd video oynatabilen kucuk ama intel atom gibi rezil performansa sahip olmayan.
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Confusion 8 yıl
Bobcat mimarisini temel alan çift çekirdekli işlemci aynı zamanda DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 entegre grafik birimiyle geliyor


böylece hem Bobcat boşa gitmemiş oldu hem e netbook piyasasına gerçek bir grafik uzmanı girmiş oldu


intel tekelindeki başarısız işlemci ve grafikler artık kıyaslama yoluyla da görülebilir hale gelecek
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