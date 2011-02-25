Acer'ın AMD Fusion tabanlı tableti Iconia Tab W500 ön-sipariş listelerinde

Tayvan merkezli lider bilgisayar üreticilerinden Acer, geçtiğimiz Kasım ayında New York'ta düzenlediği etkinlikte duyurmayı planladığı tablet bilgisayarlar hakkında ilk bilgileri paylaşmış ve AMD'nin Fusion platformunu kullanan yeni tabletini Şubat ayında pazara sunacağını açıklamıştı. Mobil Dünya Kongresi'nde, Android işletim sistemine sahip A500 ve A100 modellerine ait detayları paylaşan Acer'ın, Fusion tabanlı ve Windows işletim sistemli yeni tableti Iconia Tab W500, Almanya'da ön-sipariş listelerine giriş yaptı.

Iconia Tab W500, AMD'nin Ontario kod adını taşıyan çift çekirdekli Fusion-C50 işlemcisinden güç alıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 75 mm² zar alanına sahip olan işlemci, her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Veri yolu hızı 200MHz, çarpanı ise 5x olan işlemci, 1066MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Fusion platformunun en dikkat çekici özelliklerinden birisi olarak, gelişmiş grafik birimine sahip olan işlemci Radeon HD 6250 ile geliyor. DirectX 11 ve Full HD video oynatma yeteneklerine sahip olan Radeon HD 6250, Fusion -E350 modeindeki Radeon HD 6310 IGP'sinden farklı olarak daha düşük frekansta (280MHz) çalışıyor.

AMD'nin Fusion platformu sayesinde, düşük güç tüketimi ve gelişmiş çoklu ortam özelliklerini bir arada sunan Acer Iconia Tab W500, 2GB DDR3 bellek ile geliyor. Depolama sürücüsü olarak, NAND flash bellek teknolojisini esas alan 32GB kapasiteli SSD'nin kullanıldığı tablet bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde LED backli ekrana sahip. Çoklu dokunmatik desteği sunan tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, SD kart slotu, G-Sensörü, HDMI çıkışı ve 3 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. 1 Kg olarak açıklanan ağırlığı ile Apple iPad ve Motorola Xoom gibi ARM tabanlı modellere kıyasla 200+ gram seviyesinde daha ağır olan Iconia Tab W500'e işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor.

Resmi tanıtımı Ocak ayında yapılan Brazos kod adlı birinci nesil Fusion platformuyla AMD, öncelikli hedefi olarak tabletleri belirlemiş olmasa da, önde gelen bazı üreticiler Fusion tabanlı modellerini yakında pazara sunacaklar. Acer'ın Iconia W500 modeline ek olarak, MSI da WindPad serisi altında hazırladığı Fusion tabanlı 110W modelini CeBIT 2011 Fuarı'nda tanıtacağını açıkladı. Aynı Intel Atom platformu gibi AMD Fusion da güç tüketimi ve pil ömrü açısından henüz ARM'a rakip olacak seviyede değil ancak AMD, DirectX 11 ve Full HD desteği gibi çoklu ortam özellikleriyle, x86 tabanlı ultra-mobil çözümlerde en iyi kullanıcı deneyimini sunduğunu belirtiyor.

Bu arada haberimizi sonlandırmadan önce, Acer Iconia Tab W500'ün Almanya'daki ön-sipariş fiyatının 499 Avro olduğunu da hatırlatalım.