Asus, Intel, AMD ve Qualcomm işlemcili yeni Zenbook 14’ü tanıttı

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Computex 2026 kapsamında yeni ürünlerini sergileyen Asus, yapay zeka odaklı dizüstü bilgisayar ailesini genişletti. Şirket Intel, AMD ve Qualcomm işlemcilerden güç alan dört farklı Zenbook 14 Copilot+ AI modelini duyurdu. Yeni seri yüksek yapay zeka performansı, OLED ekran seçenekleri, dayanıklı gövde yapısı ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

Dört farklı işlemci seçeneği sunuluyor

Yeni Zenbook 14 ailesi, Microsoft’un Copilot+ PC ekosistemine yönelik olarak tasarlanırken tüm modellerde 45 TOPS’un üzerinde yapay zeka işlem gücü sunuluyor. Böylece cihazlar, yerel yapay zeka uygulamalarını daha hızlı ve verimli şekilde çalıştırabilecek donanıma sahip oluyor.

Asus’un duyurduğu modeller arasında farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden işlemci seçenekleri bulunuyor. Zenbook 14 UX3480KA modeli, AMD Ryzen AI 7 345 işlemciyle gelirken 50 TOPS yapay zeka performansı sunuyor. UX3480GA modeli ise daha güçlü AMD Ryzen AI 9 465 işlemciye sahip ve yine 50 TOPS seviyesinde yapay zeka işlem kapasitesi sağlıyor.

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Intel tarafında yer alan UX3480AA modeli, Intel Core Ultra 9 386H işlemciyle donatılmış durumda. Bu model de 50 TOPS yapay zeka performansına ulaşabiliyor.

Qualcomm tabanlı UX3480QA modeli ise Snapdragon X X1 26 100 işlemcisinden güç alıyor ve 45 TOPS yapay zeka işlem gücü sunuyor.

Serideki modellerin büyük bölümü 1,2 kilogram ağırlığındayken iki Qualcomm varyantı daha hafif bir yapı sunarak 1,1 kilogram seviyesine kadar düşüyor.

Zenbook 14 serisinde Asus’un Easy-Lift menteşe tasarımı kullanılıyor. Ekran açıldığında üst çerçevede yer alan Full HD kızılötesi (IR) kamera, biyometrik yüz tanıma ile oturum açma imkanı sağlıyor.

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Klavyenin altında geniş bir dokunmatik yüzey bulunurken, tuşlar 1,7 mm tuş hareket mesafesi sunuyor. Ayrıca tüm modellerde yapay zeka özelliklerine hızlı erişim için özel bir Copilot tuşu yer alıyor.

Ekran tarafında ise modele göre farklı seçenekler sunuluyor. Ryzen AI 7 işlemcili sürüm ve daha düşük seviyedeki Snapdragon varyantları 60 Hz OLED panel ile geliyor. Daha üst segmentteki modellerde ise 3K çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip Lumina OLED ekran tercih edilebiliyor.

21 saate kadar pil ömrü

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Asus, yeni Zenbook 14 ailesinde uzun pil ömrüne de odaklanmış durumda. Şirketin paylaştığı verilere göre Intel işlemcili model, tek şarjla 17 saate kadar video oynatma süresi sunabiliyor.

AMD ve Qualcomm işlemcili diğer modellerde ise pil ömrü 21 saate kadar çıkabiliyor. Ses tarafında ise özellikle Intel sürümünde, çift çoklu mıknatıslı hoparlörlerden oluşan ve Dolby Atmos desteği sunan ses sistemi yer alıyor.

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Asus, Intel, AMD ve Qualcomm işlemcili yeni Zenbook 14’ü tanıttı

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