Acer'ın Iconia Tab A200 ve A700 modelleri CES'te karşımıza çıkacak





Bilgilerini daha önce size aktardığımız Iconia Tab A200 ve A700 modelleri Nomobile.ru adlı bir site tarafından CES fuarı öncesinde internete sızdırıldı.





Acer'ın Iconia A200 tableti orta seviyeye hitap edecek bir model. 1GHz hızında çalışan NVIDIA Tegra 2 işlemci, 1GB RAM, 10.1 inç 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 16GB/32GB depolama seçenekleri, DLNA, WiFi, Bluetooth, Acer Ring arayüzü, 12.4mm kalınlık, 720gr ağırlık, Android 3.2 Honeycomb işletim sistemi özellikleri sunuyor.





Iconia A700 ise yeni yılın en iddialı ürünlerinden birisi. Yeni iPad için Retina Display ekran dedikoduları yapılırken A700, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğü 10.1 inç 10 noktadan dokunmatik ekrana sığdırdı bile. İşlemci tarafında ise NIVIDIA'nın 4 çekirdekli 1.3GHz hızında çalışan Tegra 3 yongada sistemi bulunuyor. Micro USB, micro HDMI, SIM kart girişi, 9.8mm incelik, 9800mAH batarya, Bluetooth 3.0, WiFi özellikleri sadece 650 gr ağırlığında.





Her iki model de 2012 ortalarına doğru Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak. Nisan veya Mayıs ayında piyasaya sürülecek A700 modeli ya Honeycomb ile başlayıp ardından ICS sürümüne güncellenecek ya da doğrudan ICS yüklü olarak satılacak. Bu şimdilik belli değil.





Bu yıl ki CES fuarında en çok ilgi görecek standlardan birinin Acer olacağına şüphe yok.