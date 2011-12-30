Acer'ın Iconia Tab A200 ve A700 modelleri CES'te karşımıza çıkacak

Haber Editörü
Bilgilerini daha önce size aktardığımız Iconia Tab A200 ve A700 modelleri Nomobile.ru adlı bir site tarafından CES fuarı öncesinde internete sızdırıldı.
Acer'ın Iconia A200 tableti orta seviyeye hitap edecek bir model. 1GHz hızında çalışan NVIDIA Tegra 2 işlemci, 1GB RAM, 10.1 inç 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 16GB/32GB depolama seçenekleri, DLNA, WiFi, Bluetooth, Acer Ring arayüzü, 12.4mm kalınlık, 720gr ağırlık, Android 3.2 Honeycomb işletim sistemi özellikleri sunuyor.
Iconia A700 ise yeni yılın en iddialı ürünlerinden birisi. Yeni iPad için Retina Display ekran dedikoduları yapılırken A700, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğü 10.1 inç 10 noktadan dokunmatik ekrana sığdırdı bile. İşlemci tarafında ise NIVIDIA'nın 4 çekirdekli 1.3GHz hızında çalışan Tegra 3 yongada sistemi bulunuyor. Micro USB, micro HDMI, SIM kart girişi, 9.8mm incelik, 9800mAH batarya, Bluetooth 3.0, WiFi özellikleri sadece 650 gr ağırlığında.
Her iki model de 2012 ortalarına doğru Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak. Nisan veya Mayıs ayında piyasaya sürülecek A700 modeli ya Honeycomb ile başlayıp ardından ICS sürümüne güncellenecek ya da doğrudan ICS yüklü olarak satılacak. Bu şimdilik belli değil.
Bu yıl ki CES fuarında en çok ilgi görecek standlardan birinin Acer olacağına şüphe yok.
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Sevgili DH Misafiri neyin kafasını yaşıyorsunuz? Belki yukarıda yanlış bir yazı yazılmış dahi olsa, bu şekilde konuşamazsınız. Birde üstüne insanlar çıkar "Bir şeyi yaparken eleştiriyede açık olunmalıdır." derler. Daha eleştiri ile B.K atmak arasındaki kalın ve belirgin çizgiyi görememişlerdir. Bir de ah be güzel arkadaşım keşke şöyle bir araştırmadan bu kadar emin konuşmasaydın. Asus Transformer Prime adında bir tablet vardır. Sanırım hiç duymadın, Android v3.2 Honeycomb ile çıkmıştır. ICS 4.0'ı daha sonra günceleme alacaktır. Gerçekten de insan bir şey hakkında bu kadar emin konuşabiliyorsa sizin gibi, biraz daha düzgün bir adap içerisinde konuşmaya ve ağzınızdan çıkanların ne kadar doğru olduğunu bir kere daha düşünmelidir.
Ayrıca 9800mAH şuana kadar gördüğüm en yüksek pil sanırım. Gerçekten de çok iyi. Ben bir Asus Transformer Prime kullanıcısı olarak pilin performansından çok memnunum. Sanırım bu çok daha iyi bir performans sunacaktır.