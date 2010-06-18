Acer'ın ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı Aspire One 753 fiyatlandı

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'ın, ulta-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı detaylandı. Firmanın Aspire One 753 olarak isimlendirdiği 11.6-inç boyutunda ve 1.46 Kg ağırlığında olan yeni dizüstü bilgisayarı, 1.06GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Celeron U3400 işlemcisinden güç alıyor ve 2GB bellek kapasitesi ile birlikte sunuluyor.

Depolama için 250GB kapasiteli sabit disk kullanan Aspire One 753'te ekran kartı olarak Intel'in entegre grafik çözümüne yer verilmekte. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, çoklu kart okuyucusu, 802.11n WiFi, Crystal Eye webcam, 6 hücreli pil ve Windows 7 Home Premium işletim sistemine yer verilen sistem 449 Avro'dan satışa çıkıyor.

Acer, Aspire One 753 modelinin 4GB bellek ve 640GB depolama kapasitesine sahip yeni bir modelini daha hazırlıyor ancak henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.