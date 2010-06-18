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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'ın ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı Aspire One 753 fiyatlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'ın, ulta-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı detaylandı. Firmanın Aspire One 753 olarak isimlendirdiği 11.6-inç boyutunda ve 1.46 Kg ağırlığında olan yeni dizüstü bilgisayarı, 1.06GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Celeron U3400 işlemcisinden güç alıyor ve 2GB bellek kapasitesi ile birlikte sunuluyor.

Depolama için 250GB kapasiteli sabit disk kullanan Aspire One 753'te ekran kartı olarak Intel'in entegre grafik çözümüne yer verilmekte. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, çoklu kart okuyucusu, 802.11n WiFi, Crystal Eye webcam, 6 hücreli pil ve Windows 7 Home Premium işletim sistemine yer verilen sistem 449 Avro'dan satışa çıkıyor.

Acer, Aspire One 753 modelinin 4GB bellek ve 640GB depolama kapasitesine sahip yeni bir modelini daha hazırlıyor ancak henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Batuist 9 yıl
HP pavilion dm1a çok çok daha güzel bir ürün bundan.. ne kadar büyük fark var aralarında... birisi netbook ki -o HP- buda oyuncak... çocuklara verin sizin PCnizi rahat bıraksınlar...
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