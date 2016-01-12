Acer'ın yeni oyun dizüstü bilgisayarı mercek altında

Acer oyun tutkunları için geliştirdiği Aspire V Nitro Black Edition dizüstü bilgisayar modelinin 2016 versiyonunu tanıttı. Hem tasarım hem de donanım seviyesinde gelen tüm yenilikler...

Oyun odaklı dizüstü bilgisayar arayışında olan kullanıcılar için Acer yeni bir modelini piyasaya sürüyor. 2016 model Aspire V Nitro Black Edition selefine göre önemli yenilikler içeriyor. Yeni nesil işlemci ve grafik çözümü, Intel Real Sense teknolojisi, aydınlatmalı klavye ve kasa yapılan kozmetik güncellemelerle geliştirilen yeni nesil Aspire V Nitro Black Edition'ın tüm detayları videomuzda, iyi seyirler.