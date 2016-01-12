Acer'ın yeni oyun dizüstü bilgisayarı mercek altında

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Acer oyun tutkunları için geliştirdiği Aspire V Nitro Black Edition dizüstü bilgisayar modelinin 2016 versiyonunu tanıttı. Hem tasarım hem de donanım seviyesinde gelen tüm yenilikler...
Oyun odaklı dizüstü bilgisayar arayışında olan kullanıcılar için Acer yeni bir modelini piyasaya sürüyor. 2016 model Aspire V Nitro Black Edition selefine göre önemli yenilikler içeriyor. Yeni nesil işlemci ve grafik çözümü, Intel Real Sense teknolojisi, aydınlatmalı klavye ve kasa yapılan kozmetik güncellemelerle geliştirilen yeni nesil Aspire V Nitro Black Edition'ın tüm detayları videomuzda, iyi seyirler.
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Oyun için uzun soluklu laptop arayan adam zaten GTX 980M ve üstüne (sli gibi) bakar. Bu ve diğer firmaların benzer modelleri oyun için 2 sene, günlük kullanım için 5 sene boyunca gayet yeterli.
Adam üstüne basa basa sadece hardcore oyuncular için yetersiz bir gpu diyor. Galiba duymadın? yani masaüstünde sli yapan ve 100 FPS'in altına burun kıvıran oyuncular hiç bulaşmasın diyor. Yoksa 960M güncel oyunlarda gayet tatmin edici sonuçlar sunuyor.
valla 3 ay garantisi kalan asus i3 laptopumu açılmamasından servise göndermiştim pazartesi göndermiştim cumartesi günü geri aldım ve gelmeden önce arayıp anakartın değiştirildiğini söylediler adam okadar ilgiliydiki aklımdan helal olsun asusa dedim valla birde kutuya yan sanayi adaptor koyup göndermiştim orjinali ile değiştirmişler asusa 2 kere işim düşmüştü birde ekrankartım vardı ben bozmuştum kart yamuktu 1 hafta sonra aradılar para iadesi yada üstmodel verelim dediler üst modelini aldım benim görüşümde forumdanda okuduğum kadarı ile asusun servis anlayışı diğer markalardan kat ve kat daha üstün.
bende e1-572g aldım hdd bad sectorlü çıktı birde malzeme kalitesi vasattı ama parçalar cezbetmişti bütçeye göre ilk 2 gün geç kapandığını farkettim 1 ila 5dk arasında 3. gün hiç kapanmıyodu sabaha kadar açık bıraktım yinede kapanmadı kargoyla sevise gönderdim hdd yi değiştirmişler ama kapanmama sorunu hala devam ediyodu tekrar gönderdim ekran kartını değiştirmişler yine hata hala devam ediyor bidaha gönderdim anbakartı değiştirmişler hata hala devam ediyor busefer ben gittim elden teslim ettim hatayı söyledim tamam dediler biz hallederiz no bıraktım ararsınız diye tamam dediler 2 gün sonra recovery atmışlar iadeye almışlar ama 20 gün bekledim arayan eden olmadı sms infocomm diye bir servis arayıp konuşamıyosunda öyle vasat biyer gittim bağırdım çağırdım yok driver sorunu var bizim yapabileceğimiz bişey yok 1 ay sonra güncelleme gelir laptopa düzelir falan filan kıvırmalar baştan savmalar değişimini istiyorum dedim 5 parça değişmeden değişim yapamayız zaten 3 parça değişmiş daha ne bozulucakta değişicek dedim susuyo böyle kullan demeye çalışıyor.hdd anakart v.s değiştirmek onlar için zor değil mesele çözülemeyecek bir arıza olduğunda müşteriyi mağdur etmemek bu yüzden acer sıkıntıdır..
e1-572g laptop kapanmıyordu kargoyla gönderdim 3 kere 3 ündede recovery basmış göndermişlerdi sorun hala devam ediyordu 2 3 kerede kendim götürdüm hatayı tarif etmek için belki daha iyi olur diye ama yapamadılar..