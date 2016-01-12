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Acer'ın yeni oyun dizüstü bilgisayarı mercek altında

3 yıl
31,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer oyun tutkunları için geliştirdiği Aspire V Nitro Black Edition dizüstü bilgisayar modelinin 2016 versiyonunu tanıttı. Hem tasarım hem de donanım seviyesinde gelen tüm yenilikler...
Oyun odaklı dizüstü bilgisayar arayışında olan kullanıcılar için Acer yeni bir modelini piyasaya sürüyor. 2016 model Aspire V Nitro Black Edition selefine göre önemli yenilikler içeriyor. Yeni nesil işlemci ve grafik çözümü, Intel Real Sense teknolojisi, aydınlatmalı klavye ve kasa yapılan kozmetik güncellemelerle geliştirilen yeni nesil Aspire V Nitro Black Edition'ın tüm detayları videomuzda, iyi seyirler.
 

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Berkay Bekir Köse 3 yıl en beğenilen
960m i yerden yere vurdun be abi :D
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fthkn 3 yıl
Yılların dizüstü kullanıcısıyım ve bu yıllar içinde dizüstü pazarında yerleşmediğini gördüğüm en önemli eksiklikler kasa klavye kalitesi ve ekran kalitesi olmuştur. Bunlar hala çok büyük eksiklikler. Kullanıcı deneyimi düşük dizüstü pazarında. 1990'lardaki dizüstü modellerini inceliyorum internetten ya da görebildiğim kadarıyla ikinci el mağazalarında. Bu dönem dizüstü modelleri genele yayılmış bir ürün yelpazesi olmadığı ve genellikle pahalı olup iş adamlarına hitap ettiği için çok sağlam olduklarını farkediyorum. Klavyesi ekran çözünürlüğü düşük olmasına rağmen ekranda belirgin kalite kasa kalitesi ve sağlamlığı. Kapitalizme göre rekabet kaliteyi getirirse elektronikte kalite neden düşüyor? Özellikle Dell Latitude serisinin 2000'lerde üretilmiş modellerine bakabilirseniz görürsünüz ki kaya gibi cihazlar. Taşınabiliriği yüksek hafif. Tabi işlemci falan söz etmeye gerek yok hepsi çok eski. Bilmiyorum hiç emin değilim neden pazarda sağlam bilgisayar bulmak için 6 bin lira parayı gözden çıkarmak gerekiyor artık. Yüksek işlemci yüksek ekran kartını boşverin gitsin. Sağlamlık taşınabilirlik ve yüksek batarya olayı dizüstünde çoktan unutturulmuş karakteristik özelliklerdir.
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FearMyLife 3 yıl
Yeni ve çok iddalı gelişen 2si1 hibrit cihazların neredeyse hiç bir videosu incelemesi yok !!! CES de okadar hibrit cihaz tanıtıldı DH neden bu konuda bu kadar geride ? Hibrit cihaz incelemesi bekliyoruz
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DH Misafiri 3 yıl
Bunun bir alt jenerasyonuna sahibim hatta lenovonun Y50-70 haswell işlemcili olanı almıştım 2 gün sonra geri verip bunu aldım onda 960m ekran kartı vardı ama M.2 sata yuvası yoktu bunda M.2 sata yuvası var. Bu makinenin en kötü tarafı HDD. ya SDD alacaksınız yada güzel bir hybrid HDD alacaksınız. lenovonun Y700 serisi güzel ama daha az fiyata bunu alıp, aradaki farka birtane 850 Evo ve M.2 sata alırsanız çok iyi bir sistem oluşturabilirsiniz. fakat ekran kartının ddr3 olması çok kötü
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DH Misafiri 3 yıl
Cihaz şık görünüyor özellikleri yeterli ama ben bi Asus kullanıcısı olarak bir daha başka bi marka laptop almam diye düşünüyroum kaliteyi hissediyorsunuz sesiz çalışması malzeme kalitesi üst düzey Asus N550jk modelini kullanıyorum üst düzey oyunları orta ayarlarda full hd çözünürlükte oynuyorum i7 işlemcili gtx850m ekran kartı var 12 gb ram gayet yeterli olduğunu düşünüyorum fiyat olarak diğer markalardan bir miktar fazla olsada Asus müşteri memnuyeti açısından buna değer olduğunu düşünüyorum
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mcrew 3 yıl
ürün tavyan menşei se zaten gözü kapalı alabilirsin gerçekten kaliteli oluyor
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Uzun bir süre Acer kullandım, çevremde de kullananlar var, güzel dizüstü bilgisayarlar yapıyor ama oyuncu bilgisayarı yapmasın bu şirket. Cidden yapamıyor. Arka aydınlatma koyuyor, açık mı kapalı mı anlaşılmıyor bile. Mousepad'de anlamsız bir imza var, öndeki alüminyum yer çok büyük duruyor. En anlam veremediğim nokta ise güç butonunun klavyeye eklenmesi, çok mu zordu acaba oraya bir tuş koymak.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Amore
Ben, benim desktop pcde de en kastıran oyunu ultrada oynuyorum, 1 sene sonra da oynayabileceğim, 2 sene sonrada, 3 sene sonrada. Ya siz, laptop sahipleri 6 ay sonra ultrada oynuyorum evet diyebilecek misiniz?

Oyun için uzun soluklu laptop arayan adam zaten GTX 980M ve üstüne (sli gibi) bakar. Bu ve diğer firmaların benzer modelleri oyun için 2 sene, günlük kullanım için 5 sene boyunca gayet yeterli.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Berkay Bekir Köse

960m i yerden yere vurdun be abi :D


Adam üstüne basa basa sadece hardcore oyuncular için yetersiz bir gpu diyor. Galiba duymadın? yani masaüstünde sli yapan ve 100 FPS'in altına burun kıvıran oyuncular hiç bulaşmasın diyor. Yoksa 960M güncel oyunlarda gayet tatmin edici sonuçlar sunuyor.
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s.o.s58 3 yıl
jubeii
s.o.s58 Acerin malzeme kalitesi birmiyoncuda satılan çin malı oyuncaklardan daha kötü servis konusundada oldukça kötüler serviste müşteriden kaçmak başından savurmak için ellerinden gelen herşeyi yapıyolar en son aldığım laptopu aldıktan hemen sonra garantiye yolladım 5 ay servis yollarında perişan oldum birde problemi çözememişlerdi bu markaya vereceğiniz paralara gidin adam akıllı laptop alın daha iyi..
ben asusa 3 defa aynı sebebten gonderdim. uc defa onarılmadan geldi. sanırsam ahlaksız bir toplum olduğumuzdan kaynaklanıyor bu. kalıbımı basarım her servis boyledir.

valla 3 ay garantisi kalan asus i3 laptopumu açılmamasından servise göndermiştim pazartesi göndermiştim cumartesi günü geri aldım ve gelmeden önce arayıp anakartın değiştirildiğini söylediler adam okadar ilgiliydiki aklımdan helal olsun asusa dedim valla birde kutuya yan sanayi adaptor koyup göndermiştim orjinali ile değiştirmişler asusa 2 kere işim düşmüştü birde ekrankartım vardı ben bozmuştum kart yamuktu 1 hafta sonra aradılar para iadesi yada üstmodel verelim dediler üst modelini aldım benim görüşümde forumdanda okuduğum kadarı ile asusun servis anlayışı diğer markalardan kat ve kat daha üstün.
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s.o.s58 3 yıl
MottoRehagel
s.o.s58Acerin malzeme kalitesi birmiyoncuda satılan çin malı oyuncaklardan daha kötü servis konusundada oldukça kötüler serviste müşteriden kaçmak başından savurmak için ellerinden gelen herşeyi yapıyolar en son aldığım laptopu aldıktan hemen sonra garantiye yolladım 5 ay servis yollarında perişan oldum birde problemi çözememişlerdi bu markaya vereceğiniz paralara gidin adam akıllı laptop alın daha iyi..
Acer V3-772g kullanıyorum. Malzeme kalitesi gayet iyi bence hiçbir sorunu yok. Servise gelince; bir kere kasma sorunu vardı aradım servisi. Eve kargo gönderdiler aldılar, anakart değişti ve her aşamada bilgilendirildim. Gayet güzel şekilde de teslim ettiler.

bende e1-572g aldım hdd bad sectorlü çıktı birde malzeme kalitesi vasattı ama parçalar cezbetmişti bütçeye göre ilk 2 gün geç kapandığını farkettim 1 ila 5dk arasında 3. gün hiç kapanmıyodu sabaha kadar açık bıraktım yinede kapanmadı kargoyla sevise gönderdim hdd yi değiştirmişler ama kapanmama sorunu hala devam ediyodu tekrar gönderdim ekran kartını değiştirmişler yine hata hala devam ediyor bidaha gönderdim anbakartı değiştirmişler hata hala devam ediyor busefer ben gittim elden teslim ettim hatayı söyledim tamam dediler biz hallederiz no bıraktım ararsınız diye tamam dediler 2 gün sonra recovery atmışlar iadeye almışlar ama 20 gün bekledim arayan eden olmadı sms infocomm diye bir servis arayıp konuşamıyosunda öyle vasat biyer gittim bağırdım çağırdım yok driver sorunu var bizim yapabileceğimiz bişey yok 1 ay sonra güncelleme gelir laptopa düzelir falan filan kıvırmalar baştan savmalar değişimini istiyorum dedim 5 parça değişmeden değişim yapamayız zaten 3 parça değişmiş daha ne bozulucakta değişicek dedim susuyo böyle kullan demeye çalışıyor.hdd anakart v.s değiştirmek onlar için zor değil mesele çözülemeyecek bir arıza olduğunda müşteriyi mağdur etmemek bu yüzden acer sıkıntıdır..
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s.o.s58 3 yıl
SgtLittleNoob
s.o.s58Acerin malzeme kalitesi birmiyoncuda satılan çin malı oyuncaklardan daha kötü servis konusundada oldukça kötüler serviste müşteriden kaçmak başından savurmak için ellerinden gelen herşeyi yapıyolar en son aldığım laptopu aldıktan hemen sonra garantiye yolladım 5 ay servis yollarında perişan oldum birde problemi çözememişlerdi bu markaya vereceğiniz paralara gidin adam akıllı laptop alın daha iyi..
Hangi modelde ve ne zaman bu sikintiyi yasadiniz hocam?

e1-572g laptop kapanmıyordu kargoyla gönderdim 3 kere 3 ündede recovery basmış göndermişlerdi sorun hala devam ediyordu 2 3 kerede kendim götürdüm hatayı tarif etmek için belki daha iyi olur diye ama yapamadılar..
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