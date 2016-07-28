Adil Kullanım Kotası (AKK) ne zaman hayatımızdan çıkacak ?

Ülkemizdeki internet kullanıcılarının temel sorunu kısaca AKK olarak ifade ettiğimiz Adil Kullanım Kotası uygulaması. Peki bu uygulama ne zaman kalkar, sektörün duayen ismine sorduk.

Türkiye'nin önde gelen operatörleri fiber altyapı yatırımlarında işbirliğine giderek ortak bir şirket kurdu. Turkcell, Vodafone, Türksat gibi devleri aynı şirket çatısı altında buluşturan, sektörün duayen isimlerinden Telkoder başkanına Adil Kullanım Kotası'nın ne zaman hayatımızdan çıkacağını sorduk, önemli açıklamalar ve ilginç detaylar videomuzda.