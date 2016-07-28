Adil Kullanım Kotası (AKK) ne zaman hayatımızdan çıkacak ?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ülkemizdeki internet kullanıcılarının temel sorunu kısaca AKK olarak ifade ettiğimiz Adil Kullanım Kotası uygulaması. Peki bu uygulama ne zaman kalkar, sektörün duayen ismine sorduk.
Türkiye'nin önde gelen operatörleri fiber altyapı yatırımlarında işbirliğine giderek ortak bir şirket kurdu. Turkcell, Vodafone, Türksat gibi devleri aynı şirket çatısı altında buluşturan, sektörün duayen isimlerinden Telkoder başkanına Adil Kullanım Kotası'nın ne zaman hayatımızdan çıkacağını sorduk, önemli açıklamalar ve ilginç detaylar videomuzda.
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Merhaba,
Videoda diyorum ki, internet özgürlüğü fırsat eşitliği ve bilgiye erişim için çok önemli. AKK uygulamasıyla düşen hızlar insanların bu eşitliğini baltalar.
Ben buna Wiki'den bilgi araştırması derim, siz buna Youtube'da bir belgesel izlemesi derseniz.
Ancak böylesine teknik detaylara takılıp malesef bu şekilde yüzeysel ve acaba nasıl eleştri getiririm şeklindeki yaklaşımlarla bu sorunu çözmemiz daha uzun zaman olur ne yazık ki.
Teşekkürler.