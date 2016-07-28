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Adil Kullanım Kotası (AKK) ne zaman hayatımızdan çıkacak ?

2 yıl
71,3b
1
Diğer
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemizdeki internet kullanıcılarının temel sorunu kısaca AKK olarak ifade ettiğimiz Adil Kullanım Kotası uygulaması. Peki bu uygulama ne zaman kalkar, sektörün duayen ismine sorduk.
Türkiye'nin önde gelen operatörleri fiber altyapı yatırımlarında işbirliğine giderek ortak bir şirket kurdu. Turkcell, Vodafone, Türksat gibi devleri aynı şirket çatısı altında buluşturan, sektörün duayen isimlerinden Telkoder başkanına Adil Kullanım Kotası'nın ne zaman hayatımızdan çıkacağını sorduk, önemli açıklamalar ve ilginç detaylar videomuzda.

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fx57 2 yıl en beğenilen KAZUYA MISHIMA
KAZUYA MISHIMA

erdi bey hakkarideki arkadasın wikipedia kutuphane olayı cok sacma olmus akk yı ne tuketecek vikipedia.

Merhaba,

Videoda diyorum ki, internet özgürlüğü fırsat eşitliği ve bilgiye erişim için çok önemli. AKK uygulamasıyla düşen hızlar insanların bu eşitliğini baltalar.

Ben buna Wiki'den bilgi araştırması derim, siz buna Youtube'da bir belgesel izlemesi derseniz.

Ancak böylesine teknik detaylara takılıp malesef bu şekilde yüzeysel ve acaba nasıl eleştri getiririm şeklindeki yaklaşımlarla bu sorunu çözmemiz daha uzun zaman olur ne yazık ki.

Teşekkürler.
KAZUYA MISHIMAerdi bey hakkarideki arkadasın wikipedia kutuphane olayı cok sacma olmus akk yı ne tuketecek vikipedia.Me...
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Guest-97084050D 2 yıl
Allah TTNet denilen firmanın belasını versin.
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Virinom 2 yıl
Yusuf Bey'in anlattıklarından sonra daha önce yaptığım yorumu yenilemek istiyorum. Bu ülkede internet gelişmiyorsa en büyük sebebi Turk Telekom.
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fahri1156 2 yıl
Oaş daha az maliyet daha fazla kar için kurulmuş bir şirkettir açık ve net
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muratoto 2 yıl
Akk hayatımıza öyle bir soktularki zor çıkarırlar. İnşallah kalkar bu akk. Belki arttırırlar kotaları.
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Blindfire 2 yıl
Bu TT ve arka bahçesi olduğu söylenen BTK gorevini bu halka layıkıyla yapamıyor. Ülkemiz gelişmekte olan ülkeler arasında yer almasına rağmen, bu konuda geri kalmış ülkeler ile yarışıyoruz. BTK ve TT ikilisi ülkenin prestiji ile oynuyor. Bu bir suçtur.
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engink 2 yıl
AKK nın nedeni fazla nüfus. eğer bu kafayla çoğalmaya devam ederlerse içecek su bulamayacaklar.Belli bir süre çocuk yapılması yasaklansın.
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Physicist_Emre 2 yıl
Adamı tanımıyorum ama konuşması bana samimi geldi. Galiba turk telekom bende birliğe girerim ama benim borum öter tarzı bir tutum sergiledi.
Arkadaşların dediği gibi yatırım yapmak TT nin işine gelmiyor eğer bu oluşum yol alırsa bir yerde önü kesilir hükümet tarafından.
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35Kerim1905 2 yıl
Ya düşünün videoyu izleyemiyorum sayfada özet geçen yazı arıyorum ya sokayım Akk nıza!
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abrenax 2 yıl
Madem altyapıda sıkıntı var. O zaman yüksek hız ve kotasız internet yerine yeterli bir hız kotasız bir tarife üzerinde konuşulsa daha iyi olurdu. Mesela şuan 3mbps sınırsız oluyor. Normalde yeterli ama bazen daha da düşüyor ve 1 dakikalık video bile açılmıyor. Bunun yerine sabit 5-6mbps sınırsız bir tarife olabilir.
Kotasız ve yüksek hızlı internet geldiğinde gereksiz kullanımın artıp sorun çıkaracağını bende düşünüyorum. Sınırsız diye tüm interneti sürekli olarak kullanacak bir yöntem bulurlar. Normalde 5mb sınırsız bir tarife, çoğu ev kullanıcısına fazlasıyla yeterli olur, fakat 100mb sınırsız gibi bir tarife olursa da boşa gitmesin diye terabaytlarca torrent açarlar ya da evde sunucu kurmaya başlarlar ve yine aynı hesaba gelir.
Ayrıca otobüs sakız meselesi de tamamen doğru. Otobüs ücretsiz olduğunda yolcu sayısı en az 2 kat artıyor ve gerektiğinde bazen binemeyip, başka otobüsün gelmesini bekliyorum.
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Ohol Oula 2 yıl
Kalkacağını sanmıyorum maalesef...
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usstaa 2 yıl
OAŞ ortaklığı TT ye müşteri kaybettirir ve TT de işler yolunda gitmezse tıpış tıpış yola gelir müşteriyi dinlerler. O zaman görürüm ben Telekomu
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Backspace7 2 yıl usstaa
usstaa

OAŞ ortaklığı TT ye müşteri kaybettirir ve TT de işler yolunda gitmezse tıpış tıpış yola gelir müşteriyi dinlerler. O zaman görürüm ben Telekomu

Bende aynı fikirdeyim. Eğer tt bu oluşuma onumuzdeki donemde katılmazsa (ki katılmaması bence bizler için daha iyi cunku rekabet ortamı oluşması bakımında iki taraf olacak artık buda bence bize fiyat ve güzel tarifeler olarak geri dönebilir) ve bu oluşum eger kısa zamanda bir yol kat ederse tt için geçmiş olsun denebilir. ama bu oluşum tt nin ileride aralarına katılma ihtimalinide degerlendirerek tt alt yapısı olmayan yerlere fiber döşeme ile işe başlayacaklardır bence. sonuçta olurda tt aralarına katılırsa ttnin alt yapısı olan yere boşuna bir yatırım yapmanın önlemini almış olurlar.
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar bir topluluk sayfası açtım facebook.com/...
burada yeterli bir sayıya ulaşıp sesimizi çıkarırsak istediğimizi yapmak zorundalar.
cumhurbaşkanımızın dediği gibi milletin istediği neyse devlet gereğini yapmak zorundadır.
desteklerinizi bekliyorum.
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gs09gs09 2 yıl
Bi gun telekom binalarina saldirilar olursa sasirmayin zira ben acayip kinliyim bu duruma bir odunda ben atarim biri atese verirse
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lterlemez 2 yıl
Burada yapılan yorumların hepsinin, aslında bir e-posta ile bilgi talebi yasası aracılığı ile tüm isp'lere, bir kampanya aracılığı ile gönderilmesini beklerdim.
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