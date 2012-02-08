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Adobe Creative Cloud hizmetinin fiyatlandırması belli oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük tasarım yazılımları üreticisi Adobe, son kullanıcıya yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalıştığı Adobe Creative Cloud bulut bilişim hizmetinin detaylarını basınla paylaştı.

2012 yılının yaz aylarında başlayacak Creative Cloud hizmeti kullanıcılara aylık 49.99$ abonelik karşılığında bir yıllığına Creative Suite 6 ve diğer yardımcı hizmetlere erişim imkanı sunacak. Adobe'nin tasarım yazılımlarının 600$-2000$ arasında olduğunu düşünürsek oldukça cazip bir teklif gibi görünüyor. 

Bunun yanında Adobe'nin de bu işten çok karlı çıkacağını düşünmek zor değil. Piyasada en çok korsana maruz kalan yazılımlardan olan Adobe yazılımları böylece uygun fiyata ve yasal olarak tüketiciye ulaşmış olacak.

Hizmete abone olanlar 20GB'a kadar bulut depolama alanı, tabletlerde kullanılan Adobe Touch uygulamaları ile ve masaüstü PC'deki CS6 uygulamalarını senkronize imkanı, Adobe Touch uygulamalarına erişim imkanı, hosting işlemleri için Business Catalyst, bulut tabanlı web fontları uygulaması Typekit, yayıncılık işlemleri için Digital Publishing Suite, iki bilgisayara kadar Creative Suite 6 uygulamalarını indirebilme avantajına kavuşuyor.
Ayrıca yeni güncellemeler de anında kullanıcıya ulaştırılıyor. Yıl sonuna doğru yeni web sitesi tasarım uygulamaları Muse ve Edge de CS6 setine dahil edilecek.

İşletmelere yönelik olan uygulamada ise ortak düzenleme ve güvenlik seçeneklerinin dahil olduğu paket kullanıcı başına aylık 69.99$ olarak belirlendi.

Adobe bunun yanısıra eski lisanslama modelini takip etmek isteyen müşteriler için de bu modeli hala sunmaya devam edecek. Ancak CS6 açıklandığında yükseltme sürümleri  CS5 ve sonrası için geçerli olacak.

Adobe'nin pahalı yazılımlarını satın almış olanlar ise abonelik sisteminden ötürü firmayı eleştiriyor. Adobe da eleştirilere abonelik hesabı prensiplerini uygulamak zorunda olduklarını belirterek cevap veriyor. Ancak abonelik sisteminin daha faydalı olduğuna değinmeden de geçmiyor. 

Adobe'nin yeni sistemine ilgi büyük olursa fiyatlarında biraz daha düşebileceği ve yazılım fiyatlandırması konusunda diğer firmalara da örnek olabileceği belirtiliyor.

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Hobar 7 yıl en beğenilen
Beleş program kullanma devri bitiyor panpalar. Özgür yazılıma destek olmak lazım
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Aprowler 7 yıl
Bence süper bazi programlari ayda 2 kere kullansamda lazim oluyor... Boylece upgrade etme ucretindende kurtulucaz ancak uzun vadede 2 bilgisayar icin direkt almak daha hesapli gibi
Yalniz bu servisi Turkiye ye acmayabilirler adobe nin akli biraz calisiyorsa daha çok gelir etme bakimindan ulkemizdede kullanilmai herkesin hayrin olur
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Aprowler 7 yıl
dediğim gibi servis aktif ancak Türkiye yok eylül diyorlar hayırlısı
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Turkforce 7 yıl
met@lrock
Ne yani şimdi Creative Suite CS6 Yı 20000 tl yerine 100 tl gibi bir fiyata yılllık kullanabilcekmiyim. Eyer buysa harika.

Yazıda 2 yerde "aylık" yazıyor. Yıllık o paraya adobe suite olsa millet neden binlerce dolar saçsın...
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cagataykoroglu 7 yıl
hiç para vermeyen için pahalı ama şirketler için çok uygun fiyatlandırma.
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bocekgrafik 7 yıl
İleride Steam'in kullandığına benzer bir sisteme geçeceklerini düşünüyorum. Şöyle: Nasıl ki Steam oyunlarınız bilgisayarınızda yüklü olsa bile Steam hesabınızdan giriş yapmadan oynayamıyorsanız, aynısı bu programlar için de geçerli olacak. Ek olarak Adobe'un abonelik sistemindeki şu belirtilen özelliklerin tamamı bu sistemde de olacak.
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met@lrock 7 yıl
Ne yani şimdi Creative Suite CS6 Yı 20000 tl yerine 100 tl gibi bir fiyata yılllık kullanabilcekmiyim. Eyer buysa harika.
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Hobar 7 yıl en beğenilen
Beleş program kullanma devri bitiyor panpalar. Özgür yazılıma destek olmak lazım
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E_Aydin35 7 yıl
Adobe ah Adobe hatırlıyorumda ilk İnternette oyun oynamaya başladığımda karşıma çıkmıştı neredeyse oyun açılmıyo diiye ağlıyacaktım.:)Adobe gerçekten çok sağlam,kaliteli,geniş kapsamlı,ve iyi bir hizmet gelişmeside tabi güüzel.:)
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