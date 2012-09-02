AeroCool, mid-tower formundaki yeni bilgisayar kasasını duyurdu: Mechatron

Bilgisayarlar için hazırladığı kasalarla sıkça gündeme gelen AeroCool, mid-tower formundaki yeni çözümü Mechatron'u duyurdu. AeroCool'un PGS B serisinde yer alan Mechatron, 502 mm x 534 mm x 226 mm boyutlarında şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Materyal olarak kasada 0.6 mm kalınlığında Japon çeliği tercih edilmiş.



İç ve dış kısmında siyah rengin egemen olduğu Mechatron, Micro ATX / ATX formundaki anakartlara, 176.3 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve 330 mm uzunluğunda üst düzey ekran kartlarına destek veriyor. 3 tane 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 3 tane 2.5-inç'lik sürücü bölmesine, 4 tane 3.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 7 tane PCI, PCI-Ex genişletme slotuna ev sahipliği yapan kasanın üst kısmında çift USB 3.0 portu, ses çıkışı ve mikrofon girişi konumlandırılmış.



Su soğutma sistemleriyle kullanılabilen (arkada 3 tane hortum çıkışı mevcut) ve lastikli kablo saklama kanallarına yer verilen Mechatron, bileşenleri soğutma konusunda gayet iddialı. Kasanın önüne 2 x 120 mm, 2 x 140 mm veya 1 x 200 mm fan, üst kısmına 2 x 120 mm, 2 x 140 mm, 1 x 180 mm veya 1 x 200 mm fan, alt kısmına 1 x 120 mm, 1 x 140 mm fan, arka kısmına 1 x 120 mm fan, yan paneline 2 x 120 mm, 2 x 140 mm veya 1 x 200 mm fan takılabiliyor. Kasanın ön yüzünde kırmızı LED'li 200 mm fan; arka yüzünde ise 120 mm fan takılı durumda.

Son olarak güç kaynağı için toz filtresi unutulmamış. Filtreyi kirlendiği zaman kolayca çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. AeroCool, Mechatron'u ekim ayından itibaren satışa sunmayı planlıyor. Kasanın beyaz renkli bir versiyonunun da bulunduğunu ekleyelim.





