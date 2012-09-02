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AeroCool, mid-tower formundaki yeni bilgisayar kasasını duyurdu: Mechatron

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,8b
1
40
Kasa
knight
Haber Editörü
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AeroCool, mid-tower formundaki yeni bilgisayar kasasını duyurdu: Mechatron
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Bilgisayarlar için hazırladığı kasalarla sıkça gündeme gelen AeroCool, mid-tower formundaki yeni çözümü Mechatron'u duyurdu. AeroCool'un PGS B serisinde yer alan Mechatron, 502 mm x 534 mm x 226 mm boyutlarında şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Materyal olarak kasada 0.6 mm kalınlığında Japon çeliği tercih edilmiş.
İç ve dış kısmında siyah rengin egemen olduğu Mechatron, Micro ATX / ATX formundaki anakartlara, 176.3 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve 330 mm uzunluğunda üst düzey ekran kartlarına destek veriyor. 3 tane 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 3 tane 2.5-inç'lik sürücü bölmesine, 4 tane 3.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 7 tane PCI, PCI-Ex genişletme slotuna ev sahipliği yapan kasanın üst kısmında çift USB 3.0 portu, ses çıkışı ve mikrofon girişi konumlandırılmış.
Su soğutma sistemleriyle kullanılabilen (arkada 3 tane hortum çıkışı mevcut) ve lastikli kablo saklama kanallarına yer verilen Mechatron, bileşenleri soğutma konusunda gayet iddialı. Kasanın önüne 2 x 120 mm, 2 x 140 mm veya 1 x 200 mm fan, üst kısmına 2 x 120 mm, 2 x 140 mm, 1 x 180 mm veya 1 x 200 mm fan, alt kısmına 1 x 120 mm, 1 x 140 mm fan, arka kısmına 1 x 120 mm fan, yan paneline 2 x 120 mm, 2 x 140 mm veya 1 x 200 mm fan takılabiliyor. Kasanın ön yüzünde kırmızı LED'li 200 mm fan; arka yüzünde ise 120 mm fan takılı durumda.
Son olarak güç kaynağı için toz filtresi unutulmamış. Filtreyi kirlendiği zaman kolayca çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. AeroCool, Mechatron'u ekim ayından itibaren satışa sunmayı planlıyor. Kasanın beyaz renkli bir versiyonunun da bulunduğunu ekleyelim.

AeroCool, mid-tower formundaki yeni bilgisayar kasasını duyurdu: Mechatron
Tam Boyutta Gör
AeroCool, mid-tower formundaki yeni bilgisayar kasasını duyurdu: Mechatron
Tam Boyutta Gör
AeroCool, mid-tower formundaki yeni bilgisayar kasasını duyurdu: Mechatron
Tam Boyutta Gör
AeroCool, mid-tower formundaki yeni bilgisayar kasasını duyurdu: Mechatron
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nirvanha 7 yıl
Plasstics?
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DH Misafiri 7 yıl
kasanın görünümü ve iç dizaynı fena sayılmaz ama en son bi müşterime Aerocool VS-3 Advanced kasa topladım ancak malzeme kalitesini pek beğenmedim. eğer onun gibiyse iyi bir tercih değil
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GoldPunch 7 yıl
Bir Aerocool Xpredator kullanıcısı olarak çok beğendiğimi söyleceğim. Fakat Aerocool ların kötü tarafı meshleri çok kalitesiz oluyor. Enermax Chakra big tower kasamda buna geçişimde epey farkını hissetmiştim.
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numannuman 7 yıl
kasanın görünümü ve iç dizaynı fena sayılmaz ama en son bi müşterime Aerocool VS-3 Advanced kasa topladım ancak malzeme kalitesini pek beğenmedim. eğer onun gibiyse iyi bir tercih değil
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venom88 7 yıl
Güzel olmuş biraz transformers gibi olmuş :D
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Tr@mmler 7 yıl
Görüntü önden Megatron. Kelime oyunu da yapmış Aerocool.
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THE OK. 7 yıl
Corsair H80 soğutucunuz varsa almayın takabilecek yer bulamıyorsunuz... Egzos fonınnın olduğu yerde x79 anakartlarda ram slotlarını kapatıyor... Anakartın sökülüp takılmasını zorlaştırıyor...
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Dovahkiin 7 yıl
Dizaynı güzel, fanların 120'den 200mm'e kadar desteklenmesi çok iyi olmuş. Soğutması da gayet iyidir her taraf fan yuvası ve açıklık zaten.


150-160 TL'den girse parasını sonuna kadar hak eden bir ürün olur.
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alperen_69 7 yıl
üst kısımdaki ızgara böyle olunca çok çıplak duruyor
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dede17 7 yıl
TEMİZLEMESİ ZOR OLUR BUNU DİKKATE ALIN!
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Sonicman 7 yıl
Güzel kasa , haber için teşekkürler.
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ciwanbilisim 7 yıl
Artık herkes Kendi kasasını tasarlamalı bu tur fahiş fiyatli kasalara kendini kaptırmamalı
İnanıyorum ki bu kasaya iyi diyenler daha iyi tasarimli KASALARI YAPABİLİR ...
BENİM KULLANDIĞIM KASA 1998-2000 li yıllardan kalma bir ACER ALTOS 1100 modeli Kasa
Ve yeni bir kasaya hiç ihtiyac duymuyorum ?
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True Romance 7 yıl
çok yanar dönerli kasaları sevmesemde baya iyi olmuş beğendim ben tek eksisi bana göre plexi olmamış olması...
arkadaşlara önerim 150 tl gibi fiyatlar beklemeyin kasa 200tl + den giriş yapar
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