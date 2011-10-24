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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aerocool oyuncular için hazırladığı Strike-X serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,4b
1
82
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aerocool oyuncular için hazırladığı Strike-X serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Tayvan merkezli komponent üreticisi Aerocool, Strike-X serisi güç kaynaklarına, oyuncuları hedef alan dört yeni model ekledi. Kırmızı renkli X logosu ile tasarım anlamında iddialı bir görünüm sergileyen yeni güç kaynakları aynı zamanda modüler yapıları ile kolay kurulum ve kullanım sağlarken, 80Plus sertifikasıyla da enerji verimliliğine dikkat çekiyorlar.
ATX 12V 2.3 ve EPS 12V 2.92 standartlarıyla uyumlu olan alüminyum çerçeveli yeni güç kaynakların aktif PFC özelliği ile geliyor ve 13.9cm çapında PWM kontrollü fan ile soğutuluyorlar. Tek kanal 12v rail tasarımını temel alan ve yüksek akım, yüksek voltaj, yüksek ısı ve kısa devre koruma teknolojileriyle donatılan güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri ise 120 bin saat. Strike-X serisinin yeni üyeleri şu şekilde;
- 500W (80Plus Bronz, %85'e varan verimlilik) / ~44 Avro
- 600W (80Plus Bronz, %85'e varan verimlilik) / ~52 Avro
- 800W (80Plus Gümüş, %88'e varan verimlilik) / 120 Avro
- 1100W (80Plus Altın, %90'a varan verimilik) / 150 Avro.
Aerocool yeni güç kaynaklarını Kasım ayı ile birlikte pazara sunacağını açıkladı.
Aerocool oyuncular için hazırladığı Strike-X serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Aerocool oyuncular için hazırladığı Strike-X serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Hadrian 8 yıl en beğenilen
Gerçekten çok şık görünüyorlar. Fiyatlar da fena durmuyor. Mesela 500w 80plus bronze'un fiyatı 65 dolar gibi.. ama avrupada tabi... umarım ülkemizde de benzer fiyattan satılır.
Gerçekten çok şık görünüyorlar. Fiyatlar da fena durmuyor. Mesela 500w 80plus bronze'un fiyatı 65 dolar gibi.. ama avrupada tabi... umarım ülkemizde de benzer f...
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Sedat. 7 yıl
upp upp
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Qanzen 6 yıl
LA KONU NE HALE GELMİŞ BENDE 600 WAT OLANINI ALDIM HACILAR HAFTA İÇİ ELİME ULAŞIYOR YEAHHHH
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Sedat. 7 yıl

Arkadaşlar bu hafta içinde bende AEROCOOL Strike X 800 watt +80 Silver modüler Psu yu almayı düşünüyorum hani şu kırmızı siyah olan Psu....

Sizce almalı mıyım her ekran kartı bağlanabilir mi Psu ya yeterli midir Psu....

mobildeyim sayfayi tam anlamıyla göremiyorum fiyatlarını ne kadar bunların.. her yerde başka bir fiyat yazıyor...
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damn2u 8 yıl
Güç kaynakları teknobiyotik sitesinde ön sipariş olarak gözüküyor. Fiyatları ve sağladıkları güç çok iyi gözüküyor

teknobiyotik.com/...
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Fiyat çok iyi gerçekten. F/P ürünü olur
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Brumack 8 yıl
EISMANN
Hadrian
EISMANN 1. şimdi sizin eksilemeniz ve artılamanız gerçekleri değiştirmez.. 2. thermalthake kendisi üreticidir .. ki olmasa bile marka güvencesi var... 5 yıl garanti 3. o - veren vatandaşlar .. siz 5bin tl üzeri sistem topladıgınızda ozaman bu tip marka model ürünlere yer verirsiniz .. 4. kaç kişi bu markanın ürünlerini kullanıyorki psu kullansın neyse teknoloji bilmez araştırma test sonuçları okumayı bilmez teknoloji sorunlusu bir kaç kişiye laf anlatamam.. sen gider bunu alır 1 sene olmadan sıkıntıların başlar ben gider tt ve ya cm alırım keyfime bakarım güç kaynagını dvd romla karıştıranlar - lesin saygılar...
Arkadaşım ben sana hakaret ettim mi de böyle fevri cevaplar yazıyorsun? Şu yazdıklarından sonra kimse senin dediklerine itibar etmeyecektir. Thermaltakein powerlarını ağırlıklı olarak HEC ve bir modelini de Sirtec üretmektedir. Kanıt mı istiyorsun? techpowerup.com/... bit-tech.net/... Cooler Master da üretici değildir ve birçok modelini Acbel polyteche ürettirmektedir. hardwaresecrets.com/... Demek ki neymiş? Desteksiz sallamanın sonuçları ağır olurmuş :-)
şimdi sen demişşinya itibar etmezler diye evet haklısın neden biliyormusunbir çok camida olduğu gibi burada GAZCI YANCI LAR dolu millete yanlış bilgi pompalamak görevleri kullanmadıkları urunlerı kullandım der kötuler bir takım sürü piskolojilide bunların peşinden gider o gazla yancıların kullanmasada kullanıp yorum yaptıklarına gore konusurlar.. bu tip kişiler oldukca gercekleri söyleyenleri göremezler...

eismann valla baydın. en başından beri marka fanboyluğu yapan sensin. daha çok bildiğini iddia eden sensin. aerocool'u kötüleyen sensin. o yüzden bu eksi de sana gelsin. şu güzelim ortamı bozdun. ne güzel güç kaynağı yapmış herifler.
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DH Misafiri 8 yıl
KatanaHero
EISMANN 1. şimdi sizin eksilemeniz ve artılamanız gerçekleri değiştirmez.. 2. thermalthake kendisi üreticidir .. ki olmasa bile marka güvencesi var... 5 yıl garanti 3. o - veren vatandaşlar .. siz 5bin tl üzeri sistem topladıgınızda ozaman bu tip marka model ürünlere yer verirsiniz .. 4. kaç kişi bu markanın ürünlerini kullanıyorki psu kullansın neyse teknoloji bilmez araştırma test sonuçları okumayı bilmez teknoloji sorunlusu bir kaç kişiye laf anlatamam.. sen gider bunu alır 1 sene olmadan sıkıntıların başlar ben gider tt ve ya cm alırım keyfime bakarım güç kaynagını dvd romla karıştıranlar - lesin saygılar...
Arkadaşım ben sana hakaret ettim mi de böyle fevri cevaplar yazıyorsun? Şu yazdıklarından sonra kimse senin dediklerine itibar etmeyecektir. Thermaltakein powerlarını ağırlıklı olarak HEC ve bir modelini de Sirtec üretmektedir. Kanıt mı istiyorsun? techpowerup.com/... bit-tech.net/... Cooler Master da üretici değildir ve birçok modelini Acbel polyteche ürettirmektedir. hardwaresecrets.com/... Demek ki neymiş? Desteksiz sallamanın sonuçları ağır olurmuş :-)

guzel kardesım sen okugunu anlamamıssın nasıl okuduysan orada 2. yazdıgımda thermalthake uretmıyorsa bıle dedım marka kalıte guvvencesı var sımdı sen dedıgını nereden cıkardın yada boyle bır ıspata gıdecek bır cumle mı var ıcınde bence sen okudugunu 2 kere oku kardesım
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Hadrian 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

KatanaHero



EISMANN 1. şimdi sizin eksilemeniz ve artılamanız gerçekleri değiştirmez.. 2. thermalthake kendisi üreticidir .. ki olmasa bile marka güvencesi var... 5 yıl garanti 3. o - veren vatandaşlar .. siz 5bin tl üzeri sistem topladıgınızda ozaman bu tip marka model ürünlere yer verirsiniz .. 4. kaç kişi bu markanın ürünlerini kullanıyorki psu kullansın neyse teknoloji bilmez araştırma test sonuçları okumayı bilmez teknoloji sorunlusu bir kaç kişiye laf anlatamam.. sen gider bunu alır 1 sene olmadan sıkıntıların başlar ben gider tt ve ya cm alırım keyfime bakarım güç kaynagını dvd romla karıştıranlar - lesin saygılar...
Arkadaşım ben sana hakaret ettim mi de böyle fevri cevaplar yazıyorsun? Şu yazdıklarından sonra kimse senin dediklerine itibar etmeyecektir. Thermaltakein powerlarını ağırlıklı olarak HEC ve bir modelini de Sirtec üretmektedir. Kanıt mı istiyorsun? techpowerup.com/... bit-tech.net/... Cooler Master da üretici değildir ve birçok modelini Acbel polyteche ürettirmektedir. hardwaresecrets.com/... Demek ki neymiş? Desteksiz sallamanın sonuçları ağır olurmuş :-)






guzel kardesım sen okugunu anlamamıssın nasıl okuduysan orada 2. yazdıgımda thermalthake uretmıyorsa bıle dedım marka kalıte guvvencesı var sımdı sen dedıgını nereden cıkardın yada boyle bır ıspata gıdecek bır cumle mı var ıcınde bence sen okudugunu 2 kere oku kardesım

Coolermaster ve Thermaltake kaliteli değildir demiyorum arkadaşım. Ben diyorum ki marka fanboyluğu yapmayalım boşu boşuna. Sonuçta HEC gibi büyük üreticiler Aerocool'a da kasa ve PSU üretmektedir. Malzeme aynı, üretici aynı, kalite aynı... Aerocool veya Thermaltake olmuş kaç yazar??
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Brumack 8 yıl
EISMANN
1. şimdi sizin eksilemeniz ve artılamanız gerçekleri değiştirmez..2. thermalthake kendisi üreticidir .. ki olmasa bile marka güvencesi var... 5 yıl garanti 3. o - veren vatandaşlar .. siz 5bin tl üzeri sistem topladıgınızda ozaman bu tip marka model ürünlere yer verirsiniz ..4. kaç kişi bu markanın ürünlerini kullanıyorki psu kullansın neyse teknoloji bilmez araştırma test sonuçları okumayı bilmez teknoloji sorunlusu bir kaç kişiye laf anlatamam.. sen gider bunu alır 1 sene olmadan sıkıntıların başlar ben gider tt ve ya cm alırım keyfime bakarım güç kaynagını dvd romla karıştıranlar - lesin saygılar...

bak kardeşim. 4 sene önce topladığım bilgisayarıma cooler master 650 watt güç kaynağı almıştım. o zamanlar 80 plus falan da yoktu. ne oldu biliyor musun? daha 1.5 sene geçmeden o hız kontrollü çok kaliteli olduğu iddia edilen psu fanı uçak motoru gibi çalışmaya başladı. şu an hala o gürültü eşliğinde yazımı yazıyorum. seasonic dururken ızdırabını miktiğimin cooler master ından bir daha güç kaynağı alır mıyım sence. ayrıca eksini de basıyorum milleti yanlış yönlendirme seni arka sokak bilgisayarcısı sssenii.
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Jinnet 8 yıl Brumack
Brumack

EISMANN



1. şimdi sizin eksilemeniz ve artılamanız gerçekleri değiştirmez..2. thermalthake kendisi üreticidir .. ki olmasa bile marka güvencesi var... 5 yıl garanti 3. o - veren vatandaşlar .. siz 5bin tl üzeri sistem topladıgınızda ozaman bu tip marka model ürünlere yer verirsiniz ..4. kaç kişi bu markanın ürünlerini kullanıyorki psu kullansın neyse teknoloji bilmez araştırma test sonuçları okumayı bilmez teknoloji sorunlusu bir kaç kişiye laf anlatamam.. sen gider bunu alır 1 sene olmadan sıkıntıların başlar ben gider tt ve ya cm alırım keyfime bakarım güç kaynagını dvd romla karıştıranlar - lesin saygılar...




bak kardeşim. 4 sene önce topladığım bilgisayarıma cooler master 650 watt güç kaynağı almıştım. o zamanlar 80 plus falan da yoktu. ne oldu biliyor musun? daha 1.5 sene geçmeden o hız kontrollü çok kaliteli olduğu iddia edilen psu fanı uçak motoru gibi çalışmaya başladı. şu an hala o gürültü eşliğinde yazımı yazıyorum. seasonic dururken ızdırabını miktiğimin cooler master ından bir daha güç kaynağı alır mıyım sence. ayrıca eksini de basıyorum milleti yanlış yönlendirme seni arka sokak bilgisayarcısı sssenii.



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damn2u 8 yıl
Ükemizde satılırsa eğer, ki biliyorsunuz bu ürünleri distribütör olarak Teknobiyotik getireceği için zaman zaman kendi getirdiği ürünlerde indirim yapıyorlar, bu yüzden bu güç kaynaklarını belli aralıklarda indirimlerle uygun fiyata almak mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Aerocool VS-9 VS-4 gibi kasalarda bulunan 550w 34a 408w toplam gücü olan power supplyler bile yeterince iyi ve kullanıcıyı memnun ederken markanın yeni ürünleri sağladıkları güç ve sertifikalar ile gayet iyi bir izlenim bırakıyor.
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sibersonic 8 yıl
Çok $ekilli bir güç kaynağı, umarız 800W modeli uygun fiyatli olur.
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pegasus1881 8 yıl
enermaxtan esınlenmıslermı ne


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alpa07 8 yıl
baya kaslı
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Hadrian 8 yıl
EISMANN
herkese selamlar...şimdi böyle firmalarin ürünleri yerine bu işte uzman ve kendini ispatlamış ve işini bu güç kaynaklarını üretmek olan firmalara bakmak lazım örneğincooler master ve thermalthake gibi firmalar bu firmalar varken bence başka macerelara girmeye gerek yok çünkü enerjinizi sağlayan bu çok öenmli parça iyi olmadımı sistemin kral olsa ne yazar ... güç kaynağı diyip geçmemek lazım göz boyamalı tasarımları gecelim tarasımı pc güç vermiyor içindeki bileşenlerden bahsedelımherkese saygılar sevgiler...

Hocam şu ürünler hele bir ülkeye gelsin (gelir mi gelmez mi bilmem ama). Testler vs yapılsın. Şimdi böyle peşin konuşmak doğru olmaz.
Ayrıca Thermaltake kendi güç kaynaklarını Sirtec firmasına ürettiriyor diye biliyorum. Bu demek değildir ki Thermaltake kaliteli değil. Aerocool da muhtemelen OEM olarak ürettiriyor bu güç kaynaklarını.
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