Aerocool oyuncular için hazırladığı Strike-X serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tayvan merkezli komponent üreticisi Aerocool, Strike-X serisi güç kaynaklarına, oyuncuları hedef alan dört yeni model ekledi. Kırmızı renkli X logosu ile tasarım anlamında iddialı bir görünüm sergileyen yeni güç kaynakları aynı zamanda modüler yapıları ile kolay kurulum ve kullanım sağlarken, 80Plus sertifikasıyla da enerji verimliliğine dikkat çekiyorlar.
ATX 12V 2.3 ve EPS 12V 2.92 standartlarıyla uyumlu olan alüminyum çerçeveli yeni güç kaynakların aktif PFC özelliği ile geliyor ve 13.9cm çapında PWM kontrollü fan ile soğutuluyorlar. Tek kanal 12v rail tasarımını temel alan ve yüksek akım, yüksek voltaj, yüksek ısı ve kısa devre koruma teknolojileriyle donatılan güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri ise 120 bin saat. Strike-X serisinin yeni üyeleri şu şekilde;
- 500W (80Plus Bronz, %85'e varan verimlilik) / ~44 Avro
- 600W (80Plus Bronz, %85'e varan verimlilik) / ~52 Avro
- 800W (80Plus Gümüş, %88'e varan verimlilik) / 120 Avro
- 1100W (80Plus Altın, %90'a varan verimilik) / 150 Avro.
Aerocool yeni güç kaynaklarını Kasım ayı ile birlikte pazara sunacağını açıkladı.
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Arkadaşlar bu hafta içinde bende AEROCOOL Strike X 800 watt +80 Silver modüler Psu yu almayı düşünüyorum hani şu kırmızı siyah olan Psu....
Sizce almalı mıyım her ekran kartı bağlanabilir mi Psu ya yeterli midir Psu....
mobildeyim sayfayi tam anlamıyla göremiyorum fiyatlarını ne kadar bunların.. her yerde başka bir fiyat yazıyor...
teknobiyotik.com/...
eismann valla baydın. en başından beri marka fanboyluğu yapan sensin. daha çok bildiğini iddia eden sensin. aerocool'u kötüleyen sensin. o yüzden bu eksi de sana gelsin. şu güzelim ortamı bozdun. ne güzel güç kaynağı yapmış herifler.
guzel kardesım sen okugunu anlamamıssın nasıl okuduysan orada 2. yazdıgımda thermalthake uretmıyorsa bıle dedım marka kalıte guvvencesı var sımdı sen dedıgını nereden cıkardın yada boyle bır ıspata gıdecek bır cumle mı var ıcınde bence sen okudugunu 2 kere oku kardesım
Coolermaster ve Thermaltake kaliteli değildir demiyorum arkadaşım. Ben diyorum ki marka fanboyluğu yapmayalım boşu boşuna. Sonuçta HEC gibi büyük üreticiler Aerocool'a da kasa ve PSU üretmektedir. Malzeme aynı, üretici aynı, kalite aynı... Aerocool veya Thermaltake olmuş kaç yazar??
bak kardeşim. 4 sene önce topladığım bilgisayarıma cooler master 650 watt güç kaynağı almıştım. o zamanlar 80 plus falan da yoktu. ne oldu biliyor musun? daha 1.5 sene geçmeden o hız kontrollü çok kaliteli olduğu iddia edilen psu fanı uçak motoru gibi çalışmaya başladı. şu an hala o gürültü eşliğinde yazımı yazıyorum. seasonic dururken ızdırabını miktiğimin cooler master ından bir daha güç kaynağı alır mıyım sence. ayrıca eksini de basıyorum milleti yanlış yönlendirme seni arka sokak bilgisayarcısı sssenii.
Hocam şu ürünler hele bir ülkeye gelsin (gelir mi gelmez mi bilmem ama). Testler vs yapılsın. Şimdi böyle peşin konuşmak doğru olmaz.
Ayrıca Thermaltake kendi güç kaynaklarını Sirtec firmasına ürettiriyor diye biliyorum. Bu demek değildir ki Thermaltake kaliteli değil. Aerocool da muhtemelen OEM olarak ürettiriyor bu güç kaynaklarını.
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