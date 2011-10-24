Aerocool oyuncular için hazırladığı Strike-X serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

Tayvan merkezli komponent üreticisi Aerocool, Strike-X serisi güç kaynaklarına, oyuncuları hedef alan dört yeni model ekledi. Kırmızı renkli X logosu ile tasarım anlamında iddialı bir görünüm sergileyen yeni güç kaynakları aynı zamanda modüler yapıları ile kolay kurulum ve kullanım sağlarken, 80Plus sertifikasıyla da enerji verimliliğine dikkat çekiyorlar.

ATX 12V 2.3 ve EPS 12V 2.92 standartlarıyla uyumlu olan alüminyum çerçeveli yeni güç kaynakların aktif PFC özelliği ile geliyor ve 13.9cm çapında PWM kontrollü fan ile soğutuluyorlar. Tek kanal 12v rail tasarımını temel alan ve yüksek akım, yüksek voltaj, yüksek ısı ve kısa devre koruma teknolojileriyle donatılan güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri ise 120 bin saat. Strike-X serisinin yeni üyeleri şu şekilde;

- 500W (80Plus Bronz, %85'e varan verimlilik) / ~44 Avro

- 600W (80Plus Bronz, %85'e varan verimlilik) / ~52 Avro

- 800W (80Plus Gümüş, %88'e varan verimlilik) / 120 Avro

- 1100W (80Plus Altın, %90'a varan verimilik) / 150 Avro.

Aerocool yeni güç kaynaklarını Kasım ayı ile birlikte pazara sunacağını açıkladı.