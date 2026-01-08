MSI ekran kartları için GPU Safeguard+'ı duyurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör MSI, 12V-2×6 güç bağlantısına sahip ekran kartları için geliştirdiği GPU Safeguard+ teknolojisini duyurdu. Yeni sistem, doğrudan PSU tarafında çalışarak kablo ve konnektör üzerinden geçen akımı gerçek zamanlı izliyor. Bu sayede, özellike yüksek güç altında kablo sorunlarını ortadan kaldıracak.

Güç kablosu sorunlarına yazılım destekli çözüm

Kaçıranlar için RTX 5090 ile birlikte güç bağlantıları yeniden tartışma konusu oldu. Yeni nesil kartlarda kullanılan 12V-2×6 standardı, teoride 12VHPWR'a göre daha güvenli bir yapı sunsa da pratikte benzer risklerin tamamen ortadan kalkmadığı görülüyor. Özellikle yüksek güç çekişi altında, kablonun tam oturmaması veya adaptör kalitesi gibi faktörler ciddi sorunlara yol açabiliyor.

MSI'ın GPU Safeguard+ yaklaşımı tam da bu noktaya odaklanıyor. Firma, sorunu yalnızca kablo veya ekran kartı tarafında çözmeye çalışmak yerine, izleme ve müdahaleyi PSU seviyesine taşıyor. Sistem, 12V-2×6 kablodaki her bir güç hattını ayrı ayrı izleyerek anlık akım dengesizliklerini tespit ediyor. Bu sayede henüz fiziksel hasar oluşmadan kullanıcı uyarılıyor.

GPU Safeguard+'ın dikkat çeken yönlerinden biri de çok aşamalı koruma yapısı. İlk aşamada MSI Center üzerinden yazılı uyarı ve buzzer bildirimi devreye giriyor. Kullanıcıya yükü azaltması veya sistemi kapatması için süre tanınıyor. Sorunun devam etmesi durumunda ise ekran kararmasıyla sonuçlanan zorunlu koruma mekanizması devreye alınıyor.

MSI, Tandem OLED teknolojili yeni QD-OLED monitörlerini tanıttı 5 gün önce eklendi

Ayrıca teknoloji, çift 12V-2×6 çıkışa sahip PSU’larda her iki hattı da bağımsız olarak izleyebiliyor. Bu yapı, MSI GeForce RTX 5090 Lightning gibi çift konnektörlü kartlarla da uyumlu çalışıyor. GPU Safeguard+ şu aşamada MPG Ai1600TS PCIe 5.0 ve MPG Ai1300TS PCIe 5.0 PSU'larda destekleniyor. Önümüzdeki dönemde ise daha fazla modele ulaşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Güç Kaynağı Haberleri

MSI ekran kartları için GPU Safeguard+'ı duyurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: