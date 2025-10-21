Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anker, üç portlu ve dokunmatik ekranlı kompakt 160W şarj cihazını satışa sundu

    Anker, Prime 160W şarj cihazını Avrupa’da satışa sundu. GaN teknolojisiyle kompakt boyutlara sahip olan cihaz, üç cihaza güç verebiliyor ve dokunmatik ekranıyla kontrol edilebiliyor.

    Anker, üç portlu kompakt 160W şarj cihazını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Anker, Prime 160W şarj cihazını Avrupa’da satışa sundu. GaN teknolojisiyle kompakt boyutlara sahip cihaz 129 euro fiyattan satışa sunuluyor.

    Anker Prime 160W GaN şarj cihazı özellikleri

    Prime 160W GaN şarj cihazı 220 gr ağırlığında ve 65 x 52 x 35 mm boyutlarıyla neredeyse AirPods Pro kutusu kadar yer kaplıyor. Üç USB-C portuna sahip cihaz toplamda 160W’a kadar güç sunuyor ve 16 inç MacBook Pro’nun bataryasını %50 şarj seviyesine yalnızca 24 dakikada ulaştırabiliyor.

    Anker, üç portlu kompakt 160W şarj cihazını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Güç dağıtımı, bağlı cihazlara göre otomatik olarak ayarlanıyor. Üç port aynı anda kullanıldığında 100W + 30W + 30W kombinasyonu sağlanıyor, istenirse 70W + 70W + 20W şeklinde değiştirilebiliyor veya tek bir porttan 140W tam güç alınabiliyor.

    Ön kısımda yer alan dokunmatik ekran, anlık şarj verilerini gösteriyor ve kullanıcıların modlar arasında geçiş yapmasına izin veriyor. Ayrıca Anker uygulamasıyla eşleştirildiğinde ekran parlaklığı, zamanlayıcı ve dil gibi ek ayarlar da düzenlenebiliyor.

    Anker’in ActiveShield 4.0 güvenlik sistemi ise sıcaklığı farklı noktalardan sürekli izleyerek cihazın serin ve güvenli çalışmasını sağlıyor.

    Küçük boyutuna rağmen güçlü, akıllı ve çok yönlü yapısıyla Anker Prime 160W, dizüstü bilgisayar gücü isteyen ancak büyük adaptör taşımak istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    osuruk spreyi nasıl yapılır felsefe bölümü okuyanların yorumları kombi sürekli f37 hatası veriyor 2 yıllık üniversiteden açıköğretime geçiş kıymalı pide hamuru fiyatı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    DELL 15.6&quot; LATITUDE 3550
    DELL 15.6" LATITUDE 3550
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum