Anker, üç portlu ve dokunmatik ekranlı kompakt 160W şarj cihazını satışa sundu

Anker Prime 160W GaN şarj cihazı özellikleri
Prime 160W GaN şarj cihazı 220 gr ağırlığında ve 65 x 52 x 35 mm boyutlarıyla neredeyse AirPods Pro kutusu kadar yer kaplıyor. Üç USB-C portuna sahip cihaz toplamda 160W’a kadar güç sunuyor ve 16 inç MacBook Pro’nun bataryasını %50 şarj seviyesine yalnızca 24 dakikada ulaştırabiliyor.
Ön kısımda yer alan dokunmatik ekran, anlık şarj verilerini gösteriyor ve kullanıcıların modlar arasında geçiş yapmasına izin veriyor. Ayrıca Anker uygulamasıyla eşleştirildiğinde ekran parlaklığı, zamanlayıcı ve dil gibi ek ayarlar da düzenlenebiliyor.
Anker’in ActiveShield 4.0 güvenlik sistemi ise sıcaklığı farklı noktalardan sürekli izleyerek cihazın serin ve güvenli çalışmasını sağlıyor.
Küçük boyutuna rağmen güçlü, akıllı ve çok yönlü yapısıyla Anker Prime 160W, dizüstü bilgisayar gücü isteyen ancak büyük adaptör taşımak istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek oluşturuyor.
