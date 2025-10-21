Anker, üç portlu ve dokunmatik ekranlı kompakt 160W şarj cihazını satışa sundu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Anker, Prime 160W şarj cihazını Avrupa’da satışa sundu. GaN teknolojisiyle kompakt boyutlara sahip cihaz 129 euro fiyattan satışa sunuluyor.

Anker Prime 160W GaN şarj cihazı özellikleri

Prime 160W GaN şarj cihazı 220 gr ağırlığında ve 65 x 52 x 35 mm boyutlarıyla neredeyse AirPods Pro kutusu kadar yer kaplıyor. Üç USB-C portuna sahip cihaz toplamda 160W’a kadar güç sunuyor ve 16 inç MacBook Pro’nun bataryasını %50 şarj seviyesine yalnızca 24 dakikada ulaştırabiliyor.

Tam Boyutta Gör Güç dağıtımı, bağlı cihazlara göre otomatik olarak ayarlanıyor. Üç port aynı anda kullanıldığında 100W + 30W + 30W kombinasyonu sağlanıyor, istenirse 70W + 70W + 20W şeklinde değiştirilebiliyor veya tek bir porttan 140W tam güç alınabiliyor.

Ön kısımda yer alan dokunmatik ekran, anlık şarj verilerini gösteriyor ve kullanıcıların modlar arasında geçiş yapmasına izin veriyor. Ayrıca Anker uygulamasıyla eşleştirildiğinde ekran parlaklığı, zamanlayıcı ve dil gibi ek ayarlar da düzenlenebiliyor.

Anker’in ActiveShield 4.0 güvenlik sistemi ise sıcaklığı farklı noktalardan sürekli izleyerek cihazın serin ve güvenli çalışmasını sağlıyor.

Küçük boyutuna rağmen güçlü, akıllı ve çok yönlü yapısıyla Anker Prime 160W, dizüstü bilgisayar gücü isteyen ancak büyük adaptör taşımak istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

