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Agresif tasarımlı Asus ROG GT51CA oyuncu bilgisayarı resmiyet kazandı

Asus’un oyunculara yönelik ROG donanım ailesi içerisinde yer alan yeni bilgisayar sistemi ROG GT51CA, konfigürasyonu yanında agresif tasarımı ile de ilgi uyandırıyor.
3 yıl
4,7b
1
15
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları sektöründe önemli bir paya sahip olan Asus, ROG ailesini agresif ürünlerle genişletmeye devam ediyor. Asus ROG GT51CA oyuncu bilgisayarı bunun son örneği olacak.

Agresif tasarım çizgilerinin yanısıra, önündeki ışık halkası ile adeta bir ejder görüntüsü kazandırılan bilgisayar sistemi, tüketicinin isteğine göre en iyi donanımlarla güçlendirilebilecek. Böylece dış görünüş yanında donanım da agresif olacak.

Donanım

Kasa içerisinde hız aşırtmaya uygun Skylake tabanlı Intel i5-6600K veya i7-6700K işlemcisi yer alıyor. Depolama tarafında da geniş bir seçenek mevcut. 3TB’a kadar 7200RPM HDD, 2 adet M.2 PCIe Gen3 x4 512GB SSD, 256GB M.2 SATA SSD ve 512GB M.2 PCIe SSD uygun görülmüş. Ayrıca ekstradan depolama belleği takabilmek için 5 adet 3.5 inç genişleme yuvası da bulunuyor.

Sistem 64GB DDR4 2133MHz RAM ile destekleniyor ve bellek hızı 2800MHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Ayrıca 16GB-64GB arasında DDR4 RAM seçenekleri de sunuluyor. Optik sürücü olarak DVD veya Blu-ray seçimi var.

Ekran kartı tarafında ise ister tek, isterseniz de SLI üzerinden çift ekran kartı bağlayabiliyor ve kaslı bir grafik sistemine sahip oluyorsunuz. Kasa içerisindeki ekran kartı seçimleri şöyle:

NVIDIA GeForce GTX TITAN X 12GB GDDR5 (SLI)
NVIDIA GeForce GTX TITAN X 12GB GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 980 4GB GDDR5 (SLI)
NVIDIA GeForce GTX 980 4GB GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 970 4GB GDDR5

 

Agresif tasarımlı Asus ROG GT51CA oyuncu bilgisayarı resmiyet kazandı
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Genişleme yuvası olarak 3 adet PCIe x16, 3 adet PCIe x1, 4 adet DDR4 uzun DIMM slot tercih edilmiş. Böylece farklı kombinasyonlar için kullanıcıların yeteri kadar imkanı olacak. USB 3.0, USB 3.1 ve USB 3.1 Type-C girişleri yanında opsiyonel olarak WiFi, Bluetooth ve NFC bağlantıları da sunuluyor.

ESS dijital-analog dönüştürücü ve amplifikatör ile en iyi ses deneyimini sunmayı amaçlayan kasa, 8 milyon renkli LED aydınlatma ile 4 ayrı bölümden ışık verebiliyor. Hydro Overclocking System sıvı soğutma teknolojisi, hem işlemciyi hem de grafik birimini belirli bir seviyeye kadar soğutabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce GTX 1080 kameralara yakalandı"

Kasa ile ilgili en ilginç ayrıntı ROG BAND adındaki bileklik. NFC tabanlı bu bileklik, kasaya yaklaştırıldığında örneğin hız aşırtma modunu açıyor veya Shadow Drive adındaki özel depolama alanına erişim sağlıyor. Elbette kasa seçiminde NFC bağlantısının da unutulmaması gerekiyor. Sistem için henüz bir başlangıç fiyatı belirlenmedi. 


http://rog.asus.com/23002016/gaming-desktop-pcs/asus-republic-of-gamers-announces-gt51ca/ Yorum Yaz
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yunus3441 3 yıl en beğenilen
Rog adı altında pc satıyor donanımlardan bi tanesi rog ailesinden değil kasa hariç.O anakart ne öyle :S referans titan x kullanmak neyin nesi utanmadan bide sli yapmışlar. 64 gb ram e adam oyunmu kuracak? 16-32 neye yetmiyor.
Milyar dolarlik şirketin yaptığına bak adamlar ellerinde patlayan ürünleri bu şekilde kakalıyor millete.
Rog adı altında pc satıyor donanımlardan bi tanesi rog ailesinden değil kasa hariç.O anakart ne öyle :S referans titan x kullanmak neyin nesi utanmadan bide sli...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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yunus3441 3 yıl
Öncelikle üslup! İsyan değil izlenilen strateji yanlış.Bu düzeneğin hakkı X99 dur.(Titan x Sli için).Durumu yetiyor olan beynini
kullandımı bu pc nin alınmayacağını emin ol hesaba katar Sli düşünüyorsa.Ultra yüksek donanıma sahip dediğin bilgisayara
adam 6600k & 6700k işlemci takıp titan x sli sürme peşinde
.Yetmezmiş gibi ''Çift'' PC Exp. Gen 3 x4 m2 ssd sürüyor(Kontrolcu cpu / Cpu darboğaz). Benmi yanlış biliyorum
6700k nın PC Express bant genişliği Max. x16 hızında değil mi(eeee çift ekran kartı çift m2 x4 ssd mantıklımı bu düzeneğe 6700k ve bu anakarta)? Bu pc nin piyasaya sürülmesi eğer ki 6600k-6700K
kullanılacaksa Maksimum 1Gpu ve 1M2 x4 ssd olmalı/olmalıydı diye düşünüyorum. Bu arada 2014 den bu yana Maximus Vİİ FORMULA kullanıcısıyım. Asus düşmanı değil.
Öncelikle üslup! İsyan değil izlenilen strateji yanlış.Bu düzeneğin hakkı X99 dur.(Titan x Sli için).Durumu yetiyor olan beyninikullandımı bu pc nin alın...
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hata_I 3 yıl
titan x sli olanlarin fiyati bir cok arabanin ikinci el rakamindan fazla olur saniyorum
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FantomİçinF 3 yıl
Çöp.
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TaymekHoldem 3 yıl
yunus3441

Rog adı altında pc satıyor donanımlardan bi tanesi rog ailesinden değil kasa hariç.O anakart ne öyle :S referans titan x kullanmak neyin nesi utanmadan bide sli yapmışlar. 64 gb ram e adam oyunmu kuracak? 16-32 neye yetmiyor.Milyar dolarlik şirketin yaptığına bak adamlar ellerinde patlayan ürünleri bu şekilde kakalıyor millete.


:)Di mi? titan x kullanmakta neyin nesi :D tek gpu lu devasa kart
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casperfriendly 3 yıl
Fiyatı en az 20.000 lira.
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metekmete 3 yıl
EFSANE DURUYOR
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Redshift 3 yıl
Şundan bi tane al 5 sene kullan arkana bakma
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V4LKyR 3 yıl
İşlemcisi çöp. Madem şov yapmaya karar verdin, LGA2011 koyacaksın. Diğer o kadar donanıma yazık.
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DH Misafiri 3 yıl
Adamlar zaten isterseniz 64 gb ram diyor istemeyene 16 gb yaparız diyor.adamlar sadece sistemin sınırları çok yüksek demeye çalışmış
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yunus3441 3 yıl en beğenilen
Rog adı altında pc satıyor donanımlardan bi tanesi rog ailesinden değil kasa hariç.O anakart ne öyle :S referans titan x kullanmak neyin nesi utanmadan bide sli yapmışlar. 64 gb ram e adam oyunmu kuracak? 16-32 neye yetmiyor.
Milyar dolarlik şirketin yaptığına bak adamlar ellerinde patlayan ürünleri bu şekilde kakalıyor millete.
2 Yanıt Yanıtla +5
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Siyahbeyaz 3 yıl yunus3441
yunus3441
Rog adı altında pc satıyor donanımlardan bi tanesi rog ailesinden değil kasa hariç.O anakart ne öyle :S referans titan x kullanmak neyin nesi utanmadan bide sli yapmışlar. 64 gb ram e adam oyunmu kuracak? 16-32 neye yetmiyor.
Milyar dolarlik şirketin yaptığına bak adamlar ellerinde patlayan ürünleri bu şekilde kakalıyor millete.

Arkadaşım neyin isyanı bu anlamış değilim. Durumun yetiyorsa alırsın, yetmiyorsa almazsın. Harbiden de "Zenginin malı züğürdün çenesini yorar." sözü çok doğru. Ayrıca o milyar dolarlık şirket bu kadar hönkürmeni gerektirecek ne yapmış? Ultra yüksek donanıma sahip bilgisayar toplamak bu kadar mı abes bir şey? Neyse.
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Boragungoren 3 yıl yunus3441
yunus3441
Rog adı altında pc satıyor donanımlardan bi tanesi rog ailesinden değil kasa hariç.O anakart ne öyle :S referans titan x kullanmak neyin nesi utanmadan bide sli yapmışlar. 64 gb ram e adam oyunmu kuracak? 16-32 neye yetmiyor.
Milyar dolarlik şirketin yaptığına bak adamlar ellerinde patlayan ürünleri bu şekilde kakalıyor millete.

Adam oyuncu bilgisayarı demiş rog ailesinden parçaları koyucam dememiş belkide maliyetten kısmak için referans tasarım ekran kartı zaten su soğutmalı olacakmış
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