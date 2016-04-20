Agresif tasarımlı Asus ROG GT51CA oyuncu bilgisayarı resmiyet kazandı

Oyuncu donanımları sektöründe önemli bir paya sahip olan Asus, ROG ailesini agresif ürünlerle genişletmeye devam ediyor. Asus ROG GT51CA oyuncu bilgisayarı bunun son örneği olacak.

Agresif tasarım çizgilerinin yanısıra, önündeki ışık halkası ile adeta bir ejder görüntüsü kazandırılan bilgisayar sistemi, tüketicinin isteğine göre en iyi donanımlarla güçlendirilebilecek. Böylece dış görünüş yanında donanım da agresif olacak.

Donanım

Kasa içerisinde hız aşırtmaya uygun Skylake tabanlı Intel i5-6600K veya i7-6700K işlemcisi yer alıyor. Depolama tarafında da geniş bir seçenek mevcut. 3TB’a kadar 7200RPM HDD, 2 adet M.2 PCIe Gen3 x4 512GB SSD, 256GB M.2 SATA SSD ve 512GB M.2 PCIe SSD uygun görülmüş. Ayrıca ekstradan depolama belleği takabilmek için 5 adet 3.5 inç genişleme yuvası da bulunuyor.

Sistem 64GB DDR4 2133MHz RAM ile destekleniyor ve bellek hızı 2800MHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Ayrıca 16GB-64GB arasında DDR4 RAM seçenekleri de sunuluyor. Optik sürücü olarak DVD veya Blu-ray seçimi var.

Ekran kartı tarafında ise ister tek, isterseniz de SLI üzerinden çift ekran kartı bağlayabiliyor ve kaslı bir grafik sistemine sahip oluyorsunuz. Kasa içerisindeki ekran kartı seçimleri şöyle:

NVIDIA GeForce GTX TITAN X 12GB GDDR5 (SLI)

NVIDIA GeForce GTX TITAN X 12GB GDDR5

NVIDIA GeForce GTX 980 4GB GDDR5 (SLI)

NVIDIA GeForce GTX 980 4GB GDDR5

NVIDIA GeForce GTX 970 4GB GDDR5

Tam Boyutta Gör

Genişleme yuvası olarak 3 adet PCIe x16, 3 adet PCIe x1, 4 adet DDR4 uzun DIMM slot tercih edilmiş. Böylece farklı kombinasyonlar için kullanıcıların yeteri kadar imkanı olacak. USB 3.0, USB 3.1 ve USB 3.1 Type-C girişleri yanında opsiyonel olarak WiFi, Bluetooth ve NFC bağlantıları da sunuluyor.

ESS dijital-analog dönüştürücü ve amplifikatör ile en iyi ses deneyimini sunmayı amaçlayan kasa, 8 milyon renkli LED aydınlatma ile 4 ayrı bölümden ışık verebiliyor. Hydro Overclocking System sıvı soğutma teknolojisi, hem işlemciyi hem de grafik birimini belirli bir seviyeye kadar soğutabiliyor.

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Kasa ile ilgili en ilginç ayrıntı ROG BAND adındaki bileklik. NFC tabanlı bu bileklik, kasaya yaklaştırıldığında örneğin hız aşırtma modunu açıyor veya Shadow Drive adındaki özel depolama alanına erişim sağlıyor. Elbette kasa seçiminde NFC bağlantısının da unutulmaması gerekiyor. Sistem için henüz bir başlangıç fiyatı belirlenmedi.